Koronawirus nie ustępuje

„Czujemy, że jesteśmy dobrze przygotowani i odrobiliśmy lekcję pandemii. Choć sytuację traktujemy spokojniej, musimy wiedzieć, że choroba COVID-19 nigdzie nie zniknęła. Już można spodziewać się pogorszenia sytuacji, ponieważ w tym sezonie powstaje dodatkowe zagrożenie zakażenia na COVID-19 i grypę w jednym czasie, wskutek czego przebieg choroby prawdopodobnie będzie cięższy. W związku z tym zachęcamy mieszkańców i instytucje publiczne przygotowywać się do tego już teraz. Kto jeszcze nie zaszczepił się, czas najwyższy o to zadbać. Uwzględniając zalecenia Litewskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych, będziemy dążyć do tego, aby szczepienia przeciwko grypie, pneumokokom i COVID-19 odbywały się w jednym czasie” — zapowiada minister ochrony zdrowia Arūnas Dulkys.

Podkreślił, że w przypadku wzrostu liczby osób wymagających hospitalizacji, placówki zdrowotne, według znanego już schematu, zwiększą liczbę łóżek niezbędnych dla chorych na Covid-19 i przeorganizują tryb świadczenia usług.

Na Litwie można już zaszczepić się nową szczepionką. Jest ona zmodyfikowana i aktywnie działa przeciwko wariantowi Omikron. Wszystkie osoby powyżej 12. roku życia, które przyjęły podstawową dawkę szczepionki, mogą zaszczepić się kolejną dawką wzmacniającą. Preparat może być stosowany co najmniej trzy miesiące po zakończeniu podstawowego schematu szczepienia lub podania dawki przypominającej wyjściową szczepionką. Osoby, które COVID-19 mają za sobą, ale się nie zaszczepiły, nie będą mogły otrzymać zaktualizowanej szczepionki.

Nowe, zatwierdzone przez Europejską Agencję Leków szczepionki, zapewniają szerszą ochronę przeciw COVID-19, uwzględniającej wariant Omikron. Są adaptowanymi wersjami wyjściowych szczepionek Comirnaty (Pfizer/BioNTech) i Spikevax (Moderna). Zostały uzupełnione o mRNA dla podwariantu Omicron BA.1. We wrześniu na Litwę dostarczonych zostanie łącznie 100 tys. szczepionek przeciw Omikron BA.1.

„Badania wykazały, że adaptowane szczepionki mogą wywołać silną odpowiedź immunologiczną przeciw wariantowi Omicron BA.1 i wirusowi SARS-CoV-2 u osób wcześniej zaszczepionych. Szczepionki firm Pfizer i Moderna są nadal skuteczne w zapobieganiu ciężkim chorobom, hospitalizacji i zgonom związanym z COVID-19 i będą nadal stosowane, szczególnie w przypadku szczepień podstawowych” — wyjaśnia wirusolog, prof. Saulius Čaplinskas.

We wtorek, 20 września, w kraju odnotowano 1 707 nowych przypadków zakażenia koronawirusem (w tym 458 ponownych zakażeń). Zgonów na skutek wirusa nie było. Do szpitali trafiły 33 osoby z COVID-19. Ogółem zajęte były 174 łóżka przeznaczone dla pacjentów z infekcją koronawirusową (w tym 12 łóżek reanimacyjnych). Średnia dobowa zakażeń z ostatnich 7 dni to 1 318 przypadków. Pozytywne testy stanowią 45 proc. Obecnie na COVID-19 choruje 20 747 mieszkańców. We wtorek szczepionkę przyjęło 165 mieszkańców kraju.