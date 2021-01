Ruszyły przygotowania do obchodów 700. urodzin Wilna

Rok 2023 będzie szczególny dla stolicy Litwy – mieszkańcy miasta i całego kraju będą obchodzić 700-lecie Wilna.

Z tej okazji ruszyła, zainicjowana przez samorząd stołeczny, kampania, której celem jest wyłonienie najlepszych pomysłów na obchody jubileuszu. Komisja wybierze siedem najlepszych pomysłów i przydzieli fundusze na każdy projekt.

„Dla Wilna rok 2021 to wstęp do obchodów 700. urodzin miasta, na które zaprosimy gości z całej Litwy i świata. Aktywne przygotowania już się rozpoczęły. Zachęcamy organizacje artystyczne, naukowe i kulturalne do tworzenia pomysłów na obchody urodzin Wilna. Jeszcze w październiku ubiegłego roku samorząd stołeczny zwrócił się do społeczności, zapraszając do przedstawienia propozycji obchodów tej ważnej daty w historii Wilna. Wszystkie organizacje artystyczne, naukowe i kulturalne, które mają pomysły, mogą się nadal zgłaszać – wnioski przyjmowane są do 20 stycznia. W lutym komisja złożona z przedstawicieli różnych dziedzin sztuki i nauki wybierze propozycje, które zostaną zrealizowane z okazji jubileuszu“ – mówił Remigijus Šimašius, mer Wilna.

Z okazji jubileuszu powstało już m.in. „Historyczne menu wileńskie” – siedem tematów odzwierciedlających 700-letni okres dziejów miasta. Każdy temat składa się z krótkich opowieści historycznych o najważniejszych osobach i wydarzeniach z tego okresu. „Historyczne menu wileńskie” można znaleźć na stronie www.700vilnius.lt, stworzonej specjalnie z okazji urodzin miasta.

Dzień 25 stycznia 1323 r. nieprzypadkowo jest uważany za datę założenia Wilna. Żaden z historyków nie kwestionował nigdy, że założycielem Wilna był książę Giedymin, co potwierdzają dokumenty – listy księcia pisane z Wilna. W końcu pierwszego z nich, z dnia 25 stycznia 1323 r., jest wzmianka o tym, że „list został napisany w naszym mieście Wilnie” (in civitate nostra Vilna). W innym (z sześciu znanych), datowanym na 26 maja 1323 r. i adresowanym do rad miejskich Lubeki, Rostoku, Sundu, Greifswaldu, Szczecina i Gotlandu, Giedymin zaprasza do Wilna rzemieślników i kupców. Zgodnie z ustaloną w dziejopisarstwie tradycją, data pierwszego z listów Giedymina, w którym po raz pierwszy wspomniana nazwę grodu, uważana jest za datę powstania miasta. Był to więc rok 1323. Po upływie ponad pół wieku, 22 marca 1387 r., wnuk Giedymina, wielki książę litewski i król polski, Władysław Jagiełło, nadał Wilnu prawa miejskie, oparte na prawie magdeburskim.

Tymczasem miasto szykuje się do obchodów 698. urodzin. Tegoroczne obchody z powodu pandemii koronawirusa przeniosą się do przestrzeni wirtualnej i będą skromne. Nie będzie fajerwerków na Górze Giedymina, koncertów na miejskich placach czy jarmarków. Samorząd stołeczny informuje, że Wilno nadal rośnie i pozostaje jedną z najszybciej rozwijających się stolic państw bałtyckich: w 2020 r. miejsce zamieszkania w stolicy zadeklarowało kolejnych 10 tys. nowych mieszkańców Wilna. W porównaniu z poprzednim rokiem i od kilku lat z rzędu w Wilnie przybywało po 8 tys. nowych, zameldowanych mieszkańców.

| Fot. Marian Paluszkiewicz

„Ten trend ma wyraźne przyczyny i każdego roku staramy się jeszcze bardziej te przyczyny wzmocnić. Nie wątpię, iż trend wzrostowy utrzyma się jeszcze przez długi czas“ – stwierdza mer Remigijus Šimašius. Zaznacza, że zadeklarowane miejsce zamieszkania – to znacznie więcej niż tylko formalność – to też uczciwa wymiana, która wzmacnia miasto. Dzięki dochodom otrzymywanym jako podatek dochodowy mieszkańców, miasto się porządkuje, rozwija, buduje się nowe ścieżki dla pieszych oraz rowerowe, otwiera się nowe boiska sportowe i place, buduje się przedszkola i szkoły. Każda osoba meldująca się w Wilnie przyczynia się do tego, że miasto staje się piękniejsze, coraz bardziej wygodne do życia i pracy, a mieszkańcy miasta korzystają ze wszystkich wygód.

Samorząd miasta Wilna zachęca do zdalnej rejestracji swego miejsca zamieszkania bezpośrednio z domu, korzystając z usług elektronicznych, świadczonych za pośrednictwem strony internetowej: www.vilnius.lt/deklaravimas

W ub. r. w Wilnie nieznacznie zmieniła się liczba urodzeń i małżeństw. 4 787 par zawarło związek małżeński, zarejestrowano 9 778 urodzeń. W porównaniu z 2019 r., zarejestrowano tylko o 20 proc. mniej związków małżeńskich, natomiast liczba urodzeń zmniejszyła się o 12 proc.

Edyta Tamošiūnaitė, wicemer Wilna, zaznaczyła, że mimo trudnego, naznaczonego pandemią 2020 roku, samorząd stołeczny nie przestał ani na chwilę funkcjonować. Podkreśliła, że samorządowi udało się pokonać różne trudności i nadal są pokonywane wyzwania spowodowane pandemią.

– Miasto rozwijało się, budowano nowe dzielnice, remontowano ulice, kontynuowano rozwój sieci usług transportu publicznego. Pomimo pandemii musieliśmy zapewnić sprawne funkcjonowanie wszystkich stołecznych placówek – przedszkoli, szkół, szpitali – mówiła wicemer w rozmowie z „Kurierem Wileńskim”.