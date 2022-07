Litwa dołączyła do sukcesów medalowych Polski!

Bezczelnego tupetu i chorej fantazji Rosjanom nie można odmówić! Gubernator Kaliningradu rzucił taki oto pomysł na obejście unijnej blokady przewozu poszczególnych towarów do „jego” obwodu i to na poważnie: „Można by zbudować eksterytorialną linię kolejową i autostradę przez Litwę przy...