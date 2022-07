Poczta Litewska informuje, że od 19 lipca 2022 roku, by zapewnić wszystkim przystępne i jakościowe usługi pocztowe, ich świadczenie mieszkańcom Mariampola, Ławaryszek, Kowalczuk, Podbrzezia i Bezdan zostanie zorganizowane w inny sposób. Od tej pory usługi mieszkańcom tych starostw rejonu wileńskiego świadczyć będą mobilni listonosze.

Listonosz mobilny jest jak poczta na kółkach, która dociera nawet do najbardziej odległych miejscowości na życzenie klienta

W Mariampolu, zamiast poczty, obecnie działającej przy ul. Liepų 24, Mariampolis, 13025 Vilniaus r. sav.,miejsce świadczenia usług pocztowych będzie się mieściło pod tym samym adresem w starostwie mariampolskim. Mobilny listonosz zapewni pełną obsługę od wtorku do soboty w godzinach od 9:30 do 21:45.

W Ławaryszkach zamiast poczty, obecnie działającej przy ul. Liepos 6, Lavoriškės, 15032 Vilniaus r. sav. miejsce świadczenia usług pocztowych będzie mieściło się pod tym samym adresem. Tam mobilny listonosz zapewni pełną obsługę od wtorku do soboty w godzinach od 09:00 do 09:15.

W Kowalczukach, zamiast poczty, obecnie działającej przy ul. Mokyklos 3, Kalveliai, 13010 Vilniaus r. sav. pod tym samym adresem powstanie punkt pocztowy starostwa Kowalczuki. Tam mobilny listonosz zapewni pełną obsługę od wtorku do soboty w godzinach od 09:00 do 09:15.

W Podbrzeziu zamiast poczty, obecnie działającej przy ul. Vilniaus 29, Paberžė, 140319 Vilniaus r. sav., miejsce świadczenia usług pocztowych będzie mieściło się pod tym samym adresem. Tam mobilny listonosz zapewni pełną obsługę od wtorku do soboty w godz. od 09:00 do 09:15.

W Bezdanach, zamiast poczty, która obecnie mieści się przy ul. Statybininkų 9, Bezdonys, 15023 Vilniaus r. sav., pod tym samym adresem będzie się mieściło miejsce świadczenia usług pocztowych starostwa Bezdan. Tam mobilny listonosz zapewni pełną obsługę od wtorku do soboty w godz. od 10:00 do 10:15.

Rozmawiamy z Jonasem Sadauskasem, dyrektorem Oddziału Litewskiej Sieci Pocztowej, o przyszłych zmianach i tym, co jest ważne dla nas wszystkich.

Jonas Sadauskas: „Nie będzie poczty jako budynku, ale co najważniejsze zmiany nie wpłyną na różnorodność ani jakość świadczonych usług”

Listonosz mobilny — kto to ?

Jonas Sadauskas: Listonosz mobilny to wygodniejszy i nowocześniejszy sposób odbierania wszystkich usług pocztowych bez wychodzenia z domu. Ogólnie rzecz biorąc, listonosz mobilny jest jak poczta na kółkach, która dociera nawet do najbardziej odległych miejscowości na życzenie klienta. Usługa ta przeznaczona jest dla osób mieszkających w terenach wiejskich, gdyż często w tych miejscowościach do najbliższego urzędu pocztowego trzeba jechać kilka kilometrów.

Mobilne usługi pocztowe są świadczone na Litwie już od czterech lat, korzysta z nich prawie 7 tysięcy mieszkańców miast i wsi naszego kraju, którzy stanowią aż 80 proc. mieszkańców tych terenów . Mieszkańcy Mariampola, Ławaryszek, Kowalczuk, Podbrzezia i Bezdan będą mogli tego lata korzystać z usług mobilnego listonosza.

Czytaj więcej: Mer rejonu wileńskiego Maria Rekść: Będę dążyć, aby jakość usług pocztowych dla mieszkańców nie ucierpiała

Czym się różni listonosz mobilny od zwykłego listonosza?

Zwykły listonosz dostarcza tylko paczki, listy, gazety i inne wydania. Listonosze będą wypełniać swoje funkcje tak jak dotychczas.

Tymczasem listonosze mobilni, którzy zostaną wyposażeni w nowoczesny sprzęt, będą mogli świadczyć w domach mieszkańców inne usługi, które obecnie dostępne są tylko w urzędach pocztowych: przyjmowanie przesyłek i listów do nadania, przyjmowanie zamówień prenumeraty, doręczanie i wypłacanie przelewów pieniężnych.

Ponadto, podobnie jak zwykły listonosz, listonosz mobilny dostarczy odebrane przesyłki , listy lub prasę — usługi te nie będą wymagały osobnego wezwania mobilnego listonosza, przyjedzie sam na miejsce.

Mobilny listonosz dostarczy emerytury mieszkańcom, które wcześniej mogli odebrać tylko po przybyciu na pocztę. Dotyczy to zwłaszcza osób starszych, które nie mają możliwości dotarcia do najbliższego urzędu pocztowego.

Jak wywołać do domu listonosza mobilnego?

Mobilnego listonosza można wywołać dzwoniąc na numer skrócony 1842 lub 870055400,przybędzie nieodpłatnie następnego dnia.

Co zrobić, gdy nie chcemy, by do naszego domu przychodził mobilny listonosz lub gdy jesteśmy w pracy?

Mobilnego listonosza można wywołać do swojego miejsca pracy. Poza tym na miejscu obecnie działających oddziałów pocztowych w poszczególnych starostwach powstaną odpowiednie placówki pocztowe, które działają obecnie w Mariampolu, Ławaryszkach, Kowalczukach, Podbrzeziu i Bezdanach. W nich mobilny listonosz będzie świadczyć wszystkie usługi od wtorku do soboty, w Ławaryszkach, Kowalczukach i Podbrzeziu w godzinach od 09:00 do 09:15, w Mariampolu od 09:30 do 09:45, oraz w Bezdanach od 10:00 do 22:15.

Pragnę również zwrócić Państwa uwagę na fakt, że mieszkańcy mogą wygodnie rejestrować swoje przesyłki w samoobsługowej Poczcie Litewskiej www.lpexpress.lt. Tutaj możecie wybrać najdogodniejszy sposób nadania, z góry ustalić wstępną cenę przesyłki, opłacić koszty przesyłki, wydrukować naklejkę oraz szybko i wygodnie przekazać ją do przychodzącego listonosza mobilnego.

Czy to oznacza, że znikną urzędy ​​pocztowe po tym jak pojawią się listonosze mobilni? Jak zmienią się usługi pocztowe?

Listonosze, pracujący w rejonach już od pewnego czasu zauważają, że maleje liczba osób odwiedzających małe wiejskie oddziały pocztowe, a w terenach pojawia się coraz więcej opuszczonych domostw . Zauważa się też trend, że coraz więcej osób chce otrzymywać paczki bezpośrednio do swoich domów, więc w ogóle nie muszą chodzić na pocztę. Każdy wiek dyktuje swoje zmiany, dlatego biorąc pod uwagę sytuację demograficzną kraju i zmieniające się potrzeby ludzi, zaproponowaliśmy nową formę usług pocztowych.

Nie będzie poczty jako budynku, ale co najważniejsze zmiany nie wpłyną na różnorodność ani jakość świadczonych usług – wręcz przeciwnie, chcemy ułatwić ludziom odbieranie wszystkich usług pocztowych bez marnowania cennego czasu, kosztów transportu lub wychodzenia z domu.

Czytaj więcej: Przesyłki zamiast listów: nowe trendy w „Poczcie Litwy”

Zam. 2504