Dobre serce Pana Maurycego

Pogodna, bożonarodzeniowa historia właściciela sklepu z tradycyjnymi piernikami, który kiepsko odnajduje się w świecie, gdzie miarą szczęścia stał się zysk. Ciepła, pełna przekornego humoru muzyczna opowieść o sile dobrych uczynków i wiary w wigilijny cud.

Wszyscy wiedzą, że warto pomagać. Pan Maurycy też to wie. Dlatego dziwi go, że przez swoje dobre serce trafił na skraj bankructwa, a jego córka lubi go coraz mniej. Czy dzięki pomocy przyjaciół, w tym rezolutnej pani Halinki i ironicznego, bezimiennego kota, dobroduszny Maurycy odzyska to, co stracił? Kto wie… Skoro cuda się zdarzają.

Aranżacje popularnych pastorałek

Do tej współczesnej wersji „opowieści wigilijnej” (o cudzie świąt Bożego Narodzenia) Tomasz Lewandowski przygotował nowe aranżacje popularnych pastorałek Wandy Chotomskiej, z muzyką Teresy Niewiarowskiej. Dziesięć utworów muzycznych przeplatanych jest pełną ciepła historią staroświeckiego sklepu z piernikami.

Reklama

Reżyseria: Agnieszka Płoszajska

Scenariusz: Emil Płoszajski

Scenografia: Wojciech Stefaniak

Ruch sceniczny: Michał Cyran

Muzyka: Teresa Niewiarowska

Słowa: Wanda Chotomska

Aranżacje muzyczne: Tomasz Lewandowski

Kostiumy: Ewelina Miąsik

Obsada: Justyna Kacprzycka, Agnieszka Płoszajska, Dominika Sell, Katarzyna Witkowska/Sylwia Drzycimska, Michał Cyran, Damian Droszcz, Radosław Smużny

KAŻDE DZIECKO OTRZYMA PREZENT !

Bilety w cenie 7 euro do nabycia w DKP, pokój 203 (I-V 8:00-17:00)

Grupowe rezerwacje +10 pod nr tel.: 869076407

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

w ramach konkursu „Polonia i Polacy za Granicą 2022”.

Partnerzy:

Reklama

Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie”

Orlen Lietuva

Czytaj więcej: Świętujemy w Wilnie, gdzie Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie” realizuje najwięcej zadań