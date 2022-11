„Korona” dla uczniów szkół rejonowych

Ważne praktyczne ćwiczenia

Kilkugodzinne szkolenie pod tytułem „Polskość = możliwości” było skierowane przede wszystkim do uczniów polskich szkół znajdujących się poza Wilnem. W ramach szkoleń uczniowie najstarszych klas uczyli się, jak napisać CV, jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej, jak aktywnie szukać pracy i jak zaplanować swoją karierę zawodową oraz jak może w tym pomóc znajomość języka polskiego.

— Zajęcia były bardzo inspirujące. Prowadzący najpierw opowiedział nam o sobie, o jego własnej drodze kariery zawodowej, a potem pytał o nasze plany życiowe. Kiedy słyszał nasze odpowiedzi od razu mówił, co niesie ze sobą konkretny zawód, na jakie zarobki może liczyć osoba, która go wykonuje, jakie są warunki pracy. Bardzo ważnym elementem szkolenia były ćwiczenia praktyczne. Pan Chorościn podkreślał, że w życiu możemy wielokrotnie zmienić zawód, ważne, by dobrze znać swoje mocne i słabe strony, umieć je wykorzystać i lubić to, co się robi — opowiada Łukasz Awugustowski, uczeń Gimnazjum im. św. Rafała Kalinowskiego w Niemieżu.

— Na pewno w przyszłości przydadzą mi się umiejętności takie jak napisanie CV, czy przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej. Otrzymałem bardzo wiele cennych wskazówek. Najbardziej chyba pochłonęła nas jednak próba stworzenia planu własnego biznesu. Postanowiliśmy, że będzie to warsztat samochodowy, obliczaliśmy, jakie środki są nam potrzebne, ilu ludzi musimy zatrudnić. Myślę, że ta część zajęć spodobała się nie tylko nam, ale również prowadzącemu — mówi gimnazjalista.

„Korona” zaczęła od szkół rejonowych

W projekcie wzięły udział dwie szkoły rejonu wileńskiego (Gimnazjum im. Stanisława Moniuszki w Kowalczukach i Gimnazjum im. św. Rafała Kalinowskiego w Niemieżu) oraz trzy szkoły rejonu solecznickiego (Gimnazjum im. Jana Śniadeckiego w Solecznikach, Gimnazjum im. Michała Balińskiego w Jaszunach i Gimnazjum w Ejszyszkach). Organizatorzy celowo swoją propozycję skierowali do uczniów szkół rejonowych, którzy mają mniej możliwości uczestniczenia w tego rodzaju projektach niż ci ze szkół wileńskich i którzy, ze względu na mieszkanie poza stolicą, muszą dołożyć więcej starań, by odnaleźć się na rynku pracy.

— O tym, że takie szkolenie jest potrzebne, przekonałem się w mojej praktyce zawodowej. Bardzo często spotykamy się z tym, że ludzie nie potrafią zaprezentować w CV swoich mocnych stron, czasem nawet dobrać zdjęcia. Myślę, że te szkolenia pomogą młodym ludziom w wykorzystaniu swojego potencjału. Byłem bardzo pozytywnie zaskoczony poziomem uczniów, trafnością ich spostrzeżeń. Myślę, że te zajęcia będą procentować, bo bardzo się w nie angażowali — mówi nam Waldemar Chorościn.

Prowadzący szkolenia podkreśla, że młodzież mieszkająca z dala od Wilna musi wkładać o wiele więcej wysiłku nie tylko w znalezienie pracy, ale już w samo zdobycie zawodu, potrzebuje więc o wiele więcej motywacji.

Zajęcia w Gimnazjum w Ejszyszkach

Poza Wilnem potrzeba więcej motywacji

— Bardzo często największym problemem dla ucznia szkoły rejonowej jest brak możliwości zdobycia zawodu w pobliżu domu. Szkolnictwo zawodowe jest naszą bardzo słabą stroną, takich szkół bardzo brakuje. Jeśli spojrzymy np. na rejon solecznicki, to jedyna zawodówka znajduje się w Dziewieniszkach. To bardzo niewygodne miejsce pod względem dojazdu, bardzo odległe. Wiele problemów rozwiązałaby taka szkoła znajdująca się np. w Ejszyszkach, dokąd można by było bez problemu dowieźć młodzież z małych miejscowości w okolicy. Zdobycie zawodu na pewno ułatwiłoby start w dorosłe życie — zauważa członek „Korony”.

Takie zajęcia powinny być obowiązkowe

— Takie zajęcia powinny być obowiązkowe w 11 klasie. Prowadzący bardzo akcentował motywację, myślenie o przyszłości, tworzenie własnego planu kariery i życia zawodowego. To jest jeden z największych problemów w szkole. Uczniowie nie myślą o swojej przyszłości, często planują ją za nich rodzice, którzy ich utrzymują. Niestety, wcale nie przekłada to się na motywację do nauki — zauważa Anna Mackel, nauczycielka języka litewskiego, która uczestniczyła w zajęciach ze swoimi uczniami.

— Myślenie o zawodzie, wymaganiach z nim związanych w kontekście własnej przyszłości bardzo pomaga w codziennej pracy na poziomie ostatnich klas gimnazjalnych. Takie zajęcia na początku klasy III klasy gimnazjalnej na pewno będą procentować zarówno w szkole, jak i w dorosłym życiu uczniów — dodaje nauczycielka.

Szkolenia są ważną częścią działań „Korony”

Leonard Jakubėnas, prezes FPP „Korona” zapowiada, że tego rodzaju projekty będą kontynuowane.

— Bardzo ważne jest dla nas wsparcie ze strony Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie”, jakie otrzymaliśmy w tym roku. Przywiązujemy ogromną wagę do szkoleń wewnątrz „Korony”, co miesiąc bierzemy udział w spotkaniach z zaproszonymi gośćmi, poszukujemy także nowych możliwości dodarcia do młodych ludzi — zauważa w rozmowie z „Kurierem Wileńskim”.

— Podczas ostatniego z naszych wewnętrznych szkoleń gościliśmy prof. Bogusława Grużewskiego, który mówił o szczęściu. Co zrobić, by je osiągnąć? Okazuje się, że jedną z najważniejszych rzeczy jest motywacja. Możemy wiele, ale właśnie motywacji często nam brakuje. Właśnie dlatego uważam, że szkolenia, jakie przeprowadził w polskich szkołach Waldemar Chorościn, to jeden z istotniejszych sposobów na wsparcie naszej społeczności. Chcielibyśmy rozwijać działalność w tym obszarze, mamy nadzieję, że w przyszłym roku będziemy mogli zaproponować młodym Polakom z Wileńszczyzny jeszcze ciekawsze propozycje — mówi prezes „Korony”.

Projekty szkoleniowe Forum Przedsiębiorczości Polskiej „Korona”

Projekty szkoleniowe Forum Przedsiębiorczości Polskiej „Korona” — „Polskość = możliwości” i „Przedsiębiorca w polskiej społeczności na Litwie” — realizowane są w ramach programu regrantingowego Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie”. Projekty są finansowane ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu „Polonia i Polacy za Granicą 2022”.