Wilno zaprasza na obchody „Dni Stolicy 2022”

Gdy zegar odlicza ostatni rok do jubileuszu, w ramach „Dni Stolicy” Wilno przygotowuje się do zorganizowania uroczystości oferujących ekskluzywne treści, zapraszając do radosnego łyka wolności i spojrzenia na miasto, które wkrótce będzie obchodzić swoje 700-lecie, oczami pełnymi ciekawości. Jak zawsze festiwal skierowany jest do ludzi wszystkich pokoleń — zarówno młodzieży, rodzin i dzieci, jak i seniorów, do wszystkich mieszkańców Wilna, którzy pielęgnowali miasto i zachowali je dla przyszłych pokoleń.

Czytaj więcej: 700-lecie Wilna. Miasto przygotowuje się do obchodów z przytupem

„Dni Stolicy” — aktualny fenomen kulturowy

„Dni Stolicy” witające jesień to wymowny, aktualny fenomen kulturowy, którego celem jest za każdym razem nowe przeżywanie Wilna. Wydarzenie, które gromadzi wszystkich mieszkańców i gości, zachęci nie tylko do obserwowania ciekawych zmian w stolicy, ale także do aktywnego udziału w festiwalu najbardziej kreatywnego miasta Litwy” — twierdzi Remigijus Merkelys, kierownik „Wileńskich festiwali”, organizator „Dni Stolicy”.

„Dni Stolicy” zaprezentują również w tym roku odnowione lokalizacje festiwalowe.

Impreza, która pielęgnuje wieloletnią tradycję i ma na celu realizację postępowych idei, zaprosiła na uroczystość najsłynniejszych artystów litewskich i zagranicznych.

Cornelia Jakobs i Justinas Jarutis na placu Katedralnym

Wielkie koncerty „Dni Stolicy” odbędą się 2 i 3 września na placu Katedralnym. Po raz pierwszy Justinas Jarutis, jeden z najpopularniejszych litewskich wykonawców, wystąpi z wielkim solowym koncertem.

Koncert na żywo, podczas którego tegoroczna gwiazda Eurowizji Cornelia Jakobs, zwyciężczyni szwedzkiego konkursu krajowego, przygotowuje swój występ u boku Justinasa Jarutisa, odbędzie się 3 września na placu Katedralnym.

| Fot. Anna–Lena Ahlström | Fot. archiwum własne

„Dni Stolicy 2022” odbywa się w tym roku w dniach 2-4 września.

Wszystkie wydarzenia festiwalowe są bezpłatne.

Więcej informacji — na stronie festiwalu www.sostinesdienos.lt.