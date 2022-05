Jak informuje Europejska Fundacja Praw Człowieka (EFHR), jej działania w kwestii przywrócenia oryginalnej pisowni imion i nazwisk zakończyły się sukcesem. Przyjęto ustawę o pisowni imion i nazwisk w dokumentach, która obowiązuje od 1 maja. Fundacja zaznacza, że w styczniu 2022 roku wygrała sprawę o pisownię z użyciem znaku diakrytycznego. Apeluje, aby dołączyć do akcji, która może przyczynić się do tego, że Ustawa o nazwiskach znowu zostanie znowelizowana.

| Fot. EFHR

Pisownia nazwisk na Litwie

Wspomniana Ustawa o nazwiskach legalizuje możliwość pozytywnego ubiegania się o przywrócenie oryginalnej pisowni nazwisk i imion mniejszościom narodowym. Jednak nie rozwiązuje ona nadal kwestii związanych z zapisem znaków diakrytycznych. W związku z tym Europejska Fundacja Praw Człowieka w dalszym ciągu apeluje o rozszerzenie tego aktu prawnego.

Inicjatywa „Mam prawo do oryginalnej pisowni imion i nazwisk” pomaga wszcząć procedury zmiany imienia i/lub nazwiska. W ten sposób można przekonywać rządzących do zmiany prawa. Tak było w przypadku obecnie obowiązującej ustawy — ponieważ nie było nigdy zakazu nielitewskiej pisowni, to na sprawy dotyczące nazwisk trwoniono pieniądze z budżetu państwa. Były to sprawy, w których de facto nie było konfliktu prawnego. W związku z tym przyjęcie nowej ustawy jest krokiem w kierunku oszczędności. Mówiła o tym w specjalnym wywiadzie minister sprawiedliwości.

W styczniu 2022 roku EFHR wygrała pierwszą sprawę w zakresie zmiany pisowni polskiego nazwiska ze znakiem diakrytycznym. Fundacja zaznacza, że to może być początek dobrych zmian.

Ulotki informacyjne

O procedurze ubiegania się o zmianę zapisu imienia i nazwiska można przeczytać w naszych ulotkach.

Pierwsza z nich przedstawia procedurę zmiany pisowni imion oraz nazwisk na podstawie ustawy. Ulotka pt. „Nowa ustawa ułatwia procedurę zmiany pisowni imion i nazwisk”.

Druga z nich poświęcona jest zagadnieniom dotyczącym znaków diakrytycznych nieobjętych ustawą. Ulotka pt. Kampania „Mam prawo do oryginalnej pisowni imion i nazwisk”.

Niżej podajemy plik PDF z ulotkami i potrzebnymi informacjami.

Więcej informacji na temat spraw pisowni imion i nazwisk można znaleźć na stronie fundacji.

| Fot. EFHR

Kontakty

Wszyscy zainteresowani uzyskaniem pomocy prawnej mogą kontaktować się drogą mailową na adres info@efhr.eu lub telefonicznie pod numerem + (370) 691 50 822.

Europejska Fundacja Praw Człowieka (EFHR)