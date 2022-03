Antoni Mikulski gościem FPP „Korona”.

Co zrobić, by na Litwie żyło się jak w Szwajcarii? „To bardzo proste, wystarczy, że wszyscy będą płacić podatki” — mówi gen. Antoni Mikulski, szef litewskiej Służby Badań Przestępstw Finansowych (lit. FNTT).

W spotkaniu, które poprowadził prezes forum Andrzej Łuksza wzięli udział przedstawiciele 20 firm, w tym członkowie „Korony”, jak i zaproszeni goście

| Fot. Ilona Lewandowska

Antoni Mikulski był gościem spotkania Forum Przedsiębiorców Polskich „Korona”, które odbyło się 7 marca w Domu Kultury Polskiej w Wilnie. Mikulski został szefem Służby Badań Przestępstw Finansowych we wrześniu 2017 r. FNTT zajmuje się zwalczaniem afer, w tym prania brudnych pieniędzy i wyłudzeń VAT-u oraz sprzeniewierzeń środków pochodzących z Unii Europejskiej.

Podatki to drogi, szkoły, szpitale

„W naszej pracy bardzo ważne jest zwalczanie przestępstw finansowych, ale nie mniej ważna jest prewencja. Zaczęliśmy się tym zajmować i efekty są bardzo widoczne. Mówiąc np. o podatku VAT, zauważyliśmy, że największe problemy są w sektorze naftowym. Zaczęliśmy analizować sytuację i okazało się, że przyczyną takiej sytuacji jest nieuporządkowana sprawa wydawania licencji. Już w 2018 r., dzięki działaniom prewencyjnym, udało się zebrać 163 mln euro więcej. To ogromy wpływ do budżetu naszego państwa, a doskonale wiemy, że to właśnie od wpływów do budżetu zależy, ile pieniędzy będzie na nasze drogi, szpitale czy oświatę” — wyjaśnił Mikulski.

Pytania kierowane do gościa dotyczyły głównie sposobów uszczelniania sytemu podatkowego na Litwie, bezpiecznych inwestycji oraz przejrzystości i sposobu kontroli wydatków budżetowych. Pojawił się również temat sankcji wobec Rosji i Białorusi. Jak poinformował Mikulski, lista firm objętych sankcjami umieszczona jest na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych LR, ale dziś bez wątpienia lepiej unikać współpracy ze wszystkimi firmami z Rosji czy Białorusi.

Antoni Mikulski

| Fot. Ilona Lewandowska

„Szarej strefy” nie chcą również przedsiębiorcy

Jak podkreślali uczestnicy spotkania, przedsiębiorcy prowadzący przejrzystą działalność są zainteresowani zwalczaniem „szarej strefy”, podobnie jak instytucje budżetowe. Unikający świadczeń na rzecz państwa stanowią problem również dla nich, gdyż stanowią dla firm działających zgodnie z prawem nieuczciwą konkurencję, zarówno wobec potencjalnych klientów, jak również pracowników, o których na Litwie jest coraz trudniej.

W spotkaniu, które poprowadził prezes forum Andrzej Łuksza wzięli udział przedstawiciele 20 firm, w tym członkowie „Korony”, jak i zaproszeni goście. Obecny był również Zygmunt Klonowski, prezes firmy „Klion” i wydawca „Kuriera Wileńskiego”. Symboliczne znaczki „Korony” otrzymali przedstawiciele firm, które w ostatnich miesiącach dołączyły do forum: Waldemar Chorościn — dyrektor UAB „AM Konsultavimas” oraz Paweł Giliauskas z MB „Gilbra”.

Czytaj więcej: Antoni Mikulski – pierwszy Polak ze stopniem generała w niepodległej Litwie

Wsparcie akcji „Wileńszczyzna — Ukrainie”

Podczas spotkania podjęto również temat wojny na Ukrainie. „Wiem, że wielu z was angażuje się już w różny sposób w pomoc ofiarom wojny, nie tylko wspierając finansowo różnego rodzaju akcje, ale również bezpośrednio, pomagając znaleźć schronienie uchodźcom. Nie możemy mieć wątpliwości, ta pomoc będzie potrzebna jeszcze długo i będziemy szukać jak najbardziej skutecznych form jej świadczenia” — powiedział prezes „Korony”.

Łuksza poinformował, że jako organizacja „Korona” wsparła finansowo akcję „Wileńszczyzna — Ukrainie” i będzie to robić również w przyszłości. Zachęcił również do propagowania akcji w poszczególnych firmach zrzeszonych w forum oraz swoich środowiskach. „Nie możemy pozostawić teraz tych ludzi bez pomocy, bądźmy otwarci na różne potrzeby, z jakimi będziemy się spotykać” — stwierdził na zakończenie spotkania.

Czytaj więcej: „Wileńszczyzna — Ukrainie” — akcja trwa tak długo, jak długo potrzebna będzie pomoc