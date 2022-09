Coraz smutniejszy obraz gospodarczej przyszłości Litwy

Reprezentatywny sondaż na temat nastrojów ludności Litwy i ocenę obecnej sytuacji przeprowadzono w dniach 12–28 lipca na zlecenie partii politycznej Związek Demokratów „W imię Litwy”. Badanie i ocena sytuacji zostały przeprowadzone przez litewsko-brytyjską firmę badawczą rynku i opinii publicznej Baltijos tyrimai.

Światowy kryzys energetyczny

— Wyniki sondażu wskazują na to, że ludzie gorzej oceniają ekonomiczne perspektywy kraju. Głównym tego powodem jest światowy kryzys energetyczny, w szczególności kryzys energetyczny w Europie, niedobory gazu i energii elektrycznej, jego wysokie ceny. To wszystko jest powodem do niepokoju dla mieszkańców i przedsiębiorstw. Naturalne, że mieszkańcy oraz przedsiębiorcy, widząc dzisiejszy kryzys, którego wcześniej nie było, nie wiedzą, jak to wszystko pokonają. Czy państwo pomoże? Jakie będą kompensacje? Co ich czeka zimą? — mówi w rozmowie z „Kurierem Wileńskim” Nerijus Mačiulis, główny ekonomista Swedbanku.

Ważne są nastroje obywateli

— Ten sondaż został przeprowadzony, ponieważ dla nas jest bardzo ważne zdanie naszych obywateli. Sondaż zawierał najważniejsze pytania, które dotyczą każdego. Każdy polityk, każda partia polityczna, która reprezentuje swoich obywateli, powinna być zaciekawiona, jakimi nastrojami żyją ludzie, politycy powinni obcować z ludźmi, przeprowadzać sondaże, żeby wiedzieć, jakie są problemy i szukać ich rozwiązania — ocenia w rozmowie z „Kurierem Wileńskim” Vytautas Bakas, członek Frakcji Demokratów „W imię Litwy”.

72 proc. respondentów twierdzi, że sytuacja się pogarsza

Ankietowani zostali zapytani, czy ich zdaniem sprawy na Litwie zasadniczo zmieniają się na lepsze czy na gorsze. 72 proc. stwierdziło, że jest gorzej, a 8 proc. ankietowanych stwierdziło, że idzie lepsze. 20 proc. respondentów stwierdziło, że nie ma zdania w tej sprawie. Wyniki badania pokazują, że zarówno kobiety, mężczyźni, młodsi czy starsi mieszkańcy kraju, jak i ci zarabiający mało lub dużo, a także mieszkańcy wsi i miast, mają bardzo podobny pogląd na sytuację — zdaniem większości z nich sprawy zmieniają się na gorsze.

1 proc. wskazało, że sytuacja się poprawiła

Uczestnicy badania zostali również zapytani o to, czy ich zdaniem sytuacja gospodarcza na Litwie poprawiła się, pogorszyła lub pozostała niezmieniona w ciągu ostatnich trzech miesięcy. 38 proc. z nich stwierdziło, że znacznie się pogorszyło, 40 proc. stwierdziło, że nieznacznie się pogorszyło, 16 proc. — że się nie zmieniło. Tylko 1 proc. badanych wskazało, że sytuacja gospodarcza w kraju poprawiła się w ostatnim czasie nieznacznie, podczas gdy nie było takich, którzy stwierdzili, że nastąpiła znacząca poprawa. 5 proc. respondentów wskazało, że nie ma zdania w tej sprawie lub nie odpowiedziało na pytanie.

— Dzięki wynikom sondażu widzimy, jakie są nastroje, jakie są problemy u ludzi. Teraz, znając problemy, możemy przystąpić do jesiennej sesji i robić wszystko, żeby polepszyć życie ludzi, żeby pomóc przezwyciężyć inflację i przeżyć zimę, nie tylko tą, ale i następne — podkreśla Vytautas Bakas.

Na pytanie, czy obecna sytuacja w rodzinie ankietowanych poprawiła się, pogorszyła lub pozostała niezmieniona w porównaniu z tą sprzed trzech miesięcy, uczestnicy badania odpowiedzieli: 24 proc. z nich stwierdziło, że sytuacja znacznie się pogorszyła, 48 proc. — że nieznacznie się pogorszyła, 24 proc. uważa, że sytuacja się nie zmieniła. Tylko 2 proc. respondentów wskazało, że ich sytuacja finansowa nieznacznie się poprawiła. 2 proc. uczestników badania wskazało, że nie zna odpowiedzi na pytanie lub na nie odpowiedziało.

Sytuację finansową rodziny gorzej oceniają mieszkańcy wsi, starsi mieszkańcy, kobiety

| Fot. Marian Paluszkiewicz

Zła sytuacja finansowa

Większość mężczyzn, kobiet, młodszych lub starszych mieszkańców, zarabiających mało lub dużo, mieszkańców wsi czy miast, widzi swoją sytuację finansową jako pogorszającą się.

— Sytuacja ekonomiczna w naszym kraju pogarsza się i to wszyscy widzą. Mamy kilka kryzysów — to pandemia, wojna w Ukrainie, kryzys energetyczny. Widzimy, że wszystko drożeje, a wynagrodzenia, które ludzie otrzymują, nie są wystarczające, żeby godnie przeżyć. Najgorzej żyją ludzie, którzy otrzymują minimalne wynagrodzenia, ciężko też się żyje ludziom, którzy otrzymują średnie wynagrodzenie — komentuje Vytautas Bakas, członek Frakcji Demokratów „W imię Litwy”.

W metropolii żyje się lepiej

Mieszkańcy metropolii ocenili swoją sytuację finansową nieco lepiej niż mieszkańcy wsi czy miasteczek — 30 proc. z nich stwierdziło, że ich sytuacja finansowa się nie zmieniła, 66 proc. stwierdziło, że się pogorszyła.

Respondenci zostali zapytani, które z powyższych stwierdzeń najlepiej opisuje sytuację finansową ich rodziny: 44 proc. uczestników badania odpowiedziało, że mają wystarczająco pieniędzy na jedzenie i odzież i mogą trochę zaoszczędzić, ale to nie wystarczyłoby na większe zakupy, 22 proc. badanych stwierdziło, że ma wystarczające pieniądze na jedzenie, ale bardzo trudno im kupić ubrania, a 5 proc. badanych stwierdziło, że nie starcza im pieniędzy nawet na jedzenie.

Tylko 1 proc. respondentów stwierdziło, że może sobie pozwolić na zakup tego, co chce, podczas gdy 24 proc. stwierdziło, że może sobie pozwolić na kupienie droższych przedmiotów, takich jak telewizor, lodówka i inne, ale nie mogą sobie pozwolić na bardzo drogie zakupy.

4 proc. uczestników badania nie wybrało żadnego z oświadczeń. Wyniki badania są następujące: ocena nastroju i sytuacji ludności, czyli sposób, w jaki respondenci oceniają swoją sytuację finansową, koreluje z tym, ile zarabiają: większość tych, którzy źle oceniają swoją sytuację (59 proc.) należy do tych, którzy zarabiają mniej niż 850 euro miesięcznie, 54 proc. osób zarabiających od 851 do 1 600 euro ocenia średnio swoją sytuację. Większość tych, którzy dobrze oceniają swoją sytuację (44 proc.), to ci, którzy zarabiają więcej niż 1 601 euro. Sytuację finansową rodziny gorzej oceniają mieszkańcy wsi, starsi mieszkańcy, kobiety.