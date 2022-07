Pies to nie tylko przyjemność, ale też i obowiązek

1 lipca obchodzimy Światowy Dzień Psa. Święto psów ustanowiono, by wszystkim przypominać, że zwierzę to zasługuje na właściwe traktowanie i szacunek. Statystyki nie pozwalają nam wątpić, że jesteśmy narodem kochającym psy, ponieważ połowa naszych rodaków trzyma w domu co najmniej jednego psa.

Przez cały czas na Litwie najpopularniejszymi zwierzętami domowymi były i są psy

| Fot. Marian Paluszkiewicz

Pies to członek rodziny

— Mieszkańcy Litwy bardzo kochają psy. W naszym kraju najpopularniejsze są owczarki niemieckie, nadal też są popularne golden retrievery. Z mniejszych ras — squatterzy, niemieckie szpice karłowate, mopsy. Na szczęście coraz więcej gospodarzy bardzo odpowiedzialnie podchodzi do opieki nad psem. Dla wielu jest to przede wszystkim członek rodziny — mówi „Kurierowi Wileńskiemu” Aurelija Staskevičienė, rzecznik prasowy Litewskiego Stowarzyszenia Kynologicznego.

192,8 zarejestrowanych zwierząt domowych

Według danych Państwowego Przedsiębiorstwa Informacji Rolniczej i Centrum Biznesu Wiejskiego w 2021 r. na Litwie mieszkało ponad 192,8 tys. zarejestrowanych zwierząt domowych. Większość z nich została zarejestrowana w dużych miastach i okolicach — Wilnie, Kownie, Kłajpedzie i w Szawlach. Jednak oficjalne statystyki nie odzwierciedlają rzeczywistych liczb, ponieważ nie wszyscy ich posiadacze rejestrują swoje zwierzęta. Mieszkańcy obszarów metropolitalnych robią to bardziej sumiennie niż rodacy mieszkający na prowincji.

Jak zaopiekować się psem podczas upałów

Nasza rozmówczyni radzi, jak zaopiekować się psem podczas upałów, ponieważ są one niebezpieczne nie tylko dla ludzi, ale również dla zwierząt.

— W gorące letnie dni najbardziej niebezpieczne dla psów są bezpośrednie promienie słońca. Szczególnie groźne jest pozostawienie psa, nawet na krótko, w zamkniętym samochodzie. Nawet jeśli wydaje ci się, że zaparkowałeś samochód w cieniu, a do sklepu pójdziesz tylko na krótki czas, nadal stanowi to zagrożenie dla psa. W ekstremalnym upale trzeba więcej uwagi zwracać na psy starsze, z nadwagą, z płaskim pyskiem, a także konieczne jest dbanie o ciężarne lub karmiące suki — mówi Aurelija Staskevičienė.

Kolejna bardzo ważna zasada — zwierzę musi zawsze mieć możliwość odświeżenia się, powinno mieć dostęp do świeżej wody. Dozwolone jest pływanie w zbiorniku wodnym; w granicach Wilna i okolic istnieje już sporo miejsc, w których psy mogą się kąpać. Przed kąpielą należy oczywiście sprawdzić, czy wybrzeże jest bezpieczne, czy nie ma odłamków, czy woda nie kwitnie (może to powodować alergie skórne).

— W ekstremalnym upale wyjścia na zewnątrz powinny mieć miejsce bardzo wcześnie rano i późno w nocy. W ciągu dnia nie należy z psem uprawiać sportów, aktywnych gier czy treningu.

Błędem jest myślenie, że jeśli pies ma krótką sierść lub jest ogolony, to nie będzie odczuwał gorąca. Specjaliści weterynarii mówią coś przeciwnego: sierść jest doskonałym izolatorem termicznym i chroni psa zarówno przed przegrzaniem, jak i przechłodzeniem — podkreśla Aurelija Staskevičienė.

Jeśli pies doznał szoku termicznego, należy natychmiast przenieść go w cień i zastosować zimne okłady, które chłodzą brzuch, pachwinę, głowę. Nie należy od razu podawać mu dużej ilości wody a jedynie małe jej porcje. Jeśli pies jest powolny, śliniący się, apatyczny — należy pilnie zabrać go do kliniki weterynaryjnej.

Psy najpopularniejsze

Mody dominują w prawie wszystkich dziedzinach życia, zwierzęta domowe nie są wyjątkiem. Przez cały czas na Litwie najpopularniejszymi zwierzętami domowymi były i są psy. Badania od lat pokazują, że ponad połowa rodaków dzieli swoje domy z jakimś zwierzęciem. A jest ich coraz więcej, co było szczególnie widoczne, gdy świat został opanowany przez pandemię COVID-19 i nastąpił lockdown. Od czasu lockdownu, który rozpoczął się wiosną 2020 r. do końca roku, kraj odnotował o 18,6 proc. więcej psów i 26,2 proc. więcej kotów niż w tym samym okresie 2019 r.

