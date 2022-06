Minister edukacji, nauki i sportu Litwy Jurgita Šiugždinienė spotkała się zdalnie z ministrem edukacji i nauki Ukrainy Serhijem Szkarłetem. Podczas spotkania omówiono kwestie organizacji kształcenia ogólnego dzieci ukraińskich, które przybyły na Litwę oraz potrzebę włączenia ich w system edukacji Litwy i Ukrainy.

Ministrowie dyskutowali o tym, jak nie tylko skuteczniej prowadzić zdalne kształcenie dzieci ukraińskich w ukraińskich szkołach, ale także zachęcić je do uczęszczania do szkół litewskich. Omówiono kwestie wydawania i dostarczania ukraińskich świadectw dojrzałości litewskim placówkom oświatowym oraz sytuację powstającej w Wilnie międzynarodowej szkoły ukraińskiej.

„Pracujemy razem dla przyszłości naszych dzieci”

„Chcielibyśmy wyrazić naszą szczerą wdzięczność za wsparcie udzielone przez Litwę. Pracujemy razem dla przyszłości naszych dzieci, a wasze konsekwentne wsparcie jest dla nas bardzo ważne” — powiedział Szkarłet.

Šiugždinienė wyraziła życzenie, że od nowego roku szkolnego wszystkie ukraińskie dzieci na Litwie będą uczestniczyły w procesie edukacyjnym, a więcej rodzin ukraińskich będzie wybierało szkoły litewskie.

Lekcje w języku ukraińskim

Szkoły litewskie oferują lekcje w języku ukraińskim i zapewniają niezbędną pomoc psychologiczną. Państwo organizuje także edukację pozaformalną dla ukraińskich dzieci, prowadzi kolonie letnie dla dzieci i szkoły weekendowe.

Celem jest pomoc dzieciom w lepszej integracji ze społeczeństwem litewskim i komunikowaniu się z rówieśnikami, szybszej nauce języka litewskiego i uczestniczeniu w kółkach.

Powyżej 21 tys. ukraińskich dzieci

Obecnie na Litwie mieszka ponad 21 tys. ukraińskich dzieci, uciekających przed wojną w ojczyźnie. Około połowa z nich uczęszcza do litewskich przedszkoli i szkół. Do kraju wyjechało też ok. 2 tys. nauczycieli ukraińskich, z których prawie 500 pracuje już w szkołach litewskich.

Dążenie Ukrainy do UE

Podczas spotkania minister Szkarłet stwierdził również, że Ukraina, która obecnie stara się o członkostwo w UE, byłaby wdzięczna również za wszelką pomoc ze strony Litwy na tej drodze. Litwę poproszono o podzielenie się swoimi doświadczeniami w pokonywaniu wyzwań stojących przed państwem w przyłączaniu się do wspólnoty, zwłaszcza w dziedzinie edukacji i nauki.

Šiugždinienė zapewniła, że ​​Litwa jest gotowa pomóc Ukrainie i popiera dążenie tego kraju do jak najszybszego członkostwa w UE. Zaprosiła również ukraińskiego ministra edukacji i nauki do złożenia wizyty na Litwie i podzielenia się swoimi doświadczeniami w celu pomocy Ukrainie w wejściu do UE oraz omówienia sytuacji ukraińskich dzieci na Litwie.

Na podst.: Ministerstwo Edukacji, Nauki i Sportu