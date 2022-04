Renata Cytacka, według doniesień już była polityk Akcji Wyborczej Polaków na Litwie – Związku Chrześcijańskich Rodzin, ogłosiła, że opuściła szeregi wspomnianej partii. Informacja o tym została podana pod wpisem na profilu posłanki AWPL-ZChR, Beaty Pietkiewicz, w którym Pietkiewicz sugeruje, że rozważa opuszczenie partii w związku z otoczką skandalu wywołaną wypowiedziami doradcy posła Czesława Olszewskiego, Zbigniewa Jedzińskiego.

Beata Pietkiewicz, posłanka z ramienia AWPL-ZChR, 1 kwietnia wieczorem zamieściła na swoim profilu oświadczenie, w którym jednoznacznie odcina się od wypowiedzi partyjnego kolegi, Zbigniewa Jedzińskiego. Tłumaczy też, że „najwyższa pora rozważyć swoje członkostwo w partii”.

„W obecnej sytuacji chcę powiedzieć jedno stare i powszechne powiedzenie: »wilk w cyrku udziału nie bierze«. I będę wdzięczna wszystkim tym, którzy nie będą odmieniali mojego nazwiska przy skandalu, ponieważ ani moje poglądy, ani moje prace nie oddają takich postaw. Szkoda, że rozbawieni duszeniem AWPL-ZChR działacze-manipulatorzy — szantażyści nie chcą tego słyszeć ni widzieć, ale rozumiem — takie są zasady politycznych gier” — czytamy w oświadczeniu Pietkiewicz.

Cytacka: „Przypuszczam, że nieźle pani »dostaje po głowie« od władz AWPL-u. Znam to z autopsji”

Oświadczenie skomentowała Renata Cytacka, radna w stołecznym samorządzie z ramienia AWPL-ZChR.

„Nie ma co się tu zastanawiać! Partia od kilku lat skręca nie w tą stronę co trzeba. Ja dziś opuściłam ostatecznie szeregi AWPL-ZChR.Widzę pani działania, obserwuję je od dłuższego czasu i myślę, że idą w bardzo dobrym kierunku! Przypuszczam, że nieźle pani za to »dostaje po głowie« od władz AWPLuu. Mogę się mylić, ale nie sądzę. Zbyt dobrze znam to z autopsji. Trzymam kciuki i w razie potrzeby służę radą” — czytamy wypowiedź Renaty Cytackiej.

Zbigniew Jedziński w jednej z internetowych dyskusji napisał, że Polska powinna czym prędzej wystąpić z UE i NATO oraz stworzyć sojusz z Rosją oparty na chrześcijańskich wartościach. Choć partia początkowo broniła wypowiedzi posła, pod presją opinii publicznej potępił ją przewodniczący AWPL-ZChR, Waldemar Tomaszewski.

Wypowiedzi Zbigniewa Jedzińskiego

Pokłosiem skandalu była dyskusja w sejmie, czy aby nie uniemożliwić partii podpisywania międzypartyjnych umów. Kolejni członkowie dystansują się od wypowiedzi Jedzińskiego.

Od stanowiska doradcy Czesława Olszewskiego dystansuje się Zbigniew Maciejewski, starostwa frakcji AWPL-ZChR w radzie miejskiej Wilna, Edyta Tamošiūnaitė, wicemer Wilna, dołączyła Beata Pietkiewicz.

Waldemar Tomaszewski na wiecu przeciwko reorganizacji szkół polskich na Litwie mówił o „okupacji”.

Na podst.: FB/ Renata Cytacka, FB/ Beata Pietkiewicz/Beata Petkevič, własne