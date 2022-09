1 września w Konarskiego: Ten rok będzie bardzo dobrym rokiem

Dyrektor Gimnazjum im. Szymona Konarskiego Walery Jagliński nie krył zadowolenia, że po dwóch latach pandemicznych na uroczystości zebrali się pedagodzy, uczniowie oraz rodzice. — Wcześniej mieliśmy podziały na grupy. Cieszę się, że liczba uczniów w naszym gimnazjum pomimo niżu demograficznego i innych sytuacji, z każdym rokiem rośnie. Obecny rok nie jest wyjątkiem — podzielił się z zebranymi kierownik placówki oświatowej.

Życzenia ambasador i wicemer

W trakcie apelu odczytano życzenia ambasador RP na Litwie dla polskich szkół na Litwie. „Rzeczpospolita Polska bardzo wysoko ceni Wasz trud, stara się wspierać dążenia do zachowania polskości, która poza granicami Polski bazuje przecież na dwóch fundamentach — wychowaniu w domu rodzinnym i edukacji w szkole. Wdzięczni jesteśmy Rodzicom, którzy wysyłają swoje dzieci do szkół polskich, zapewniając im w ten sposób możliwość poznawania języka, kultury i tradycji oraz wyrastania w polskości” — napisała Urszula Doroszewska.

Życzenia dla społeczności szkolnej złożyła też wicemer Wilna z ramienia AWPL-ZChR Edita Tamošiūnaitė. „Wam, drodzy uczniowie, życzę, aby zdobywanie wiedzy było niepowtarzalną przygodą, rozwijało wasze pasje oraz zainteresowania. Niech szkoła będzie dla was miejscem radości, uśmiechu i wielu prawdziwych przyjaźni” — podkreśliła Tamošiūnaitė. Wicemer dodała, że „wspólnymi siłami” udało się rozwiązać wiele problemów. Na przykład odnowienie gmachu szkolnego. Polityk poinformowała, że wkrótce zapadnie decyzja w sprawie zezwolenia na odnowienie stadionu sportowego.

Osiągnąć cel

Klasy maturalne w obecnym roku liczą 31 uczniów. Dyrektor szkoły zaapelował do rodziców i nauczycieli: „Jestem pewien, że ten rok, który się zbliża, będzie bardzo dobrym rokiem. Pod kierownictwem niestrudzonych nauczycieli będziecie mogli, drodzy uczniowie, zgłębiać coraz to głębsze, co raz to nowe tajemnice nauki, które tak naprawdę są niewyczerpane. Na pewno służyć pomocą będą rodzice, którzy zapewnią wszystkie warunki do nauki, ponieważ tylko współpracując, tylko kiedy jesteśmy wszyscy razem, gdy robimy wszystko wspólnie, możemy osiągnąć ten cel w najlepszy możliwy sposób” — podkreślił Jagliński, którego zdaniem współpraca między tymi dwoma grupami współtworzącymi społeczność szkolną jest bardzo ważna.

Zapewnił jednocześnie, że administracja placówki dołoży wszelkich starań, aby „miejsce do nauki” miało, jak najlepsze warunki. „Dobrze wiemy, że uczyć się, pobierać naukę, można tam, gdzie jest nam dobrze, gdzie czujemy się bezpieczni, czujemy się bardzo fajnie” — zaznaczył dyrektor. W nowym roku szkolnym uczniowie gimnazjum m. in. będą mogli korzystać z odnowionej biblioteki. Jagliński zwrócił się do uczniów i rodziców, aby nie bali się przychodzić z własnymi pomysłami, ponieważ „tylko wspólnymi siłami można osiągnąć te cele, a jest ich naprawdę dużo”. „Przede wszystkim to są dobre wyniki w nauce oraz zwycięstwa w konkursach i olimpiadach” — podkreślił dyrektor.

1 września w Gimnazjum Szymona Konarskiego odbył się tradycyjny apel z okazji rozpoczęcia się roku szkolnego

| Fot. Antoni Radczenko

Lubią uczyć się

W trakcie mowy powitalnej dyrektor zwrócił się do najmłodszych, czyli pierwszaków, którzy stali się pełnoprawnymi uczniami gimnazjum: „Dla wszystkich tych, którzy lubią uczyć się czytać, pisać i rachować, to naprawdę będzie bardzo fajna zabawa. Jestem pewien, że każdy z was chce nauczyć się dobrze czytać, poprawnie pisać i bezbłędnie dodawać oraz odejmować” — zaznaczył Walery Jagliński. Gimnazjum w tym roku przyjęło do swego grona 28 pierwszaków, natomiast „zerówka” liczy 17 osób.

Historia Gimnazjum im. Szymona Konarskiego sięga roku 1955. Początkowo to była szkoła z litewskim językiem wykładowym, gdzie był tylko pion polskiej szkoły podstawowej. Kilkakrotnie szkoła zmieniała swój adres. Później to była szkoła polsko–rosyjska. W roku 1992 zaprzestano kompletowania klas w języku rosyjskim, od roku 2001 nauczanie odbywa się wyłącznie w języku polskim. W roku 1993 szkole nadano imię Szymona Konarskiego, czyli polskiego działacza niepodległościowego, który został stracony przez władze carskie w Wilnie w roku 1839. Od 2010 r. w placówce działa muzeum patrona szkoły.

Przed kilkoma laty, w ramach reorganizacji, szkoła miała stać się szkołą podstawową. Wywołało to sprzeciw społeczności szkolnej. Przez kilka lat maturzystom zezwalano na pobieranie nauki w rodzimym gmachu, ale świadectwa maturalne otrzymywali w Liceum im. Adama Mickiewicza lub Gimnazjum im. Jana Pawła II. Ostatecznie udało się „wywalczyć” status gimnazjum. Od 2019 r. rada miasta Wilna przyznała szkole średniej im. Szymona Konarskiego status „długiego gimnazjum”, czyli są kompletowane klasy od 1 do 12. „Status gimnazjum, pod względem mentalnym, daje więcej pewności, spokoju i stabilności. Jeśli chodzi o samo nauczanie, to w zasadzie nieważne, czy szkoła ma nazwę podstawowej, średniej lub gimnazjum — programy nauczania pozostają takie same. Teraz możemy wyłącznie skupić się na nauce, czyli na tym, do czego szkoła jest stworzona. Naszym celem jest przygotowanie uczniów do matury, aby dobrze zdali egzaminy dojrzałości” — mówił w rozmowie z naszym dziennikiem dyrektor placówki.