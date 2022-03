Litewska organizacja Caritas ogłosiła akcję zbiórki pomocy humanitarnej dla ludności Ukrainy. Jeszcze 18 marca można przyłączyć się do tej akcji. Jej celem jest zebranie niezbędnych przedmiotów, aby pomóc ofiarom wojny na Ukrainie. Zebrane przedmioty i narzędzia będą przeznaczone dla mieszkańców Siewierodoniecka.

| Fot. Marian Paluszkiewicz

Wielu zostało w strefie wojny

Konsul honorowy Litwy w obwodzie ługańskim Robertas Gabulas, z którym Caritas współpracuje na rzecz Ukrainy od wybuchu wojny w 2014 roku, regularnie dzieli się niepokojącymi informacjami o trudnej sytuacji we wschodniej Ukrainie, gdzie mieszkają Ukraińcy.

Są ciągle ostrzeliwani, zmuszani do opuszczenia swoich domów i skuleni w piwnicach i kryjówkach, nie mają niezbędnych przedmiotów, a panujące obecnie na wschodzie Ukrainy mroźne warunki, które jeszcze bardziej utrudniają i tak już niełatwe warunki. W Siewierodoniecku pozostało wiele osób starszych, chorych, rodzin z dziećmi.

Potrzeba pomocy jest ogromna

„Jestem dumna ze wszystkich Litwinów, firm i organizacji, które przekazują swoje fundusze i czas na pomoc zarówno Ukraińcom, którzy pozostali na Ukrainie, jak i tym, którzy przybyli do naszego kraju. Potrzeba pomocy dla reszty Ukrainy jest ogromna. W naszym kraju mamy już ponad 15 tysięcy zarejestrowanych uchodźców wojennych z Ukrainy, którzy mogą czuć się bezpiecznie. Setki tysięcy ludzi pozostawionych w powiecie ługańskim nie tylko nie czuje się bezpiecznie, ale także brakuje im różnych towarów” — powiedziała Deimantė Bukeikaitė, sekretarz generalna Caritas Litwa, o inicjatywie zbiórki.

Firmy również mają swój wkład

„Litwa jest bliska mieszkańcom Ukrainy na co dzień, nie tylko myślami, ale także sercem, konkretnymi wysiłkami i inicjatywami. Nie mam wątpliwości, że każdy z nas może przywieźć przynajmniej jedną pozycję z listy. Nas wielu, więc i pomocy będzie dużo. Cieszę się, że niektóre firmy już dostarczyły nam towary zgodnie z listami. Chciałabym podziękować dwóm supermarketom w Wilnie, które zgodziły się na przyjmowanie towarów z Wilna na Ukrainę”— powiedział Bukeikaitė.

Panorama i BIG Vilnius użyczyli pomieszczeń

W Wilnie 2 centra handlowe — Panorama i BIG Vilnius — przyłączają się do akcji zbierania wsparcia, dzięki czemu wilnianie będą mogli przynosić rzeczy do pomieszczeń Caritasa. Caritas Litwa dziękuje kierownikom tych ośrodków za wszelką pomoc i życzliwość.

Birutė Kalanovaitė, dyrektor generalna Panorama, powiedziała:

„To czas na konstruktywną pracę i partnerstwo. Chcąc pomóc braciom i siostrom na Ukrainie, zaproponowaliśmy dotarcie do organizacji w najbardziej dogodny dla nich sposób i otrzymaliśmy prośbę o użyczenie lokalu do dystrybucji wsparcia. Na drugim piętrze panoramy bezpłatnie oddaliśmy miejsce organizacji Caritas Litwa. Już w zeszłym tygodniu na drugim piętrze centrum handlowego pracują wolontariusze Caritasu: po otrzymaniu dużych przesyłek przygotowują do przekazania. Podziwiamy zaangażowanie, pracowitość i szybkość wolontariuszy organizacji w niesieniu pomocy potrzebującym”.

Greta Beinorytė, kierownik PC BIG Vilnius, powiedziała:

„Mówi się: jeśli szukasz, znajdziesz! BIG Vilnius natychmiast pośpieszyło szukać możliwości, które mogłyby przynieść korzyści mieszkańcom Ukrainy. Zapraszamy do udziału w kampanii Caritas, serdecznie do Was dołączamy, bo wiadomo, że pracując razem możemy więcej”.

Gdzie, co i kiedy dostarczyć?

Lista podstawowych potrzeb osób na Ukrainie:

Elektronika:

latarki (małe i duże, na baterie);

smartfony (działające);

zewnętrzne baterie zasilające („powerbanki”, nowe opakowania);

różne baterie (nowe opakowanie);

grzejniki elektryczne (działające);

czajniki elektryczne (działające).

Elementy z tkaniny (nowe i używane):

koce (grubsze, czyste, niepodarte);

maty do jogi (czyste, niepodarte);

bielizna termiczna (nowa lub lekko noszona i czysta);

skarpetki (grubsze nowe/mało używane, męskie i damskie);

śpiwory (zimowe, czyste, niepodarte).

Towary do higieny (nowe):

szampon;

pasta do zębów dla dorosłych i dzieci;

szczoteczki do zębów dla dorosłych i dzieci;

żyletki i maszynki do golenia;

pieluchy dla niemowląt (różne rozmiary);

pieluchy dla dorosłych;

zestawy do higieny kobiecej;

mydło;

nawilżane chusteczki dla dzieci.

Inne:

zapałki;

bandaże;

plastry.

Przedmioty do przekazania muszą być NOWE lub BARDZO DOBREJ JAKOŚCI.

Nie będzie możliwe przyjmowanie przedmiotów niewymienionych na liście.

Wsparcie będzie odbierane tylko w następujących lokalizacjach i w określonych godzinach:

Wilno:

PC Panorama, (II p.), w godz. 12:00 — 21:00.

PC BIG (II p.), w godz. 12:00 —21:00

Na podst.: Samorząd Miasta Wilna