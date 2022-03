„Idy teatralne 2022”: Nie zabraknie propozycji związanych z Ukrainą

Festiwal „Idy Teatralne 2022”, który co roku organizuje Polski Teatr „Studio” w Wilnie, potrwa od 27 marca do 3 czerwca. W programie znalazły się spektakle teatralne, pokazy filmowe oraz wystawy fotograficzne.

Na scenach Wilna, Trok, Nowej Wilejki, Zujun, Ejszyszek, Nowych Święcian oraz Rzeszowa wystąpią teatry z Ukrainy, Polski oraz Litwy. O festiwalu, a także towarzyszącym mu zbiórkom w ramach akcji „Wileńszczyzna — Ukrainie” w rozmowie z Iloną Lewandowską opowiada Edward Kiejzik.

| Fot. Marian Paluszkiewicz

Ilona Lewandowska: Tegoroczne Idy Teatralne odbywają się w czasie, gdy świat zdominowany jest przez informacje o rosyjskiej agresji na Ukrainę i toczącej się tam wojnie. Jak przeżywacie te wydarzenia jako Polski Teatr „Studio”?

Edward Kiejzik: Oczywiście samo wkroczenie Rosji na terytorium Ukrainy było dla nas wielkim szokiem. Pozostajemy w kontakcie z teatrami na Ukrainie, współpracujemy ściśle z Rzeszowem, gdzie także bardzo odczuwalna jest sytuacja za wschodnią granicą. Już ostatnie dwa tygodnie przed 24 lutego z uwagą śledziliśmy informacje. Chyba jednak nikt nie spodziewał się wojny na tak wielką skalę i tak brutalnego przebiegu działań. Od razu zaczęliśmy szukać sposobów, by wspomagać Ukrainę, włączyliśmy się w koncert „Wileńszczyzna — Ukrainie” i w dalszym ciągu będziemy to robić. Wspieramy także bezpośrednio naszych przyjaciół na Ukrainie, tamtejsze teatry. Nie organizujemy oddzielnych zbiórek, bo nie jesteśmy fundacją, ale wielu z nas przekazuje prywatnie środki. Mówię o tym, bo bardzo buduje mnie postawa tych, do których kierujemy pomoc. Oni naprawdę nie zatrzymują tych pieniędzy dla siebie, przekazują je dalej potrzebującym. Panuje ogromna solidarność i cieszę się, że mamy możliwość się włączyć w działania.

Nawiązaliście również współpracę z Teatrem Playback „Vakhtery” z Ukrainy, który również wystąpi w festiwalu. Macie jakieś większe plany na przyszłość?

Tak. To teatr z Charkowa, grupa młodych ludzi, których wojna zastała na Litwie. Nie zdążyli wrócić do domu, a teraz ich domów po prostu już nie ma, więc zostali tutaj. Grają wszędzie, gdzie to możliwe, szukają pracy i mam nadzieję, że uda nam się z nimi częściej współpracować. Ich spektakl „Performans” będzie można obejrzeć 9 kwietnia w Trokach. Zdecydowaliśmy się na Troki ze względu na w miarę profesjonalną scenę, ale także dosyć sporą liczbę uchodźców z Ukrainy, którzy tam obecnie zamieszkują. Jeśli ten teatr zostanie na Litwie, mam nadzieję, że będziemy współpracować przy kolejnym spektaklu, „Dom na granicy” Mrożka. Planujemy niedługo także premierę, będzie to „Król Maciuś Pierwszy” i bardzo chcemy zaangażować do tego spektaklu dzieci z Ukrainy. Sztuka jednoczy i chcemy w ten sposób budować mosty między tymi, którzy na Wileńszczyźnie mieszkają od pokoleń, a tymi, którzy teraz szukają tu schronienia.

W ramach festiwalu również będą zbierane środki na pomoc Ukrainie….

Tak. Wiemy, że te pieniądze nie rozwiążą problemów Ukrainy, ale chcemy robić to, co możemy i potrafimy. My teraz nie musimy walczyć, bo Ukraina walczy za nas i ja to doskonale rozumiem. Możemy grać na scenie, chodzić na spektakle, bo są ludzie, którzy stawiają opór Rosji. Najmniejsze, co możemy zrobić, to wspierać ich w tych działaniach. Jeśli robimy takie akcje razem, w jakiś sposób świadczą o nas jako społeczeństwie.

Kiedy rozpoczęła się wojna, napisałem taki post na FB, z którego wynika, że nie znoszę rosyjskiego narodu. Oczywiście nie chodzi o to, że nie jestem negatywnie nastawiony do każdego Rosjanina z osobna (jest wielu Rosjan, zwłaszcza ludzi kultury, których bardzo cenię i mam świadomość wielkości rosyjskiej literatury), nie uważam jednak, że zbytnio uogólniam. Po prostu jako społeczeństwo zachowujemy się tak czy inaczej i bierzemy za to odpowiedzialność. Rosjanie przez lata wybierali tak, a nie inaczej i to oni biorą odpowiedzialność za to, co dzieje się w ich kraju. My również bierzemy odpowiedzialność za to, jak zachowujemy się wobec tej tragedii. To, że możemy coś zrobić, jest więc nie tylko szansą na pomoc Ukrainie, ale także szansą dla nas, byśmy mogli w jakiś sposób przeciwdziałać tej wojnie.

