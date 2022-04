Polka Roku 2021 — Krystyna Dzierżyńska

Krystyna Dzierżyńska, od 25 lat wiceprezes Stowarzyszenia Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie „Macierz Szkolna”, została wybrana przez czytelników „Kuriera Wileńskiego” Polką Roku 2021 na Litwie.

Podczas uroczystości słowa podziękowania i gratulacje skierował do pani Krystyny Dzierżyńskiej Andrzej Dudziński, kierownik i główny doradca Wydziału Polityczno-Ekonomicznego

Ambasady RP

| Fot. Marian Paluszkiewicz

Uroczysta gala i podsumowanie kolejnej edycji plebiscytu odbyło się już po raz 24. w niedzielne popołudnie, 24 kwietnia, w Domu Kultury Polskiej w Wilnie.

„Chciałabym podziękować wszystkim Państwu, chciałabym podziękować swoim najbliższym za cierpliwość, a również cieszyć się z tego faktu, że dzisiejsza impreza odbywa się w tak szczególnym dniu, w Niedzielę Miłosierdzia Bożego. Niech Opatrzność czuwa nad nami wszystkimi, nad wszystkimi szkołami polskimi na Litwie i niech nas prowadzi słusznymi drogami” — mówiła zwyciężczyni plebiscytu.

Swoje przemówienie laureatka zakończyła słowami z wiersza Krystyny Angielskiej — poetki i mieszkanki Lwowa: „Byliśmy, jesteśmy i będziemy, choć gnębiono nas i może będą gnębić znów, lecz korzenie nasze są z tej ziemi, więc gotowiśmy do nowych ciężkich prób”.

Jak powiedział Robert Mickiewicz, redaktor naczelny „Kuriera Wileńskiego”, osoby pracujące z oddaniem w dziedzinie polskiej oświaty nie po raz pierwszy dominują wśród finalistów naszego plebiscytu.

— Niestrudzona Pani Krystyna Dzierżyńska zasłużenie zwyciężyła. Trudno jest nawet sobie wyobrazić polskie szkoły, polskie środowisko oświatowe bez pani Krystyny, bez Pana Józefa Kwiatkowskiego, który zwyciężył w 2006 r. — zaznaczył Robert Mickiewicz.

Zygmunt Klonowski, wydawca dziennika „Kurier Wileński”, powiedział, że jeszcze w czasach „Czerwonego Sztandaru” gazeta musiała bronić polskich szkół i robiła to bardzo rzetelnie i sumiennie.

— Szkoły zawsze prenumerowały gazetę i miały z nią dobry kontakt. Dzięki temu obie instytucje przetrwały ten trudny okres. Nie było tego na Białorusi, nie było tego na Ukrainie i widzimy, że dzisiaj sytuacja Polaków tam jest całkiem inna — podkreślił prezes.

Laureatce gratulacje złożyli min.: Irmina Szmalec — Konsul RP, Kierownik Wydziału Konsularnego i Polonii Ambasady RP w Wilnie, Małgorzata Stefanowicz-Pecela — dyrektor Instytutu Polskiego w Wilnie, Andrzej Dudziński — kierownik i główny doradca Wydziału Polityczno-Ekonomicznego Ambasady RP, przedstawiciele rejonu wileńskiego, solecznickiego, święciańskiego, trockiego.

— Chciałabym serdecznie pogratulować wszystkim tegorocznie nominowanym. Od ponad 5 lat mam okazję obserwować państwa działania, państwa pracę i widzę, ile wymaga ona sprawności i umiejętności wspinania się na szczyty dyplomacji. Działając, jak wspomniała dzisiejsza laureatka, nie zawsze w łatwych warunkach. Polskie szkolnictwo na Litwie, jak już tu dzisiaj wybrzmiało, jest fundamentem polskiej tożsamości na Litwie. Właśnie w szkole dzieci i młodzież uczy się języka polskiego, zdobywa szlify, podstawy, które później umożliwiają im funkcjonowanie na Litwie, jako obywateli tego kraju narodowości polskiej. Mam nadzieję, że ta nagroda będzie impulsem do dalszych skutecznych działań — mówiła Konsul RP Irmina Szmalec.

W czasie gali wypowiedziała się także Małgorzata Stefanowicz-Pecela.

— Jestem bardzo wdzięczna życiu za to, że jestem absolwentką polskiej szkoły na Litwie. Uważam, że to jest wielki dar, który otrzymałam od życia, że wychowałam się w środowisku wielokulturowym. Odcinam kupony od tego kapitału kulturowego i społecznego, który na Wileńszczyźnie mamy — powiedziała dyrektor Instytutu Polskiego w Wilnie.

— Miałem okazję uczyć się od pani i pana prezesa tego, gdzie tkwią problemy szkolnictwa polskiego na Litwie, a jest ich sporo. Myślę, że będziemy wspólnie pracowali dalej, zwłaszcza po to, by w rejonie trockim, w Podbrodziu i w paru innych miejscach to polskie szkolnictwo zachować. Jest jeszcze wciąż wiele do zrobienia, ale jestem przekonany, że z takimi ludźmi, jak Pani, będziemy w stanie to realizować —powiedział Andrzej Dudziński.

Podczas gali finałowej nagrodzono również dziesięciu czytelników „Kuriera Wileńskiego”, którzy najbardziej aktywnie oddawali głosy na swych kandydatów.

Na zakończenie gali finałowej na scenie pojawił się Reprezentacyjny Polski Zespół Pieśni i Tańca „Wileńszczyzna”.

Szerszą relację z wydarzenia zamieścimy w najbliższym wydaniu magazynowym „Kuriera Wileńskiego”.