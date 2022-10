Ludzie ci protestowali przeciwko rosyjskiej agresji w Ukrainie, przeciwko rosyjskim atakom na ukraińskie miasta, przeciwko próbie całkowitego zniszczenia narodu ukraińskiego. Podobne protesty odbyły się już także w innych miastach, m.in. przed ambasadą rosyjską w Warszawie. Kateryna Zavizhenets, prezeska szczecińskiej Mi-Gracji i organizatorka protestu, zwracając się do zebranych, powiedziała m.in.:

„Nasz protest związany jest z atakami Rosji na miasta i obywateli Ukrainy (10-11 października) i z tym, co się tam wydarzyło. Dziś spotykamy się spontanicznie, za co jestem wszystkim bardzo wdzięczna, bo to po raz pierwszy wy, uczestniczący w tym proteście, zaprosiliście nas, Mi-Grację, abyśmy szybko i ostro zaprotestowali. Wcześniej to my, Mi-Gracja, organizowaliśmy takie spotkania i zapraszaliśmy was… Nie mogliśmy przecież pozostać obojętni, widząc, co się stało w Ukrainie po atakach rakietowych przeprowadzonych tam w poniedziałek (10 października br.) przez Rosję, po zniszczeniu infrastruktury i zabiciu wielu naszych obywateli… Ukraińcy uznali, że czas, by na międzynarodowym forum uznać Rosję za kraj-terrorystę. I wam, i nam chodzi przecież tylko o jedno — o pokój…. I o to, że Ukraina potrzebuje broni i aby Rosja wyprowadziła swoje wojska z okupowanych naszych terytoriów. Ta wojna pokazała naprawdę światu, gdzie wróg, a gdzie brat”.

„Chcemy dziś również uszanować pamięć tych, którzy stali się ofiarą wszystkich bombardowań — szczególnie niewinnych dzieci i kobiet, zamordowanych w bestialski sposób. Chcemy wreszcie uszanować pamięć poległych żołnierzy broniących naszej ojczyzny, Europy i całego świata przed podobnymi atakami na inne niepodległe państwa. Dlatego prosimy was o zapalenie przyniesionych ze sobą świeczek i postawienie ich pod pomnikiem Anioła Wolności”.

Nie zabrakło też podziękowań dla Polaków za okazywane od miesięcy wsparcie, nie tylko duchowe. Spotkanie zakończyło się odśpiewaniem hymnu ukraińskiego i zapaleniem świeczek ku czci tych, którzy zginęli w walce z rosyjskimi okupantami.

Pomnik Ofiar Grudnia 1970, potocznie zwany Aniołem Wolności, upamiętnia ofiary wydarzeń grudniowych z 1970 r. W trakcie tłumionych przez milicję i wojsko protestów robotników zginęło wówczas 16 osób. Wysoki na 11 metrów i ważący blisko 10 ton posąg z brązu przedstawia anioła, trzymającego w dłoniach cierniową koronę, która układa się w napis „Grudzień 1970”. Pomnik wzniesiono dzięki staraniom radnych miejskich oraz Stowarzyszenia Społecznego „Grudzień 70 — Styczeń 71”. Jego uroczyste odsłonięcie nastąpiło 28 sierpnia 2005 r. podczas obchodów dwudziestej piątej rocznicy podpisania porozumień sierpniowych.

Leszek Wątróbski