Na Dzień Teatru Polski Teatr „Studio” proponuje spektakl „Dziewczynki”

| Fot. Marian Paluszkiewicz

Program Festiwalu „Idy Teatralne 2022”

27 marca odbyło się otwarcie Festiwalu „Idy Teatralne 2022”

16:00 godz. — Spektakl „Dziewczynki” wg Ireneusza Iredyńskiego, Polski Teatr „Studio” w Wilnie, Centrum Kultury w Nowej Wilejce, ul. Gerovės 1

Wstęp biletowany. Bilety dostępne w sieci Bilietai.lt

Informacje, rezerwacje: +370 655 53370

3 kwietnia

19:00 godz. — Spektakl „Kolega Mela Gibsona”, Scena teatralna Polskiego Radia Rzeszów, Rzeszów

9 kwietnia

12:00 godz. — Spektakl „Jakiego koloru jest całus?” wg książki A.R. Bonillo, Teatr dla dzieci z Kelme, Pałac Kultury w Trokach, ul. Vytauto 69, Troki

Spektakl dla dzieci od 8 miesiąca do 7 lat.

Wstęp biletowany.

Cena biletu: 5 euro

Bilety i rezerwacja: +370 615 52436

9 kwietnia

15:00 godz. — Performans Teatru Playback „Vakhtery” z Ukrainy, Pałac Kultury w Trokach, ul. Vytauto 69, Troki

Wstęp wolny.

Odbędzie się zbiórka pieniędzy w ramach Akcji Wsparcia dla Ukrainy „Wileńszczyzna — Ukrainie”

Informacje rezerwacje: +370 615 52436

25 kwietnia

11:00 godz. — „Nasza Bajka”, Fundacja Pomysłodalnia, Dom Kultury Polskiej w Wilnie, ul. Naugarduko 76, Wilno

14:00 godz. — „Nasza Bajka”, Fundacja Pomysłodalnia, Dom Kultury Polskiej w Wilnie, ul. Naugarduko 76, Wilno

Wstęp biletowany. Bilety dostępne w sieci Bilietai.lt

Cena biletu: 5 euro

Informacje rezerwacje: +370 655 53370

1 maja

15:00 godz. — Otwarcie wystawy fotografii Ričardasa Grigasa „Daleka i bliska Syberia”

Wstęp wolny.

16:00 godz. — Teatr Telewizji „Odrodzeni Duchem”, Dom Kultury Polskiej w Wilnie, ul. Naugarduko 76, Wilno

Wstęp wolny.

2 maja

12:00 godz. — Spektakl „Zapiski Oficera Armii Czerwonej”, Gimnazjum w Zujunach, ul. Mokyklos 1, Zujuny

Informacje, rezerwacje: +370 652 64608

15 maja

17:00 godz. — „Ostatnie Tango z Herbertem”, Monodram w wykonaniu Przemysława Tejkowskiego, Dom Polski w Nowych Święcianach, ul. Švenčionių 48, Nowe Święciany

16 maja

15:00 godz. — „Ostatnie Tango z Herbertem”, Monodram w wykonaniu Przemysława Tejkowskiego, Dom Kultury Polskiej w Wilnie, ul. Naugarduko 76, Wilno

Cena biletu: 7-15 euro

Wstęp biletowany. Bilety dostępne w sieci Bilietai.lt

Informacje, rezerwacje: +370 655 53370

22 maja

16:00 godz. — „Virtuozas”, spektakl na podstawie A. Mickiewicza „Dziady” Teatru Królewskiego w Trokach, reżyseria Vytautas Mikalauskas, Centrum Kultury w Nowej Wilejce

Wstęp biletowany. Bilety dostępne w sieci Bilietai.lt

Cena biletu: 7 euro

Informacje, rezerwacje: +370 606 63030

18 maja

18:00 godz. — „Tu mówi Szwejk”, Centrum Rozrywki i Biznesu w Ejszyszkach ul. Ąžuolų 3, Ejszyszki

Informacje, rezerwacje: +370 610 72557

3 czerwca, zamknięcie Festiwalu „Idy Teatralne 2022”

12:00 godz. — Premiera „Król Maciuś Pierwszy” wg powieści Janusza Korczaka, Polski Teatr „Studio” w Wilnie, Dom Kultury Polskiej w Wilnie, ul. Naugarduko 76

15:00 godz. — Premiera „Król Maciuś Pierwszy” wg powieści Janusza Korczaka, Polski Teatr „Studio” w Wilnie, Dom Kultury Polskiej w Wilnie, ul. Naugarduko 76

Wstęp biletowany. Bilety dostępne w sieci Bilietai.lt

Cena biletu: 7 euro

Informacje, rezerwacje: +370 655 53370

