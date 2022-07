Obóz gimnazjalny „Zdrowe lato”

Obóz letni dla dzieci to świetna okazja na dobrą zabawę z rówieśnikami podczas wakacji. Jak co roku w Gimnazjum w Rukojniach, od 27 czerwca do 1 lipca, zorganizowano obóz „Zdrowe lato”, aby promować aktywne spędzanie czasu i zdrowy styl życia. Postanowiono, że w tym roku w obozie wezmą udział uczniowie klas gimnazjalnych (IG-IIIG); do tej pory w obozie letnim uczestniczyli wyłącznie uczniowie klas początkowych.