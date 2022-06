We czwartek 23 czerwca rozpoczyna się dwudniowy szczyt unijnych przywódców w Brukseli. Jednym z głównych tematów rozmów będzie przyznanie Ukrainie i Mołdawii statusu państw kandydujących do Unii Europejskiej. Prezydent Republiki Litewskiej Gitanas Nausėda przybył we środę do Brukseli i odbył rozmowę telefoniczną z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim.

Nausėda: „Będziemy z Ukrainą aż do zwycięstwa”

W przeddzień posiedzenia Rady Europejskiej (KE) przywódcy Litwy i Ukrainy omówili kwestię przyznania Ukrainie statusu kraju kandydującego do Unii Europejskiej (UE). Prezydent zapewnił Zełenskiego, że podczas dyskusji przywódców UE będzie aktywnie wspierał dążenia Ukrainy do uzyskania statusu kandydata i będzie wzywał przywódców UE do podjęcia pozytywnej decyzji.

Prezydent Nausėda i Zełenski omówili wsparcie wojskowe Litwy dla Ukrainy oraz potrzebę dodatkowych działań wojskowych.

„Litwa mocno wspiera Ukrainę i będzie ją wspierać wszelkimi sposobami, dopóki nie będzie to potrzebne. Będziemy z Ukrainą aż do zwycięstwa” — powiedział litewski przywódca.

Prezydenci Litwy i Ukrainy omówili także sposoby rozwiązania kryzysu w eksporcie zboża wywołanego działaniami Rosji, ewentualne nowe szlaki transportu zboża przez terytorium UE i krajów Partnerstwa Wschodniego.

Michel: „Powrót wojny do Europy”

„Wobec powrotu wojny do Europy podjęliśmy bezprecedensowe działania dowodzące geopolitycznej siły UE. Teraz musimy poczynić dalsze kroki, by wzmocnić bezpieczeństwo i stabilność naszego kontynentu. Będzie to główny temat naszego szczytu Rady Europejskiej 23–24 czerwca” — napisał w zaproszeniu wystosowanym do szefów państw i rządów przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel.

Jak podkreślił, nadszedł już czas, aby potwierdzić, że przyszłość Ukrainy, Mołdawii i Gruzji jest w UE. Zapowiedział, że będzie wnioskował o przyznanie statusu kraju kandydującego Ukrainie i Mołdawii.

„Równolegle będziemy nadal zapewniać Ukrainie silne wsparcie humanitarne, wojskowe, gospodarcze i finansowe” — podkreślił.

Tymczasem w Tbilisi trwają wielotysięczne wiece poparcia dla obecności Gruzji w UE. Komentatorzy w Brukseli oceniają jednak, że ze względu na sytuację geopolityczną i problemy wewnętrzne Gruzji, jest to póki co mało prawdopodobne.

Bałkany Zachodnie są ważne dla UE

Ponadto ocenił, że „Bałkany Zachodnie są ważne dla UE, a UE jest ważna dla Bałkanów Zachodnich” i w związku z tym konieczne jest zdynamizowanie procesu rozszerzenia i integracji krajów z tego regionu. Przed rozpoczęciem właściwych obrad Rady Europejskiej będzie miało miejsce spotkanie przywódców UE z przedstawicielami państw Bałkanów Zachodnich.

„Pokój, bezpieczeństwo i dobrobyt w ramach międzynarodowego porządku opartego na zasadach to unijne wartości, którymi kierują się także inni europejscy partnerzy. Pojawiła się idea europejskiej wspólnoty politycznej wspierającej dialog polityczny i współpracę. Przeprowadzimy strategiczną dyskusję o tym, jak wzmocnić nasze relacje, by móc podejmować kwestie budzące wspólne zainteresowanie” — zapowiedział Charles Michel.

Rosja stosuje dawne praktyki – głodzenie

Zwrócił uwagę, że skutki wojny na Ukrainie są odczuwalne daleko poza Europą.

„Rosja używa żywności jako broni, kradnie zboże, blokuje porty i zamienia ukraińskie pola uprawne w pola bitewne. Ma to wpływ na wiele krajów, zwłaszcza w Afryce, i naraża je na ryzyko głodu oraz politycznej i społecznej niestabilności. Opierając się na naszych wysiłkach, aby pomóc Ukrainie w eksporcie zboża, omówimy dalsze środki pozwalające zaradzić tym problemom” — podkreślił przewodniczący Rady Europejskiej.

Prezydenci i premierzy będą wreszcie rozmawiać również o zakończonej Konferencji w sprawie przyszłości Europy i pomysłach, które —według pomysłodawców — miałaby poprawić funkcjonowanie wspólnoty.

