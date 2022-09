Akcja rusza 1 września, kiedy w szkołach Litwy rozpoczyna się nowy rok szkolny. „Serdecznie zapraszamy włączyć się w akcję i zamiast kwiatków w dniu 1 września wesprzeć pacjentów z hospicjum, aby mogli mieć życie w pełni i do końca” — zaapelowała s. Michaela Rak, dyrektor i założycielka wileńskiego Hospicjum im. bł. ks. Michała Sopoćki.

W oświadczeniu podkreśla się, że pierwsze na Litwie hospicjum „codziennie niesie pomoc osobom chorym i umierającym, dorosłym oraz dzieciom. Pomoc chorym oraz ich rodzinom jest udzielana nieodpłatnie”. Informacja o akcji została wysłana do wileńskich placówek oświatowych. Szkoły z kolei zamieściły apel o wsparcie dla hospicjum na swoich stronach internetowych oraz w sieciach społecznościowych.

Pomoc potrzebującym

— 1 września nauczyciele otrzymują dużo kwiatów, ale bądźmy szczerzy — kwiaty więdną. Dlatego ta akcja pozwala nie tylko pięknie rozpocząć rok szkolny, ale również udzielić pomocy tym, którzy ją potrzebują — tłumaczy sens akcji w rozmowie z „Kurierem Wileńskim” Łukasz Kamiński, osoba odpowiedzialna w hospicjum za kontakty z mediami i promocję. W rozmowie z naszym dziennikiem poinformował, że inicjatywa wyszła z samego środowiska szkolnego, które chciało wesprzeć działalność instytucji. Do akcji włączyły się nie tylko szkoły polskie, ale również litewskie oraz rosyjskie i innych mniejszości narodowych.

— Wysłaliśmy zaproszenie do wszystkich szkół. Niektórym musieliśmy wyjaśnić, czym jest hospicjum, bo nie wszyscy wiedzieli o naszej działalności — dodaje rozmówca. Każda szkoła będzie samodzielnie zbierała pieniądze. To może być zbiórka w poszczególnych klasach lub podczas apelu. Organizatorzy szacują, że ostateczna kwota będzie wiadoma gdzieś pod koniec września, kiedy szkoły bezpośrednio, czy przy pomocy przelewu przekażą środki finansowe hospicjum.

W roku ubiegłym w trakcie akcji udało się zebrać 36 tys. 511 euro i 6 centów. Taką sumę w ramach akcji „Wspólny Kwiatek dla Hospicjum” przekazali uczniowie i wychowankowie trzydziestu siedmiu szkół i przedszkoli Wilna i Wileńszczyzny. — Miesięcznie potrzebujemy na naszą działalność 115 tys. euro. 45 tys. daje nam Kasa Chorych, czyli 70 tys. musimy dozbierać. Więc w tamtym roku ta akcja przyniosła nam pół sumy, którą musimy zebrać miesięcznie. To była pokaźna suma — tłumaczy Łukasz Kamiński.

Film w Gdańsku

2 września rozpoczyna się 19. edycja interdyscyplinarnego festiwalu kultury „Wilno w Gdańsku”. W ramach imprezy odbywa się tradycyjny jarmark wileński oraz mnóstwo wydarzeń artystycznych. Wileńskie hospicjum będzie jednym z uczestników festiwalu. — Będziemy mieli swoje stoisko. Zostanie też pokazany film „Kaip viskas prasidėjo…” („Jak się wszystko zaczęło”), który przygotowaliśmy na 10-lecie działalności naszego hospicjum. Zrobiliśmy to zamiast obchodów, które miały odbyć się w Pałacu Władców. Niestety z powodu tego, co się działo w Ukrainie postanowiliśmy zrezygnować ze święta i zrobiliśmy film — mówi Łukasz Kamiński.

Hospicjum bł. ks. Michała Sopoćki w Wilnie swą działalność rozpoczęło w 2012 r. Inicjatorką, założycielką i dyrektorką instytucji jest s. Michaela Rak ze Zgromadzenia Sióstr Jezusa Miłosiernego. W 2016 r. instytucję odwiedziła ówczesna prezydent Litwy Dalia Grybauskaitė. Trzy lata później hospicjum odwiedziły pierwsze damy Litwy i Polski — Agata Kornhauser-Duda oraz Diana Nausėdienė.

Wsparcie pierwszej damy

Od 15 lutego 2020 r. hospicjum ma także oddział dziecięcy. Placówkę odwiedzali politycy z Litwy i Polski. Na otwarciu oddziału dziecięcego była obecna Diana Nausėdienė. „Jest to wielki zaszczyt bycie tutaj dzisiaj wśród was. To bardzo ważny i chwalebny dzień dla naszego państwa. Bo to właśnie wy powołaliście, zbudowaliście i dbacie o to hospicjum. Jesteście światłem, ponieważ tworzycie wieź międzypaństwową, międzyspołeczną i międzyludzką. Tworzycie twardy fundament wartości” — zwróciła się do s. Michaeli Rak pierwsza dama Litwy.

Hospicjum im. bł. ks. Michała Sopoćki w Wilnie było pierwszą tego typu placówką na Litwie. Ostatnio ruch hospicyjny zaczyna rozwijać się również w innych regionach kraju. 15 lipca w Kownie odbyło się poświęcenie budynku nowego hospicjum. Uroczystej mszy świętej przewodniczył kardynał Sigitas Tamkevičius. W uroczystości wzięła udział ekipa z wileńskiego odpowiednika kowieńskiej instytucji. „Kochani Przyjaciele, jesteśmy z Wami! Wiedzcie, że zawsze będziemy służyli radą i pomocą. Życzymy jak najszybszego zakończenia remontu i rozpoczęcia działania w warunkach stacjonarnych. Niech Bóg umacnia Wasze działania oraz ma w opiece Chorych, Pracowników, Wolontariuszy i Darczyńców hospicjum” — czytamy na stronie wileńskiej placówki.