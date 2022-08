Wszystko idzie zgodnie z planem

— Jesteśmy szczęśliwi. Przyjechaliśmy tutaj, żeby zawalczyć o medal. Osiągnęliśmy swój cel. Wszystko idzie zgodnie z planem. Co dotyczy planów, to będziemy szykować się na mistrzostwa świata. By zgodnie z planem trafić do finału, no a dalej, jak Pan Bóg da — mówi „Kurierowi Wileńskiemu” trener sportowca Jewgienij Izmodenow z Monachium.

Początkowo sędziowie wystawili niższą ocenę

Początkowo za występ sędziowie wystawili Robertowi Tworogalowi niższą ocenę, dopiero po interpelacji trenera Jewgienija Izmodenowa uznali swój błąd i zwiększyli mu notę za złożoność programu.

Mistrzem w tej konkurencji został przedstawiciel Cypru Marios Georgiou, brąz wywalczył Hiszpan Joel Plata.

Charakterem udowodnił, że jest wart medalu

— Roberta znam już wiele lat. Pracuję z nim bardzo długo. Robert jest bardzo spokojny, nie pokazuje swoich nerwów, jest zawsze zrównoważony, spokojny. To był bardzo trudny okres dla nas. Robert niedawno przeszedł operację. Po operacji nie było czasu, żeby przejść dłuższą rehabilitację. Dlatego cieszę się, że mimo wszystko zdążył powrócić do formy. Charakterem udowodnił, że jest wart medalu — podkreśla Jewgienij Izmodenow.

Osiągnięcia Roberta Tworogala

13 grudnia 2020 r. Robert Tworogal jako pierwszy w historii Litwy gimnastyk sportowy wywalczył złoty medal w ćwiczeniach na drążku podczas rozegranych w Mersinie w Turcji Mistrzostw Europy w Gimnastyce Sportowej Mężczyzn. Wtedy też zdobył brąz w ćwiczeniach na poręczach.

30 czerwca 2019 r. był najlepszy na drążku na rozegranych w Mińsku II Igrzyskach Europejskich, gdzie zdobył przepustkę na Igrzyska Olimpijskie w Tokio.

W 2016 r. jako jedyny Polak z Litwy uczestniczył w XXXI Letnich Igrzyskach Olimpijskich w Rio de Janeiro. Uplasował się ostatecznie na 42. miejscu, zdobywając 82,497 pkt. W osiągnięciu wyższego miejsca przeszkodziła mu kontuzja środkowego palca, której doznał już w pierwszej konkurencji na poręczach. Mimo to nie wycofał się z walki i godnie wystąpił na wszystkich pozostałych przyrządach.

Na swojej drugiej olimpiadzie — rozegranych z powodu pandemii dopiero latem 2021 r. XXXII Letnich Igrzyskach Olimpijskich w Tokio — Robert pomyślnie wystąpił w eliminacjach, spadł jednak z drążka, nie trafił do finałów ani w wieloboju, ani na poszczególnych przyrządach i ostatecznie zajął 46. miejsce.

Tworogal jest absolwentem polskiej Szkoły im. Szymona Konarskiego w Wilnie (obecnie — Gimnazjum im. Sz. Konarskiego).

Robert Tworogal jest jednym z dziesięciu laureatów Nagrody św. Krzysztofa za rok 2020 przyznawanej przez stołeczny samorząd za rozsławianie imienia Wilna w kraju i na świecie.

