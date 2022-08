Piłkarskie Mistrzostwa Europy kobiet — historyczny triumf Angielek!

Powiem szczerze — stawiałem na wygraną bardziej technicznych Niemek, ale kibicowałem spontanicznym Angielkom. Musiała wreszcie nastąpić sprawiedliwość.

Bez zabójczej loterii

Trzynasta edycja turnieju wreszcie nie była pechową dla córek Albionu. Nie było łez goryczy, jak w pierwszym finale w 1984 r., kiedy w rzutach karnych zwyciężyły Szwedki. Z jednej strony kibice mieli podstępną pokusę i chęć zobaczenia, która z finalistek ma mocniejsze nerwy w ostatecznym rozrachunku zabójczych karnych, ale z drugiej… To by była niesprawiedliwa loteria dla każdej ze stron po 120 minutach walki. I na szczęście, do tej masakry nie doszło!

Angielki szukały rewanżu za Euro 2009

W pierwszych fragmentach meczu Niemki dały się stłamsić Angielkom, które szukały rewanżu za przegrany finał Euro 2009. W 69. minucie Angielki dopięły swego. Ella Toone pięknie przerzuciła piłkę nad zaskoczoną bramkarką Niemiec, która choć musnęła ją rękawicami, ale puściła do siatki… Dziesięć minut później zespół gości odrobił straty, a dokładniej bardzo aktywna w tym meczu była malutka, z wysokim kokiem, Lina Magull, która strzałem z bliskiej odległości zmusiła do kapitulacji Mary Earps. Niemki chciały pójść za ciosem, jednak nie zdołały strzelić zwycięskiego gola, choć ich przewaga z każdą minutą rosła. Mecz w regulaminowym czasie gry zakończył się remisem 1:1.

Zerwała z siebie koszulkę!

W dogrywce nie przeważała żadna z reprezentacji i nie było za dużo akcji bramkowych. W 110. minucie po sporym zamieszaniu w polu bramkowym piłkę w siatce umieściła Chloe Kelly. Pod niebiosa rozradowana autorka zwycięskiego gola zerwała z siebie koszulkę! Za ten gest otrzymała — jak jest to i w męskich rozgrywkach — żółtą kartkę, ale jak później powiedziała: „To było radośnie szalone zaćmienie umysłu!”.

Zespół gospodarzy mądrze rozegrał ostatnie minuty meczu, dzięki czemu po 120. minucie kibice zgromadzeni na Wembley oszaleli!

Liderka Niemek na ławce widzów…

Na zwycięski taniec Angielek, z oczami pełnymi bezsilnych łez, patrzyła Alexandra Popp. Kilka minut przed pierwszym gwizdkiem niemiecka ekipa poinformowała, że kapitan doznała podczas rozgrzewki urazu mięśniowego, przez co nie może wystąpić w finale. 31-letnia piłkarka VfL Wolfsburg zdobyła w tym turnieju sześć goli i była najskuteczniejsza, ex aequo z Angielką Bethany Mead. Tymczasem trenerka Angielek, Holenderka Sarina Wiegman, może pochwalić się drugim z rzędu triumfem w mistrzostwach Europy. W 2017 r. poprowadziła do zwycięstwa ojczystą kadrę. Pracę z Anglią rozpoczęła przed rokiem i kolejny sukces!

Ukraińsko-polskie sędziowanie

Finałowy mecz sędziowały dwie Ukrainki — Kateryna Monzul, Maryna Striletska oraz Polka, Paulina Baranowska. To nie pierwszy mecz na Mistrzostwach Europy w Anglii dla tego ukraińsko-polskiego tercetu. Wcześniej Polka wraz z Monzul i Striletską sędziowały dwa spotkania grupowe oraz ćwierćfinał pomiędzy Szwedkami a Belgijkami, który wygrały te pierwsze.