700-lecie Wilna. Miasto przygotowuje się do obchodów z przytupem

Wilno szykuje się do swoich 700. urodzin. Choć do konkretnego dnia zostało ponad pół roku, okolicznościowe imprezy trwają już teraz. W programie hucznych niespodzianek znajdują się koncerty, wykłady, dyskusje, występy artystyczne i inne wydarzenia kulturalne, które będą wstępem do obchodów urodzin stolicy, a część jubileuszowych wydarzeń odbędzie się w innych miastach. Czego można oczekiwać w tym roku?

Czytaj więcej: 700. urodziny Wilna wpisane do dat wyróżnionych przez UNESCO

| Fot. Samorząd Miasta Wilna

Dzień Krzysztofa

Jeden z najdonioślejszych dni — Dzień Krzysztofa, który przypada na 25 lipca. To dzień patrona stolicy, w związku z tym tego dnia można spodziewać się najwięcej wydarzeń. Odbędzie się wtedy festiwal muzyczny, ale to na pewno nie będzie koniec atrakcji.

Czytaj więcej: Statuetkę św. Krzysztofa otrzymała s. Michaela Rak

Solidna rocznica europejskiej stolicy

Wilno będzie liczyło 700 lat dokładnie 25 stycznia 2023 roku. Wtedy to minie siedem wieków od czasu, gdy po raz pierwszy wspomniano miasto w historycznych źródłach pisanych. Kuratorem programu obchodów 700-lecia Wilna, zainicjowanego przez Samorząd Miasta Wilna, jest Wileńska Agencja Turystyki i Rozwoju Biznesu „Go Vilnius”.

„Mamy się czym pochwalić i co pokazać naszym gościom — 700. urodziny Wilna to nie tylko święto mieszkańców stolicy i Litwy, ale także solidna rocznica jednej z europejskich stolic. Wydarzenia specjalne połączą wspaniałą przeszłość stolicy z nowoczesnością i wizjami przyszłości, dzięki czemu pozwolą nam zobaczyć różnorodne, wielowarstwowe, rozwijające się miasto, które kontynuuje misję księcia Giedymina, aby jego imię było znane na całym świecie”— powiedział Remigijus Šimašius.

„Opracowywane są przygotowania do nadchodzących urodzin miasta od 2021 roku, tworzony jest wieloaspektowy program, który obejmuje różnorodne inicjatywy z zakresu sztuki profesjonalnej i kultury popularnej, edukacji i innych inicjatyw. Imprezy jubileuszowe mają na celu łączenie społeczności, tworzenie bieżących inicjatyw, promowanie aktywnej wymiany wiedzy i zwiększanie dumy z naszej stolicy nie tylko na Litwie, ale także za granicą. Nadchodzące lato w mieście, gdzie regularnie odbywać się będą różne wydarzenia, będzie grana muzyka i wystawiane w nietradycyjnych przestrzeniach, będzie niezapomniane”— powiedziała Inga Romanovskienė, dyrektor „Go Vilnius”.

Program poświęcony jubileuszowi łączy wiadomość „Wilno: 700 lat młodości”.

Czytaj więcej: Ruszyły przygotowania do obchodów 700. urodzin Wilna

Festiwal zrównoważonego miasta

25 lipca w dniu św. patrona Wilna, św. Krzysztofa, stolica stanie się międzynarodową areną muzyczną. W parku na Zakrecie (lit. Vingio parkas) odbędzie się koncert muzyczny: od muzyki klasycznej, przez estradę aż po muzykę międzynarodową.

Tematem przewodnim festiwalu będzie temat zrównoważonego rozwoju. Biorąc pod uwagę zmiany klimatyczne, ekologię, redukcję odpadów i inne kwestie związane ze zrównoważonym rozwojem, festiwal będzie przyjazny dla środowiska i zwiedzających.

| Fot. Martynas Ambrazas

„Wilno — otwarta sala muzyczna”

W dniach 15-16 czerwca Samorząd Miasta Wilna, agencja Go Vilnius i Litewskie Stowarzyszenie Praw Pokrewnych „AGATA” zaproszą mieszkańców i gości na bezpłatny festiwal „Wilno — otwarta sala muzyczna”, który stał się już tradycją. W ubiegłym roku koncertów słuchał co piąty mieszkaniec Wilna. Koncerty odbędą się w podwórkach — przestrzeniach wileńskich dzielnic mieszkaniowych staną się na dwa dni otwartą salą muzyczną. Folk, rock i inne style muzyczne zabrzmią w czterech przestrzeniach muzycznych. Wystąpią aż 24. znanych wykonawców i zespoły.

Na prośbę wilnian koncerty odbędą się w tym roku później, od godz. 19:00, więc nieoczekiwane koncerty będzie można usłyszeć już na balkonie domu. W tym roku sceny powstaną w Jerozolimce, Leszczyniakch, Nowej Wilejce i Żyrmunach.

Czytaj więcej: Festiwal muzyczny „Wilno — otwarta sala muzyczna”: ponad 50 koncertów

Midsummer Vilnius

Tymczasem koncerty „Midsummer Vilnius” odbędą się na dziedzińcu głównym Pałacu Władców w dniach 11-22 lipca. Szóstego wieczoru festiwalu zwieńczona zostanie impreza „Niby Wilno” audiowizualnym kolażem miasta.

Rozpocznie się 11 lipca i potrwa do 20 września „Letni festiwal Krzysztofa”, któremu przyznano międzynarodową odznakę jakości EFFE Label.

24 lipca wieczorem w ramach festiwalu obejrzymy „Noc Krzysztofa”, podczas której spektakle zorganizuje grupa laureatów statuetki Krzysztofa.

7-15 września po raz 17. odbędzie się Międzynarodowy Festiwal Cyrków Współczesnych „HELIUM”.

Doroczny festiwal „Loftas Fest” 10 września planuje specjalną imprezę poświęconą jubileuszowi – imprezę uliczną „Vilnius 700 Block Party”.

Od 21 września do 9 października w stolicy odbędzie się również wileński Międzynarodowy Festiwal Teatralny „Sirenos”. W tym roku na uczestników festiwalu czeka nowy gatunek — wykłady performatywne, które zaprezentują znani zagraniczni twórcy.

| Fot. Mantas Repečka

Projekt telewizyjny „Narodowa wyprawa”

Ekipa popularnego projektu telewizyjnego „Narodowa wyprawa” która przepłynęła największe europejskie rzeki, które opływają majątki Wielkiego Księstwa Litewskiego, w tym roku wraca na Litwę.

10 czerwca ekipa „Narodowej wyprawy” wyląduje w Wilnie w pobliżu Białego Mostu i zaprosi wilnian i gości do wspólnego spotkania na żywo i omówienia historii i aktualnych wydarzeń w Wilnie przez trzy weekendowe wieczory.

W trakcie dyskusji mieszkańcy zobaczą nie tylko historyków, ale także innych ciekawych rozmówców — znanych wilnian, przedstawicieli nauki i sztuki oraz osoby publiczne: dr. Arūnas Gelūnas, prof. Alfredas Bumblauskas, Asta Skaisgirytė, Remigijus Šimašius, prof. Rimvydas Petrauskas i inni.

| Fot. Saulius Žiūra

O północy — „Wileński sen”

Prawie 700 lat temu wielki książę litewski Giedymin wysłał listy do Europy zapraszając mieszkańców innych miast do Wilna. Dziś Wilno wysyła do litewskich miast „Wileński sen” – misterium nowoczesnych technologii. O północy pod gołym niebem będzie można zobaczyć całą historię Wilna aż w siedmiu litewskich miastach.

Historię przygotował prof. Alfredas Bumblauskas. Więcej informacji o wszystkich nadchodzących wydarzeniach poświęconych 700-leciu Wilna można znaleźć na stronie projektu stworzonej przez Go Vilnius.

Czytaj więcej: Najbardziej wpływowi społecznicy roku 2018: Alfredas Bumblauskas znów w czołówce

Na podst.: Samorząd Miasta Wilna, własne