Sala DKP pełna była osób, które mają ogromny wpływ na naszą przyszłość. To oczywiście nauczyciele — bez nich nie można sobie wyobrazić polskości na Litwie w kolejnych pokoleniach, to ich praca przyczynia się do tego, że młodzi Polacy odnoszą coraz więcej sukcesów. Konkurs, organizowany przez Stowarzyszenie Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie „Macierz Szkolna”, jest okazją do docenienia najlepszych. Jest to też szansa, by przyjrzeć się osiągnięciom poszczególnych szkół.

Szkoła nie tylko przygotowuje do egzaminów

Rozpoczynając spotkanie Józef Kwiatkowski, prezes „Macierzy Szkolnej” zauważył, że jest to najważniejsza impreza, jaką prowadzi stowarzyszenie. „Tylko na tej uroczystości spotykamy się wszyscy razem — dyrektorowie szkół ze wszystkich rejonów i miast, nauczyciele, społeczność” — powiedział Kwiatkowski.

Mówiąc o kryteriach konkursu, prezes „Macierzy Szkolnej” podkreślił, że w pierwszych edycjach konkursu brano pod uwagę tylko to, ilu maturzystów dostało się na wyższe uczelnie. „Z biegiem lat w szkolnictwie zachodziły zmiany, które wymagały uwzględnienia też innych kryteriów. W ten sposób od jednego wskaźnika doszliśmy do szesnastu, które obejmują w zasadzie wszystkie przedmioty zdawane na egzaminach maturalnych. Chodzi nam o całokształt. Nie wszystko da się jednak matematycznie wyliczyć, bo ranking nie uwzględnia spraw wychowawczych, które są nie mniej ważne niż wiedza” — mówił prezes „Macierzy Szkolnej”.

„Parafrazując słowa »Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie«, można powiedzieć, że taka będzie kondycja naszej społeczności, jakie jest wychowanie młodzieży. Państwa rola jest w tym szczególna. To państwo przygotowujecie młodych Polaków na Litwie do funkcjonowania w wielokulturowym społeczeństwie i co najważniejsze, do zachowania polskiej tożsamości narodowej” — zwróciła się do zebranych Irmina Szmalec, Kierownik Wydziału Konsularnego i Polonii Ambasady RP w Wilnie, dziękując za wysiłek wkładany w wychowanie młodego pokolenia.

Medale Komisji Edukacji Narodowej

Wyjątkowym akcentem podczas uroczystości było wręczenie 16 osobom Medali Komisji Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla rozwoju polskiej oświaty. Medale przyznane przez ministra edukacji i nauki RP Przemysława Czarnka otrzymali: Jadwiga Borowa, Teresa Brazewicz, Alina Judycka, Łucja Minowicz, Lucyna Jaglińska, Joanna Markowska, Barbara Zienkiewicz, Walery Jagliński, Alicja Jankiewicz, Krystyna Karpicz, Tatjana Michałowskaja, Czesława Nakrewicz, Halina Paškevičienė, Regina Boris, Regina Olechnowicz oraz główna specjalistka Wydziału Oświaty administracji samorządu rejonu wileńskiego Nijola Ragucka.

„W imieniu wszystkich nagrodzonych chciałbym przekazać na ręce Pani konsul podziękowanie dla Ministerstwa Edukacji i Nauki RP za docenienie tego, co robimy — za kształcenie i wychowanie młodego pokolenia na Litwie. Ale nasze zadanie w zasadzie obejmuje większe sprawy, takie jak naukę i dążenie do celu, czy naukę samodecydowania, ponieważ kształcimy właśnie tych, którzy po kilku latach będą swoistym pomostem pomiędzy naszymi krajami, ponieważ będąc obywatelami Republiki Litewskiej będą pamiętać o swojej narodowości, o tym, że są Polakami” — powiedział Walery Jagliński, dyrektor Gimnazjum im. Szymona Konarskiego w Wilnie.

Wyrazy wdzięczności wszystkim nauczycielom szkół polskich na Litwie złożył również Waldemar Tomaszewski, prezes Związku Polaków na Litwie i Akcji Wyborczej Polaków na Litwie – Związku Chrześcijańskich Rodzin, poseł do Parlamentu Europejskiego. W swoim wystąpieniu zwrócił on uwagę na trudności, z jakimi borykają się polskie szkoły, nawiązując w ten sposób do sytuacji w rejonie trockim. „Choć nie jest to łatwe, bo nasza oświata ciągle jest solą w oku dla naszych oponentów. Chciano ją niejednokrotnie ograniczać i w tym temacie jesteśmy niezmiernie wdzięczni naszemu państwu macierzystemu — Polsce — za wsparcie w tych trudnych chwilach” — mówił Tomaszewski.

