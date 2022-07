Zarówno hale, jak i otwarte przestrzenie dla profesjonalistów

Bezpłatny festiwal „Młody jak Wilno” rozpocznie się specjalną imprezą — koncertem Orkiestry Symfonicznej Litewskiego Narodowego Teatru Opery i Baletu, w którym wystąpią światowej sławy litewscy soliści. Wieczorem mieszkańcy i goście Wilna zobaczą (usłyszą) koncert muzyki klasycznej: arie operowe kompozytorów G. Pucciniego, G. Bizeta, V. A. Mozarta, G. Verdiego oraz inne znane utwory w wykonaniu orkiestry.

Dyrektor generalny Litewskiego Narodowego Teatru Opery i Baletu, śpiewak Jonas Sakalauskas, cieszy się, że program orkiestry symfonicznej i solistów operowych został włączony do bezpłatnego festiwalu, który przyciąga tysiące słuchaczy. Według Jonasa Sakalauskasa miłą niespodzianką jest to, że na festiwalu muzyki popularnej będzie grana muzyka klasyczna — na Litwie to się nigdy wcześniej nie zdarzało. Zarówno muzyków orkiestrowych, jak i słuchaczy czeka ciekawe doświadczenie, gdyż orkiestra symfoniczna jak zwykle towarzyszyć będzie nie tylko śpiewakom operowym, ale także wykonawcom muzyki popularnej, których aranżacje utworów zabrzmią na nowo.

„Orkiestra dołączy również do wykonawców muzyki popularnej, więc festiwal będzie świetną okazją do zjednoczenia obu dziedzin muzyki, które czasami niepotrzebnie są ze sobą skłócone. Koncert w otwartych przestrzeniach na Litwie, gdzie pogoda jest tak nieprzewidywalna, zawsze jest wyzwaniem dla muzyków — ponieważ warunki klimatyczne są niezwykle ważne dla instrumentów. Jednak ludzie teatru to akademiccy profesjonaliści muzyczni, przyzwyczajeni do grania w różnych miejscach, więc pokażemy festiwalowym gościom znakomity program i stworzymy świąteczny nastrój” — obiecał Sakalauskas.

Czytaj więcej: Życie teatrów wileńskich: Litewski Teatr Narodowy Opery i Baletu

Soliści uznani na Litwie i na świecie

Na scenie parku Zakret publiczność festiwalu usłyszy najlepszych solistów opery litewskiej, docenianych na największych scenach świata.

„Nasz teatr jest otwarty na życie kulturalne Litwy i Wilna, dlatego z radością przyczyniamy się do zbliżającej się rocznicy naszego ukochanego miasta naszym klasycznym programem. 25 lipca wraz z tysiącami słuchaczy będziemy świętować zbliżające się urodziny miasta” — mówi dyrektor teatru.

Po części poświęconej muzyce klasycznej będzie można posłuchać nieoczywistych duetów najsłynniejszych litewskich wykonawców muzyki rozrywkowej.

Zwieńczeniem wieczoru będzie występ jednego z najpopularniejszych dziś szkockich wykonawców, Lewisa Capaldiego. Znany jest wielu jako wykonawca romantycznych i zmysłowych hitów „Someone You Loved”, „Before You Go” czy „Bruises”, a wokalista przyjeżdżający po raz pierwszy do krajów bałtyckich zaprezentuje także siedem swoich nowych piosenek.

Bezpłatny festiwal „Młody jak Wilno” to jedno z najważniejszych wydarzeń 2022 roku organizowane z okazji 700-lecia stolicy. Został on zainicjowany przez Samorząd Miasta Wilna, a jego wdrożeniem zajmuje się oficjalna Agencja Turystyki i Rozwoju Biznesu miasta Wilna „Go Vilnius”. Więcej o festiwalu można dowiedzieć się tutaj: http://www.700vilnius.lt/jaunaskaipvilnius.