Pedagogika na wileńskiej Filii UwB może ruszyć w tym roku

„Prowadzimy bardzo intensywne przygotowania i jest szansa, że nowy kierunek uruchomimy w październiku” — mówi w wywiadzie dla „Kuriera Wileńskiego” dr hab. Jerzy Halicki, prof. UwB, dyrektor Filii Uniwersytetu w Białymstoku w Wilnie Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego.

Dr hab. Jerzy Halicki, prof. UwB, dyrektor Filii Uniwersytetu w Białymstoku w Wilnie Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego

| Fot. zw.lt, Joanna Bożerodska

Ilona Lewandowska: Na stronie Filii Uniwersytetu w Białymstoku w Wilnie można przeczytać, że nabór na kierunek „Pedagogika” jeszcze się nie rozpoczął. Czy jest szansa, że studia ruszą od 2022 r.?

Dr hab. Jerzy Halicki: Bardzo intensywnie pracujemy nad tym, by było to możliwe. Jesteśmy jednak nadal na etapie przygotowań. Przeszliśmy już przez wszystkie formalności na etapie uniwersyteckim. Już prawie przed trzema miesiącami Senat uczelni pozytywnie zaopiniował program i rektor powołał nowy kierunek. Kolejnym etapem jest zatwierdzanie istnienia nowego kierunku studiów przez Ministerstwo Edukacji i Nauki RP i opinia polskiej komisji akredytacyjnej. Teraz właśnie czekamy na rozstrzygnięcia, które powinny być już w najbliższych dniach. Oczywiście konieczne będzie także zatwierdzenie programu studiów przez litewską instytucję — SKVC (Studijų kokybės vertinimo centras). Po tym ostatnim, formalnym, zatwierdzeniu studiów, będziemy mogli rozpocząć rekrutację. Jest więc spora szansa, że studia ruszą w najbliższym roku akademickim.

Jaki to będzie konkretnie kierunek studiów pedagogicznych?

Będzie to pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna. Od dawna otrzymywaliśmy sygnały, że właśnie nauczyciele klas początkowych i przedszkoli są najbardziej potrzebni. Takie informacje przekazała nam też Macierz Szkolna, z którą współpracujemy, podobne sygnały otrzymywaliśmy z innych stowarzyszeń. Chcemy po prostu jak najpełniej odpowiedzieć na potrzeby lokalnego środowiska.

Czytaj więcej: Wileńska Filia UwB zapowiada nową siedzibę i nowe kierunki

Ten kierunek studiów znajduje się także na liście priorytetowych kierunków studiów na Litwie i w związku z tym państwo zapewnia jego studentom specjalne stypendia. Na jakie stypendia mogą liczyć studenci pedagogiki na UwB?

Staramy się, by warunki finansowe dla naszych studentów były jak najbardziej korzystne. Większość naszych studentów ma stypendia NAWA — w wysokości 1250 zł. miesięcznie. Możemy również zaoferować studentom w trudnej sytuacji materialnej stypendium socjalne, a dla tych, którzy osiągną dobre wyniki w nauce — dosyć wysokie stypendia rektora. Poza tym staramy się informować o stypendiach proponowanych przez różnego rodzaju stowarzyszenia i organizacje. Dążymy również do tego, by opłata za studia była zminimalizowana. Obecnie jest ona raczej symboliczna (roczny koszt studiów licencjackich i magisterskich to tylko 434 euro), ale pracujemy nad tym, by były to studia w pełni bezpłatne.

Na litewskie uczelnie na kierunki pedagogiczne obowiązuje rozmowa kwalifikacyjna. Jakie będą zasady rekrutacji na pedagogikę na UwB?

Nie przewidujemy dodatkowych kryteriów, poza tymi, które obowiązują na inne kierunki na naszej uczelni. Rekrutacja odbywa się na podstawie konkursu świadectw dojrzałości i nie ma określonej minimalnej liczby punktów, którą musi zdobyć kandydat, aby być zakwalifikowanym na studia wyższe. Doświadczenie pokazuje, że to, kto powinien studiować a kto nie, najlepiej weryfikuje pierwszy semestr. Po prostu ludzie, którzy nie są w stanie sprostać wymaganiom, najczęściej sami do tego dochodzą i rezygnują ze studiowania.

W ubiegłym roku, w rozmowie z „Kurierem Wileńskim” wspominał Pan, że kształcenie pedagogów będzie się odbywało we współpracy z Uniwersytetem im. M. Romera. Czy te plany się nie zmieniły?

Mamy już pewną grupę współpracowników wśród miejscowych Polaków, którzy mają wykształcenie pedagogiczne i też doświadczenie. Kiedy studia ruszą, otworzymy zakład pedagogiki, który będzie te osoby grupował. Wykładowcami będą również pracownicy Uniwersytetu w Białymstoku. Mamy także podpisaną umowę z Uniwersytetem im. M. Romera, gdzie prowadzone są studia z pedagogiki specjalnej. Bardzo zależy nam współpracy z tutejszymi uczelniami i na pewno wykorzystamy możliwości współpracy z UMR w obszarze pedagogiki społecznej. Pewne przymiarki już są, ale konkrety omówimy po zatwierdzeniu programu studiów przez SKVC.

Czytaj więcej: Trwa przetarg na budowę nowej siedziby filii UwB w Wilnie