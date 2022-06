Z nadejściem czerwca ruszył sezon kąpielowy

Na Litwie rozpoczął się sezon kąpielowy. W tym sezonie w Wilnie do 15 września będzie czynnych 12 plaż.

Na wszystkich stołecznych kąpieliskach publicznych codziennie, w godz. 8:00 — 20:00 będą obecni ratownicy

| Fot. Marian Paluszkiewicz

Nowe plaże

W Wilnie otwarto dwie nowe plaże: w Grzegorzewie (Grigiškės) na brzegu Vokė oraz w parku na Zakrecie (Vingis) nad Wilią. Plaża w Grzegorzewie w tym roku posiada większe kąpielisko i obszerniejsze tereny piaszczyste. Zainstalowano tu przebieralnię, stację ratowniczą oraz nowy teren piknikowy z miejscami do grillowania. Plaża na Zakrecie jest jedyną w stolicy dla wczasowiczów ze zwierzętami. Tu także poszerzono pas piasku, zainstalowano przebieralnię, a także strefę piknikową ze stacjonarnymi grillami na świeżym powietrzu i stołami piknikowymi. Podobnie jak na innych publicznych plażach dyżurują tu ekipy ratownicze.

40 ratowników zadba o bezpieczeństwo

— Planując kąpiel, należy wybierać te miejsca, gdzie pracują ratownicy, ponieważ właśnie tam jest najbezpieczniej. Ekipy ratownicze składają się z doświadczonych ratowników, którzy w momencie wystąpienia zdarzenia jak najprędzej dotrą do poszkodowanego i udzielą kwalifikowanej pierwszej pomocy. Tego lata 40 ratowników Grindy zadba o bezpieczeństwo wczasowiczów na 12 stołecznych plażach — mówi „Kurierowi Wileńskiemu” Andrius Griškevičius, dyrektor spółki Grinda. Pracownicy tego samorządowego przedsiębiorstwa nadzorują wszystkie stołeczne plaże. Na wszystkich kąpieliskach codziennie, bez względu na pogodę, w godz. 8:00 —20:00 będą obecni ratownicy.

Woda jest monitorowana

— Wodę w kąpieliskach pobiera się i monitoruje pod kątem zanieczyszczenia odchodami pochodzącymi ze ścieków lub od zwierząt gospodarskich. Próbki do badań mikrobiologicznych wody pobierane są przez uprawnionych pracowników. Zostały pobrane przed rozpoczęciem sezonu i będą pobierane co dwa tygodnie aż do jego zakończenia — zaznacza rozmówca.

Strefy rekreacyjne

W ciągu ostatnich kilku lat na publicznych, stołecznych plażach powstały strefy rekreacyjne przystosowane do aktywnego wypoczynku, grillowania i piknikowania. Zbudowano place zabaw dla dzieci, boiska do gry w siatkówkę i koszykówkę, zainstalowano pomosty kąpielowe, stojaki rowerowe, prysznice, toalety, rozwinięto infrastrukturę dla osób z niepełnosprawnością.

Wszyscy mieszkańcy Wilna i goście miasta mogą bezpłatnie korzystać z tych zasobów przez cały rok. Plaże jezior Balsiai, Balžio i Gilužio są szczególnie przystosowane dla osób o specjalnych potrzebach. Do wielu plaż prowadzą ścieżki rowerowe. Miasto zadbało też o komfortowy dojazd komunikacją miejską.

Błękitną Flagę, międzynarodowy znak jakości, posiadają dwie stołeczne plaże — nad Wilią w Żyrmunach oraz nad jeziorem Balsiai

| Fot. Marian Paluszkiewicz

Błękitna Flaga

W ub. r. na Litwie Błękitną Flagą, międzynarodowym znakiem jakości, uhonorowano po raz pierwszy dwie stołeczne plaże — nad Wilią w Żyrmunach oraz nad jeziorem Balsiai (Zielone Jeziora). Taki międzynarodowy certyfikat zapewnia wypoczywającym określoną jakość – plaża jest pod stałym nadzorem, stan wody w certyfikowanych kąpieliskach jest systematycznie kontrolowany. Błękitną Flagę w każdym momencie można utracić. Jeżeli zdarzy się, że na plaży wystąpią zanieczyszczenia czy zabraknie ratowników, flaga jest ściągana aż do usunięcia problemu. Międzynarodowy Program Blue Flag dla plaż i przystani został uruchomiony we Francji w 1985 r. Od 1987 r. jest obecny w Europie, a od 2001 r. — także poza nią. Dziś ma on wymiar globalny, a liczba przystępujących do programu krajów stale się powiększa. W tym roku Błękitne Flagi posiadają 5 042 plaże w 48 państwach świata.

Plaże z międzynarodowym certyfikatem jakości

Ogółem, od 2000 r., Błękitna Flaga przyznana jest 8 plażom Litwy: w Nidzie, Juodkrantė, Preile, Kłajpedzie (Smiltynė i Melnragė), Połądze (plaża wzdłuż wybrzeża Parku Birutė) oraz w Wilnie — w Żyrmunach nad Wilią i nad jeziorem Balsiai. Stołeczne kąpieliska odznaczone międzynarodowym certyfikatem to jedyne, na krajowej liście plaże, nad zbiornikami słodkowodnymi.

Stołeczne plaże

W tym sezonie w Wilnie będzie czynnych 12 plaż: nad Wilią w Wołokumpiach i w Żyrmunach, po dwie plaże nad jeziorem Baldžio i jeziorem Topele, nad Zielonymi Jeziorami, nad jeziorami Sałata, Balsiai, Gilužio, w Grzegorzewie i na Zakrecie. W Wołokumpiach mieści się plaża dla naturystów.

Odpoczynek w centrum miasta

Latem wilnianie mogą odpoczywać także w samym centrum miasta. Na obszarze rekreacyjno-sportowym przy Białym Moście do użytku oddano 9 boisk do gry w siatkówkę plażową, trzy boiska do koszykówki, placyki zabaw dla dzieci, uliczną siłownię, a także skatepark dla miłośników jazdy na deskorolkach, rolkach i rowerach. Boiska do koszykówki i placyki zabaw dla dzieci mają bezpieczne, gumowe podłoże. Przy boiskach do siatkówki i koszykówki zainstalowane są metalowe krzesełka dla kibiców, a także ubikacje, prysznice i przebieralnie. W odnowionej strefie rekreacyjnej zasiano trawę, zasadzono nowe drzewka i krzewy. Odnowiono też oświetlenie. Nad samą rzeką będzie zatoczka dla kajaków, ogródek kawiarniany.

Mapę publicznych plaż w Wilnie można znaleźć na stronie internetowej spółki Grinda: https://www.grinda.lt/vilniaus-miesto-papludimiai/