W ramach konkursu doceniono najlepszych nauczycieli

Wyniki konkursu

W czasie uroczystości przedstawiono również wyniki 28. edycji konkursu „Najlepsza szkoła — najlepszy nauczyciel”, którego tradycyjnie dokonał prezes „Macierzy Szkolnej”.

Wśród szkół miasta Wilna najlepsze wyniki osiągnęło Gimnazjum im. św. Jana Pawła II, natomiast wśród szkół miast rejonowych Gimnazjum im. Konstantego Parczewskiego w Niemenczynie. W rejonach najlepsze okazały się Gimnazjum w Mickunach (rej. wileński) i Gimnazjum im. Elizy Orzeszkowej w Białej Wace (rej. solecznicki).

Wyróżniono też najlepsze szkoły podstawowe. Znalazły się wśród nich: Progimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie, Szkoła w Leszczyniakach w Wilnie, Szkoła Podstawowa w Podborzu, Szkoła im. Czesława Miłosza w Pakienie, Szkoła Podstawowa w Kiwiszkach, Szkoła Podstawowa im. prof. Andrzeja Stelmachowskiego w Starych Trokach. Najlepsze gimnazja otrzymają również nagrody rzeczowe.

— Nagrodę dla Gimnazjum im. św. Jana Pawła II ufundował Dom Kultury Polskiej w Wilnie, dla Gimnazjum Parczewskiego — oddział ZPL rejonu wileńskiego, natomiast dwa gimnazja rejonowe otrzymają nagrodę ze środków Kancelarii Premiera Rady Ministrów RP. Nagrody rzeczowe zostaną zakupione zgodnie z zapotrzebowaniem zgłoszonym przez szkoły — mówi „Kurierowi Wileńskiemu” Krystyna Dzierżyńska, wiceprezes „Macierzy Szkolnej”.

Uroczystość była również okazją do podziękowania najlepszym nauczycielom. Ich lista jest długa – obejmuje aż 85 nazwisk.

Uroczystość uświetnił Polski Dziecięcy Zespół Pieśni i Tańca „Wilenka”, który w tym roku obchodzi 50-lecie działalności.

Sponsorzy konkursu: Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej na Litwie i Wydział Konsularny, Związek Polaków na Litwie, Akcja Wyborcza Polaków na Litwie – Związek Chrześcijańskich Rodzin, Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie”, Dom Kultury Polskiej W Wilnie, samorządy rejonów solecznickiego, wileńskiego oraz radni z ramienia AWPL-ZChR miasta Wilna.

Konkurs finansowany był również ze środków KPRM w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za granicą.

Lista nagrodzonych to aż 85 nazwisk

Wyniki 28. edycji konkursu „Najlepsza szkoła – najlepszy nauczyciel”



Szkoły laureatki



Wśród szkół miasta Wilna: Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie

Wśród szkół miast rejonowych: Gimnazjum im. Konstantego Parczewskiego w Niemenczynie



Wśród szkół rejonowych: Gimnazjum w Mickunach (rejon wileński) i Gimnazjum im. Elizy Orzeszkowej w Białej Wace (rejon solecznicki)

Gimnazja wyróżnione



Wśród szkół miasta Wilna:

1. Liceum im. Adama Mickiewicza

2. Gimnazjum im. Władysława Syrokomli



Wśród szkół miast rejonowych:

1. Gimnazjum im. Henryka Sienkiewicza w Landwarowie

2. Gimnazjum im. Jana Śniadeckiego w Solecznikach

Wśród szkół rejonu wileńskiego:

1. Gimnazjum w Pogirach

2. Gimnazjum im. Ferdynanda Ruszczyca w Rudominie

Wśród szkół rejonu solecznickiego:

1. Gimnazjum im. Michała Balińskiego w Jaszunach

2. Gimnazjum im. Anny Krepsztul w Butrymańcach

Najlepsze szkoły podstawowe

1. Progimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie

2. Szkoła w Leszczyniakach w Wilnie

3. Szkoła Podstawowa w Podborzu

4. Szkoła im. Czesława Miłosza w Pakienie

5. Szkoła Podstawowa w Kiwiszkach

6. Szkoła Podstawowa im. prof. Andrzeja Stelmachowskiego w Starych Trokach

Wyróżnieni nauczyciele

JĘZYK POLSKI

1. Elwira Bielawska – Liceum im. Adama Mickiewicza w Wilnie

2. Danuta Korkus – Gimnazjum im. Władysława Syrokomli w Wilnie

3. Jolanta Pacyno – Gimnazjum im. Szymona Konarskiego w Wilnie

4. Andżeła Dojlidko – Gimnazjum im. Michała Balińskiego w Jaszunach

5. Aleksandra Bojarin – Gimnazjum im. Elizy Orzeszkowej w Białej Wace

6. Alina Miłosz – Gimnazjum im. Ferdynanda Ruszczyca w Rudominie

7. Anna Bartoszko – Gimnazjum im. św. Stanisława Kostki w Podbrzeziu

8. Edyta Klimaszewska – Gimnazjum im.Juliusza Słowackiego w Bezdanach

9. Beata Kosowska – Gimnazjum im. Henryka Sienkiewicza w Landwarowie

10. Beata Bogdevičienė – Gimnazjum w Trokach

JĘZYK LITEWSKI



1. Lina Činčiuvienė – Gimnazjum im. św. Jana Pawła II w Wilnie

2. Aurelija Varkauskaitė – Liceum im. Adama Mickiewicza w Wilnie

3. Mažena Zapolskaja – Gimnazjum im. Władysława Syrokomli w Wilnie

4. Ieva Čereškaitė – Gimnazjum im. Józefa Ignacego Kraszewskiego w Wilnie

5. Loreta Skulskytė – Gimnazjum im. Szymona Konarskiego w Wilnie

6. Beata Martinkevič – Gimnazjum im. Tadeusza Konwickiego w Bujwidzach

7. Alina Ponamariowa – Gimnazjum w Pogirach

8. Lilija Jeremejeva – Gimnazjum w Rukojniach

9. Violeta Milevska-Burak – Gimnazjum im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Czarnym Borze

10. Juzė Voinickienė – Gimnazjum im. Konstantego Parczewskiego w Niemenczynie

11. Danutė Mikalauskienė – Gimnazjum im. Ferdynanda Ruszczyca w Rudominie

HISTORIA



1. Rasa Jachimovičienė – Gimnazjum w Rukojniach

2. Alina Kiriłowa – Gimnazjum im. Konstantego Parczewskiego w Niemenczynie

3. Zyta Jurgielewicz – Gimnazjum im. Ludwika Narbutta w Koleśnikach

4. Czesława Baranowska – Gimnazjum im. Pawła Ksawerego Brzostowskiego w Turgielach

MATEMATYKA

1. Anna Wankiewicz – Gimnazjum im. św. Jana Pawła II w Wilnie

2. Danuta Aliuk – Gimnazjum im.ks. Józefa Obrembskiego w Mejszagole

3. Tadeusz Grygorowicz – Gimnazjum im. Konstantego Parczewskiego w Niemenczynie

4. Jelena Adamowicz – Gimnazjum im. Ferdynanda Ruszczyca w Rudominie

5. Janina Buiko – Gimnazjum im. Michała Balińskiego w Jaszunach

6. Krystyna Wojtkiewicz – Gimnazjum im. Anny Krepsztul w Butrymańcach

JĘZYK ROSYJSKI



1. Helena Kulik – Gimnazjum im. Władysława Syrokomli w Wilnie

2. Witalij Klimowicz – Gimnazjum im. Józefa Ignacego Kraszewskiego w Wilnie

3. Danuta Jermałowicz – Gimnazjum im. Elizy Orzeszkowej w Białej Wace

4. Lillija Szuszkiewicz – Gimnazjum im. Jana Śniadeckiego w Solecznikach

5. Teresa Jasiukiewicz – Gimnazjum im. św. Kazimierza w Miednikach

6. Tatjana Oskirko – Gimnazjum im. św. Jana Bosko w Jałówce

7. Alia Lebediewa – Gimnazjum w Mickunach

8. Stanisława Kaczanowska – Gimnazjum im. Konstantego Parczewskiego w Niemenczynie

9. Wacława Klejewska – Gimnazjum im. Longina Komołowskiego w Połukniu

10. Anna Szumska – Gimnazjum im. Anny Krepsztul w Butrymańcach

JĘZYK ANGIELSKI



1. Tatjana Kalasznik – Liceum im. Adama Mickiewicza w Wilnie

