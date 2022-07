Kontynuujemy podróż po świecie Pucułki! Dzieci Wileńszczyzny (i nie tylko) teraz mogą pobrać interesującego je Pocopotka! Jedyny w swoim rodzaju przewodnik po tajemnicach świata odkrywa przed nami coraz to nowe tematy. Mamy za sobą dwie pocopotkowe akcje — co nie znaczy, że nasza wędrówka z Pocopotkiem dobiega końca! Zapraszamy do lektury.

Pucułka pisze nam o smutku, gdy z twarzy znika uśmiech i przekonuje, że „można próbować go złagodzić i skrócić czas jego trwania”. Pytamy: „Jak?” i otrzymujemy odpowiedź: przytulić się do mamusi, wypłakać się do poduszki, podzielić się emocjami z przyjacielem, zjeść czekoladkę, zrobić dobry uczynek…

Pocopotkowa koleżanka namawia też do radosnej zabawy — wziąć udział w grze „Owoce”. Jak się bawić przeczytacie w tym numerze Pocopotka.

Pocopotek do pobrania w załączniku: