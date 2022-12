Mer Maria Rekść spotkała się z młodzieżą rejonu wileńskiego

Jak to się stało, że rola w filmie popchnęła Pana, aktora, do stania się jednym ze współtwórców wznowionej książki o niezwykłych dziejach legendarnego polskiego okrętu podwodnego ORP „Orzeł”? Jestem typem aktora, który kiedy dostaje do zagrania jakąś rolę zakorzenioną historycznie, to bardzo lubi zdobyć jak najszerszą wiedzę na temat tej...