Wycieczka do Muzeum Władysława Syrokomli w Borejkowszczyźnie

Leszek Wątróbski: Jest Pan obecnie w Polsce... Eugeniusz Bilonożko: Po tym, jak udałem się z Ukrainy na wakacje do Włoch, nie mogłem wrócić do domu, bo samoloty po 24 lutego — tzn. po wybuchu wojny z Federacją Rosyjską, przestały tam latać. Przyjechałem więc do Warszawy, gdzie zajmuję się realizacją projektu...