2. Jolanta Nowosielska – Gimnazjum im. Władysława Syrokomli w Wilnie

3. Bożena Gulbinowicz – Gimnazjum Inżynieryjne im. Joachima Lelewela w Wilnie

4. Jowita Kivarienė – Gimnazjum w Pogirach

5. Artur Zaikowski – Gimnazjum im. Henryka Sienkiewicza w Landwarowie

6. Grażyna Czereszniowaja – Gimnazjum im. Stanisława Moniuszki w Kowalczukach

7. Eleonora Maszaro – Gimnazjum im. Stefana Batorego w Ławaryszkach

8. Honorata Wołyniec – Gimnazjum im. św. Rafała Kalinowskiego w Niemieżu, język niemiecki

9. Rozalija Visockienė – Gimnazjum im. Michała Balińskiego w Jaszunach

10. Wioleta Titko – Gimnazjum w Ejszyszkach

BIOLOGIA-CHEMIA



1. Alicja Jankunienė – Gimnazjum im. św. Jana Pawła II w Wilnie, biologia

2. Ewa Walma – Gimnazjum im. św. Jana Pawła II w Wilnie, chemia

3. Marian Kuzborski – Gimnazjum w Trokach, chemia-biologia

4. Aleksandra Sinkiewicz – Gimnazjum im. Jana Śniadeckiego w Solecznikach

INFORMATYKA-EKONOMIA



1. Lilia Zaricznaja – Liceum im. Adama Mickiewicza w Wilnie, ekonomia

2. Bożena Korwin-Piotrowska – Gimnazjum im. św. Jana Pawła II w Wilnie, informatyka

3. Grażyna Gedroit – Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Dziewieniszkach, informatyka



NAUCZANIE POCZĄTKOWE



1. Ilona Pliopienė – Gimnazjum w Grzegorzewie

2. Jołdana Wincel – Gimnazjum im. Szymona Konarskiego w Wilnie

3. Czesława Orłowska – Gimnazjum im. Elizy Orzeszkowej w Białej Wace

4. Krystyna Radzewicz – Gimnazjum im. Stanisława Kostki w Podbrzeziu

5. Grażyna Narwojsz – Gimnazjum w Mickunach

6. Anna Czernel – Gimnazjum w Zujunach

7. Jadwiga Jankun – Szkoła-Przedszkole „Źródełko” w Wilnie

8. Lolita Miklaševičiūtė – Szkoła Początkowa na Antokolu

9. Beata Paszkowska – Szkoła-Przedszkole „Wilia” w Wilnie

10. Danuta Rodz – Szkoła Przedszkole „Zielone Wzgórze” w Wilnie

11. Janina Tomaszewska – Szkoła-Przedszkole w Skojdziszkach

RÓŻNE PRZEDMIOTY



1. Tatiana Korzeniewska – Gimnazjum w Mickunach, geografia

2. Swietłana Bogdanowa – Liceum im. Adama Mickiewicza w Wilnie, plastyka

3. Waldemar Szumski – Gimnazjum w Awiżeniach, wychowanie fizyczne

4. Bożena Daniele – Gimnazjum im. Jana Śniadeckiego w Solecznickach, choreografia

5. Inesa Kondratowicz – Gimnazjum „Żeimiana” w Podbrodziu, logopedia

WYRÓŻNIENI NAUCZYCIELE ZE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

1. Teresa Kuftina – Progimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie, nauczanie początkowe

2. Julija Vinciunienė – Progimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie, nauczyciel religii

3. Henryka Mučinis – Szkoła Podstawowa w Kolonii Wileńskiej, fizyka

4. Beata Kamińska – Szkoła w Leszczyniakach w Wilnie, metodyk naucz.początkowego

5. Jadwiga Stankiewicz – Szkoła Podstawowa w Kiwiszkach, nauczanie początkowe

6. Alina Savanevičienė – Szkoła Podstawowa im. Czesława Miłosza w Pakienie, polonista

7. Czesława Błażewicz – Szkoła Podstawowa w Szumsku, polonista

8. Alina Czerniawska – Szkoła Podstawowa im. św. Faustyny Kowalskiej w Rzeszy, matematyka

9. Renata Romeiko – Szkoła Podstawowa im. Mariana Zdziechowskiego w Suderwie

10. Jadwiga Mikielewicz – Szkoła Podstawowa w Jęczmieniszkach

11. Helena Burakiewicz – Szkoła podstawowa w Podborzu, kl.początkowe

12. Elvyra Laurikaitienė – Szkoła Podstawowa im Andrzeja Stelmachowskiego w Starych Trokach, st. klas początkowych.