Marszałek Sejmu RP Elżbieta Witek oraz przewodnicząca Sejmu RL Viktorija Čmilytė-Nielsen objęły patronatem konferencję „Rzeczpospolita Obojga Narodów w Europie”, która odbyła się w miniony poniedziałek w Warszawie. W trakcie spotkania został też poruszony temat Ukrainy.

Przewodnicząca Sejmu RL złożyła kwiaty na Grobie Nieznanego Żołnierza

| Fot. LRS, Olga Posaškova

Viktorija Čmilytė-Nielsen w trakcie konferencji oświadczyła, że uchwalona 3 maja 1791 r. konstytucja jest wzorem dla politycznego kompromisu i nadal jest ważna dla obustronnych stosunków. „Właśnie w tym duchu przed 28 laty Litwa i Polska podpisały Traktat o przyjaznych stosunkach i dobrosąsiedzkiej współpracy, który odegrał wyjątkową rolę nie tylko we wzmocnieniu dwustronnych relacji, ale również w dążeniu do członkostwa w Unii Europejskiej oraz NATO. Wspólne dziedzictwo historyczne Litwy i Polski oraz ideały Konstytucji 3 Maja nadal pomagają wzmacniać dwustronne stosunki, podobnie oceniać otoczenie i wyzwania, zgadzać się w sprawie celów strategicznych i dążyć wspólnie do ich realizacji” — oświadczyła litewska polityk. Dodała, że wspólne stanowisko Litwy i Polski jest niezbędne w obliczu agresji Rosji na Ukrainie. „Oś Wilno-Warszawa musi być tak silna, jak nigdy dotąd” — zaznaczyła Čmilytė-Nielsen.

Marszałek Witek ze swej strony podkreśliła, że Rzeczpospolita Obojga Narodów miała szczególnie doniosłe znaczenie i „mimo upływu czasu nie przestała nas zadziwiać i zachwycać”. „Korona Polska i Wielkie Księstwo Litewskie połączone przed wiekami w jedno państwo stały się wówczas, aż do czasu ostatniego rozbioru, czyli ponad 200 lat temu, bezprecedensowym symbolem potęgi polityczno-duchowej w Europie Środkowo-Wschodniej” — oświadczyła marszałek Sejmu RP. Elżbieta Witek zaznaczyła, że wspólne polsko-litewskie państwo jest dobrym przykładem współpracy i solidarności między narodami. „Każe bronić wartości chrześcijańskich i prawdy o historii, wskazuje na genezę europejskiego zjednoczenia, wreszcie przypomina o bezcennej idei solidarności narodów Europy Środkowo-Wschodniej, która powraca na kolejnych etapach historii i jest tak bardzo potrzebna nam współcześnie. Europa to kontynent pluralizmu, państw, wyznań i zwyczajów. Dzieje związku Polski i Litwy mogą być dla Europy lekcją tego, jak to wszystko osiągnąć” — podkreśliła.

Fundusz dla Ukrainy

Podstawowym tematem spotkania parlamentarzystek obu krajów była wojna w Ukrainie. „Epicentrum wojny jest tuż w naszym sąsiedztwie, na terenie Rzeczpospolitej Obojga Narodów, na Ukrainie, z narodem, który zachował historyczną pamięć o niej. Więc w pewnym sensie Ukraińcy walczą również o dziedzictwo Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Tylko będąc zjednoczonymi i zdecydowanymi, pokonamy okoliczności, które kiedyś zniszczyły Rzeczpospolitą Obojga Narodów oraz obronimy dziedzictwo Rzeczpospolitej” — oświadczyła Čmilytė-Nielsen.

Zdaniem przewodniczącej litewskiego Sejmu Polska i Litwa oraz kraje sojusznicze muszą zrobić następujące kroki. „Po pierwsze, moim zdaniem, musimy nadal dostarczać różnego rodzaju broń, aby pomóc Ukrainie w obronie swojej wolności i w odtworzeniu integralności terytorialnej oraz w zatrzymaniu dalszego masowego mordowania cywili. Drugim ważnym krokiem jest natychmiastowe udzielenie Ukrainie statusu kraju ubiegającego się o członkostwo w UE. Dlatego mamy nadzieję, że opinia Komisji Europejskiej będzie pozytywna. Po trzecie, już teraz musimy powołać fundusz solidarnościowy z Ukrainą, który pomoże w odbudowaniu kraju po wojnie” — powiedziała Čmilytė-Nielsen.

Zobowiązania wobec Ukrainy i Białorusi

Elżbieta Witek podkreśliła, że do obowiązków Polski i Litwy należy upominanie się o prawa Białorusinów i Ukraińców. „Nasze kraje współpracują ws. nałożenia jak najsurowszych sankcji na rosyjskiego agresora. Nasza tradycja, oparta na wolności i solidarności, zobowiązuje nas do upominania o prawa Ukraińców i Białorusinów” — przypomniała marszałek. Polityk podkreśliła, że Wilno i Warszawa wiedzą, co to oznacza, walczyć o własną niepodległość. „Polska i Litwa wiedzą, jak wielką, a zarazem niezmiernie kruchą wartością jest samodzielny, suwerenny byt państwowy, jak ważna jest współpraca międzynarodowa oparta na szacunku, lojalności i wyznawaniu podobnych zasad. Bez tego wszystkiego nie uda się zbudować europejskiej jedności, która nie może być dyktatem jednych wartości nad drugimi, preferowaniem jednej wybranej idei czy ideologii nad pozostałymi” — powiedziała parlamentarzystka.

Viktorija Čmilytė-Nielsen spotkała się z marszałkiem Senatu Tomaszem Grodzkim

| Fot. LRS, Olga Posaškova

Po spotkaniu z Elżbietą Witek Čmilytė-Nielsen udała się na spotkanie z marszałkiem senatu Tomaszem Grodzkim

W trakcie oficjalnej wizyty w Warszawie Viktorija Čmilytė-Nielsen złożyła wieniec przy Grobie Nieznanego Żołnierza, pod pomnikiem śp. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego oraz pod Pomnikiem Ofiar Tragedii Smoleńskiej na pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego. Przewodnicząca litewskiego Sejmu w poniedziałek (11 kwietnia) spotkała się z prezydentem Polski Andrzejem Dudą oraz z Litwinami mieszkającymi w Warszawie. Spotkanie z litewską diasporą odbyło się wieczorem w gmachu ambasady RL w Polsce.

Dzisiaj (12 kwietnia) do posłów Sejmu RL zdalnie zwróci się prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Po przemówieniu lidera ukraińskiego państwa Sejm RL zajmie się rezolucją potępiającą agresję Federacji Rosyjskiej na Ukrainie.

