Obiekt w rejonie wileńskim przykuł uwagę słynnych architektów

Fachowcy ze znanej pracowni architektonicznej „Architektūros linija” („Linia architektoniczna”) dostrzegli potencjał Geograficznego Centrum Europy, które charakteryzuje się wyjątkową lokalizacją i historią. Zawodowcy będą pracować nad większą rozpoznawalnością obiektu wśród turystów, zapewniając mu wygląd estetyczny i nowoczesny.

Architekci Faustas Lasys i Simonas Čaikauskas z „Architektūros linija” wybrali ten obiekt, dostrzegli bowiem potencjał miejsca i fascynujące wyzwanie architektoniczne. – To miejsce jest wyjątkowe zarówno politycznie, jak i urbanistycznie. Przede wszystkim miejsce to jest położone daleko od miast, po prostu tonie w otoczeniu lasów i pól. Miejsce to w sposób niewytłumaczalny powoduje, że na człowieka spływa poczucie spokoju. Taki potencjał miejsca i ambitne wyzwanie architektoniczne spowodowało, że wybraliśmy właśnie ten obiekt – mówią architekci.

Architekci z uśmiechem wspominają swój udział w poprzedniej edycji projektu „Išmanusis miestas“. Według nich projekt ten daje studentom możliwość wypróbowania pracy architekta – muszą oni porozumiewać się z lokalną społecznością, zwrócić uwagę na jej potrzeby – wszystkie te procesy są integralną częścią praktyki architekta.

Reklama

Czytaj więcej: Celem Samorządu Rejonu Wileńskiego jest zwiększanie atrakcyjności podwileńskich miejscowości

F. Lasys i S. Čaikauskas są przekonani, że miasta, o ile chcą tworzyć przestrzenie zrównoważone i przyjazne, powinny przede wszystkim mieć jasną wizję i konsekwentnie ją realizować. – Cele nie powinny się zmieniać co kadencję. Z kolei ważne obiekty, zlokalizowane na strategicznych terenach miasta, muszą być budowane na podstawie konkursów architektonicznych. Powinno to dotyczyć nie tylko stolicy, ale także mniejszych miast. Obecnie często mamy do czynienia z sytuacją, w której na starówkach małych miasteczek, na wrażliwych obszarach dziedzictwa kulturowego, projektanci są wybierani na zasadzie najniższej ceny. Jeśli stosujemy zasadę, że cena odzwierciedla jakość wszystkich usług i produktów, to dlaczego uważamy, że wyprzedza architekturę? –dzielą się spostrzeżeniami fachowcy z „Architektūros linija”.

Czytaj więcej: „Korona” dla uczniów szkół rejonowych

Przypominamy, że w ramach udziału w konkursie „Išmanusis miestas 9” Samorząd Rejonu Wileńskiego wybrał trzy kompleksy: Geograficzne Centrum Europy, plażę w Suderwie i park w Skojdziszkach. Każdy z nich ma inny charakter, ale łączy je szczególne środowisko, na które wpływ ma dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe, do tego każdy z tych obiektów ma już pewien zarys historyczny. Samorząd poszukuje oryginalnego rozwiązania architektonicznego, by stworzyć w tych miejscach dynamiczne, wygodne i atrakcyjne dla ludzi kompleksy rekreacyjne, których popularność doceniliby nie tylko mieszkańcy lokalni, ale również mieszkańcy całego kraju.

(inf. za Structum/Agnė Tamašauskaitė i vrsa.lt)