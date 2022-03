Nie zapomnij o czasie letnim! Kiedy przestawiamy zegarki na Litwie?

W najbliższą niedzielę, 27 marca, przesuwamy wskazówki zegarków o godzinę do przodu w związku z przestawieniem się na czas letni. Większość telefonów z dostępem do internetu i lokalizacji robi to automatycznie. Jak upewnić się rano, że nasz telefon nie „zapomniał” przestawić się na nowy czas?

| Fot. Marian Paluszkiewicz

Czas letni na Litwie

Na Litwie czas letni staje się aktualny w ostatnią niedzielę marca o godzinie 3:00 rano, a zimą — w ostatnią niedzielę października o godzinie 4:00 rano, obracając strzałki o godzinę wstecz. Oznacza to, że w ostatnią niedzielę marca pośpimy krócej, ale dla odmiany w październiku możemy odrobinę później uciszać irytujący budzik.

Ile trwa czas letni?

Mówi się, że lato trwa póki człowiek czuje się młody — zegarki wyznają inną filozofię i w nich czas letni obowiązuje przez siedem miesięcy. To jest do końca października.

Po co wprowadzono czas letni i zimowy? W czasach naszych przodków miało to pomóc jak najlepiej wykorzystać jasną część dnia, a później zaoszczędzić na prądzie. Dzisiaj, kiedy wat w tę czy drugą stronę nie robi wielkiej różnicy, coraz częściej podkreśla się archaiczność tej zasady.

Czas na Litwie, podobnie jak we wszystkich państwach członkowskich UE, zmienia się dwa razy w roku według dyrektywy UE.

Komisja Europejska i Parlament Europejski nie popierają idei przekręcania wskazówek zegara, ale większość państw członkowskich nie zgadza się z tą opinią.

Co roku przy okazji krótszego i dłuższego snu mieszkańców temat ten jest podnoszony na nowo. No cóż, przynajmniej mamy stały temat dwa razy do roku — to też jakaś tradycja.

Na podst.: BNS, własne