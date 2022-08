„W tym roku świętujemy 15-lecie Filii Uniwersytetu w Białymstoku. Tej rocznicy będzie poświęcona specjalna wrześniowa konferencja, którą przygotowujemy. Chciałem zaznaczyć, że się ciągle rozwijamy” — powiedział podczas uroczystości dyrektor Filii Uniwersytetu w Białymstoku w Wilnie Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego, dr hab. Jerzy Halicki, prof. UwB.

Halicki zapowiedział również, że już niedługo ma ruszyć długo oczekiwana budowa nowej siedziby Filii UwB w Wilnie. „Powoli, ale systematycznie postępują prace nad rozpoczęciem budowy naszej nowej siedziby przy ul. Aguonų 20. Już w urzędzie są wszystkie stosowne dokumenty. Czekamy na pozwolenie. I mam nadzieję, że wczesną jesienią będzie wmurowanie kamienia węgielnego” — mówił dyrektor filii.

Czytaj więcej: Wileńska Filia UwB zapowiada nową siedzibę i nowe kierunki

Do zebranych zwrócił się również prorektor Uniwersytetu w Białymstoku, dr hab. Jarosław Matwiejuk, prof. UwB. „W dzisiejszych czasach, czasach niespokojnych, trudnych, ciekawych, zdobycie wyższego wykształcenia jest wartością samą w sobie. Państwo staliście się elitą społeczeństwa Republiki Litewskiej. To zobowiązuje, żebyście dzielili się swoją wiedzą i jednocześnie budowali siłę Republiki Litewskiej i społeczeństwa, abyście tę wiedzę wykorzystywali na wszystkie możliwe dopuszczalne sposoby po to, aby żyło się wszystkim lepiej” — mówił przedstawiciel władz uczelni.

Wileńska filia ma wielu przyjaciół, co potwierdzał wielokrotnie jej dyrektor. Podczas uroczystości zabrała głos przedstawicielka władz RP na Litwie, konsul Irmina Szmalec. „Niezwykle istotnym jest to, aby wzrastała liczba Polaków z wyższym wykształceniem, gdyż to właśnie Państwo, to wy, drodzy absolwenci, jesteście ambasadorami polskiej kultury na Litwie i to Państwo decydujecie o jej przetrwaniu” — powiedziała Szmalec, życząc tegorocznym absolwentom, aby swoimi działaniami przynosili chlubę uczelni.

Dyplomy polskiej uczelni otrzymali studenci trzynastej promocji studiów licencjackich i szóstej promocji studiów magisterskich

| Fot. Marian Paluszkiewicz

Gratulacje z powodu ukończenia studiów złożył absolwentom również Waldemar Tomaszewski, prezes ZPL i AWPL, poseł do Parlamentu Europejskiego. „Dzisiaj wspólnie się cieszymy, że ta uczelnia nie tylko jest, ale się rozwija. Cieszy wysoki poziom nauczania w Filii UwB, o tym świadczy odnajdywanie się jej absolwentów na rynku pracy, wskaźnik ten jest najwyższy spośród wszystkich uczelni litewskich” – mówił Tomaszewski.

Serdeczne życzenia zebranym złożyła także posłanka na Sejm RL Beata Pietkiewicz, która podkreśliła, że z dumą patrzy na znajome twarze wśród odbierających dyplomy.

Jako przedstawiciel przyszłych pracodawców na rynku pracy przywitał absolwentów zaś Bernard Niewiadomski, przedstawiciel władz Forum Przedsiębiorczości Polskiej „Korona”. „Jesteście bardzo oczekiwani przez nas. Nie mogę mówić za wszystkich pracodawców na Litwie, ale na pewno my zrobimy wszystko, by wam pomóc na tym nowym etapie życia. Możecie na nas liczyć” — podkreślił Niewiadomski.

Czytaj więcej: Wręczenie dyplomów absolwentom filii UwB w Wilnie [GALERIA]

Filia UwB w Wilnie działa od 2007 r. i jest to pierwsza filia uczelni zagranicznej na Litwie. Oferuje studia w języku polskim na trzech kierunkach: ekonomia (studia licencjackie i magisterskie), informatyka (studia licencjackie) i europeistyka (studia licencjackie). Uczelnia planuje uruchomić kolejny — czwarty już kierunek, czyli pedagogikę. O nowym, niezwykle potrzebnym z perspektywy rozwoju polskiej oświaty na Litwie kierunku „Kurier Wileński” rozmawiał niedawno z dyrektorem filii, dr. hab. Jerzym Halickim. „Będzie to pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna. Od dawna otrzymywaliśmy sygnały, że właśnie nauczyciele klas początkowych i przedszkoli są najbardziej potrzebni. Takie informacje przekazała nam też Macierz Szkolna, z którą współpracujemy, podobne sygnały otrzymywaliśmy z innych stowarzyszeń. Chcemy po prostu jak najpełniej odpowiedzieć na potrzeby lokalnego środowiska” — zapowiadał wówczas Halicki.

Podczas uroczystości dyrektor filii wyraził przekonanie, że nowy kierunek będzie dostępny już w tym roku, gdyż proces zatwierdzania w Polsce został zakończony i pozostało jeszcze tylko zatwierdzenie programu studiów przez litewską instytucję — SKVC (Studijų kokybės vertinimo centras). Po tym ostatnim, formalnym, zatwierdzeniu studiów uczelnia będzie mogła rozpocząć rekrutację.

28 lipca 2022 r. dyplomy polskiej uczelni otrzymali studenci trzynastej promocji studiów licencjackich i szóstej promocji studiów magisterskich — ogółem 30 osób.