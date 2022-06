Transport w Wilnie z nowością. „Bilet kontrolny” zamiast grzywny

Rada Miasta Wilna zatwierdziła zmianę. Pasażerowie transportu miejskiego będą mogli teraz nabyć wcześniej „bilet kontrolny”. Będzie to rodzaj przedpłaconego biletu, który można będzie okazać w przypadku jazdy bez biletu. W ten sposób nie będziemy musieli wysiadać z transportu oraz poddawać się procedurze spisywania danych. Spółka transportowa obsługująca autobusy i trolejbusy w Wilnie twierdzi, że pozwoli to zaoszczędzić czas oraz nerwy pasażerom. Jak dokładnie ma taki bilet kontrolny działać, spółka jeszcze nie wyjaśnia.

| Fot. Saulius Žiūra

Kara lub bilet kontrolny

Jazda bez biletu w komunikacji miejskiej w Wilnie wiąże się z karą administracyjną od 16 do 30 euro. Jeżeli naruszenie zostanie popełnione po raz pierwszy w ciągu roku, pasażer ma możliwość zapłaty połowy minimalnej kary, tj. 8 euro. Kontrolerzy pasażerów „Susisiekimo paslaugos” wypisują średnio miesięcznie około 6 tys. protokołów jazdy bez biletu.

Jeżeli podczas kontroli pasażer nie posiada biletu lub bilet nie jest oznaczony w czas lub jego ważność upłynęła, musi wysiąść z pojazdu, przedstawić dowód osobisty i poczekać na sporządzenie protokołu wykroczenia administracyjnego.

„Jest to niewygodne nie tylko dla wysiadającego pasażera, ale także dla współpasażerów, ponieważ często potrzeba czasu na wyjaśnienie sytuacji” — mówi Lina Juknevičienė, kierownik ds. obsługi klienta w „Susisiekimo paslaugos” (JUDU).

„Wysiadający pasażer nie tylko ma zakłócone plany podróży, ale także doświadcza negatywnych emocji. Przecież w życiu bywają różne sytuacje, dlaczego pasażer nie zapłacił za podróż. Czasami z powodu zapomnienia lub pośpiechu. Pojawienie się biletu kontrolnego pozwoli nam rozwiązać takie nieprzyjemne sytuacje w najbardziej optymalny sposób” – czytamy w komentarzu spółki transportowej.

Bilet kontrolny będzie dostępny do zapłaty wyłącznie w formie bezgotówkowej, będzie kosztował 8 euro — połowę najniższej grzywny za brak biletu. Według inicjatorów, ma to zaoszczędzić czas współpasażerom jak i jadącym bez biletu.

Czytaj więcej: Samorząd przypomina, aby podróżując autobusami przestrzegać wymogów bezpieczeństwa

Dodatkowe zmiany

Rada Miasta Wilna zatwierdziła również zmianę w ustalaniu cen biletów (taryf) zaproponowaną przez „Susisiekimo paslaugos” (JUDU), która w razie potrzeby pozwoliłaby na wprowadzenie dodatkowych rodzajów biletów. Obecnie bilety czasowe można kupić wyłącznie drogą elektroniczną, tj. poprzez doładowanie karty wilnianina lub dokonanie zakupu w aplikacji mobilnej. Bilet papierowy jest jednorazowy, oznaczony na jeden przejazd i można go kupić tylko u kierowcy.

Zatwierdzone przez Radę Miasta zmiany regulaminu ułatwiają wprowadzenie nowego typu biletu czasowego. Na przykład bilet czasowy będzie można kupić w terminalu biletowym.

Niestety, nim takie rozwiązanie wejdzie w życie, jeszcze to trochę potrwa. Spółka zachęca zatem pasażerów do korzystania z wygodnych aplikacji mobilnych – to m. Ticket oraz Trafi. Kupno biletu odbywa się tam za pośrednictwem karty płatniczej „przywiązanej” do konta. Podczas kontroli pokazujemy kod QR kontrolerowi, a on zeskanowawszy go stwierdza ważność biletu.

Zmiany wejdą w życie od 1 sierpnia. Pasażerowie komunikacji miejskiej w Wilnie będą również mogli kupić bilet kontrolny od 1 sierpnia. Mimo tej możliwości bilet kontrolny jest tylko alternatywą dla mandatu za podróż bez biletu, więc pasażerowie muszą nadal przestrzegać zasad, kupować bilety z wyprzedzeniem i odpowiednio je oznaczać, aby zapewnić płynną i przyjemną podróż komunikacją miejską.

Czytaj więcej: Samorząd stolicy zachęca do podróżowania rowerem, komunikacją miejską i pieszo

Na podst.: Samorząd Miasta Wilna