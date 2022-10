To jest dla mnie zaszczyt, że mogę zainaugurować jubileusz 30-lecia fundacji właśnie tutaj, w Wilnie, gdzie przez minione 30 lat fundacja realizowała najwięcej zadań. Litwa zawsze była numerem pierwszym na naszej mapie działalności – mówił, rozpoczynając jubileuszową galę, Mikołaj Falkowski, prezes zarządu Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie”.

Z podziękowaniami za owocną współpracę zwrócił się do Urszuli Doroszewskiej, ambasador RP na Litwie. Podkreślił też wkład całego zespołu fundacji, który działa na rzecz Polaków na Wschodzie poprzez realizację rozmaitych projektów z obszarów kultury, oświaty, ochrony polskiego dziedzictwa, a także działań charytatywnych i z organizacjami, z którymi fundacja współpracuje.

– Z każdym rokiem polepszają się stosunki polsko-litewskie, które są już teraz bardzo dobre. I to jest również ogromny wkład z państwa strony we wsparcie współpracy z Litwą, promocję polskiej kultury, wsparcie dla Polaków tu, na Litwie – podkreśliła, zwracając się do przedstawiciela fundacji, Urszula Doroszewska.

Mówiąc o partnerach fundacji na Litwie, Mikołaj Falkowski wyróżnił Orlen Lietuva, który również wsparł finansowo organizację niedzielnego koncertu. – Bardzo dziękuję zarządowi Orlen Lietuva, a także Fundacji Orlen i PKN Orlen w Polsce. Współpracujemy od siedmiu lat i razem realizujemy różne inicjatywy, a jedną z najważniejszych z nich jest niewątpliwie wsparcie wileńskiego Hospicjum bł. ks. Michała Sopoćki. Ten koncert, do którego Orlen Lietuva się przyczynił, chcemy wspólnie przekuć w konkretny gest pomocy podopiecznym tej instytucji – powiedział prezes FPPnW, zapraszając widzów koncertu do złożenia ofiar do puszek podczas przerwy.

– AB „Orlen Lietuva” i Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie” owocnie współpracują nie pierwszy rok z rzędu. Realizowanie wspólnych projektów wspaniale wpisuje się w politykę działań społecznych realizowanych przez naszą spółkę – powiedział „Kurierowi Wileńskiemu” Jakub Januszkiewicz, doradca dyrektora generalnego Orlen Lietuva ds. relacji zewnętrznych i marketingu.

– Spektrum działań jest bardzo szerokie – zaczynając od projektów edukacyjnych, poprzez imprezy sportowe, kończąc na ochronie zabytków. Cieszymy się, że dzięki projektom fundacji znak Orlen jest obecny nie tylko na Żmudzi, na terenie naszego bezpośredniego działania, ale także daleko poza Żmudzią – dodaje Januszkiewicz. – Z okazji pięknego jubileuszu fundacji życzymy wszystkim jej pracownikom i sympatykom pomyślności oraz wytrwania w realizacji kolejnych, także wspólnych z Orlen Lietuva, projektów skierowanych do naszych rodaków mieszkających na Litwie.

Bohaterem wieczoru był niewątpliwie Rafał Jackiewicz, wszechstronny artysta i producent muzyczny, który w ostatnich latach realizuje wspólnie z fundacją wiele ambitnych projektów.

– Współpraca z fundacją dała mi szansę na realizację projektów, o których myślałem od lat. To dzięki wsparciu fundacji nie leżą one w gdzieś w szufladzie, ale mogą być realizowane właśnie tu, na Wileńszczyźnie. Dzisiejszy koncert jest dla mnie dowodem na to, że idziemy w bardzo dobrym kierunku. Na długo przed koncertem rozeszło się 2200 wejściówek, więc widzimy, że propozycja, którą przedstawiam pod szyldem Polskiej Sceny Muzycznej na Litwie, jest odpowiednia dla naszej widowni – powiedział „Kurierowi Wileńskiemu” muzyk.

Rafał Jackiewicz pochodzi z Niemenczyna, gdzie rozpoczął naukę w szkole muzycznej, a następnie kontynuował ją w konserwatorium muzycznym w Wilnie. Studia muzyczne podjął w Polsce, w Akademii Muzycznej w Bydgoszczy, którą ukończył z wyróżnieniem w 2019 r. w klasie saksofonu Macieja Sikały oraz dyrygentury jazzowej Andrzeja Zubka. Jest laureatem wielu krajowych oraz międzynarodowych konkursów, takich jak „Gnesin Jazz” w Moskwie (II miejsce), School and Jazz Festival w Lubaczowie (nagroda główna), Padova International Music Competition (I miejsce) i wielu innych.

Muzyk wraz z Rafał Jackiewicz Quartet wydał w 2021 r. płytę „Sometimes” z własnymi kompozycjami i improwizacjami. W 2022 r. utalentowany artysta został stypendystą Programu Stypendialnego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP „Gaude Polonia”. Obecnie Jackiewicz przygotowuje się do wielkiego wydarzenia. W styczniu, w Studiu Koncertowym Polskiego Radia im. Witolda Lutosławskiego w Warszawie, wystąpi w roli dyrygenta podczas koncertu symfonicznego, w ramach którego odbędzie się prawykonanie kompozycji jego autorstwa. Będą to „Poemat” na orkiestrę symfoniczną oraz koncert na saksofon tenorowy i orkiestrę symfoniczną.

Tymczasem co zostanie po wzruszającym koncercie w sali Compensa? Niewątpliwie muzyczne wrażenia, nowe lub odkryte melodie, ale nie tylko. Widownia bardzo chętnie odpowiedziała na apel prezesa Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie” oraz Hospicjum bł. ks. Michała Sopoćki. Na wsparcie misji hospicyjnej zebrano dokładnie 6608,60 euro.

Organizatorami koncertu byli Polska Scena Muzyczna na Litwie oraz Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie”. Projekt finansowany jest ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu „Polonia i Polacy za Granicą 2022”, przy wsparciu Orlen Lietuva.

Fot. Marian Paluszkiewicz

Artykuł opublikowany w wydaniu magazynowym „Kuriera Wileńskiego” Nr 43(126) 29/10-04/11/2022