22 listopada, w celu omówienia tej sytuacji, w Samorządzie Rejonu Wileńskiego odbyło się spotkanie przedstawicieli Samorządu, Narodowej Służby Rolnej przy Ministerstwie Rolnictwa, Wileńskiego Rejonowego Oddziału Narodowej Służby Rolnej, mieszkańców Rudomina, Kalwiszek i Dusieniąt oraz przedstawicieli SA „Vilniaus paukštynas”.

Obecna na spotkaniu Lucyna Kotłowska, dyrektor Administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego, zaapelowała o konstruktywny dialog i dyskusję oraz poszukiwanie wspólnych rozwiązań, które zadowoliłyby wszystkie zainteresowane strony. – Samorząd Rejonu Wileńskiego będzie chronić interes publiczny i pomoże rozwiązać sytuację. Dążymy do ujednolicenia i stworzenia warunków do prowadzenia biznesu w rejonie wileńskim, ale nie chcemy by z tego powodu by cierpieli mieszkańcy, by nie czuli żadnych ograniczeń w codziennym życiu. Oczekujemy na pozytywną decyzję SA „Vilniaus paukštynas” – komentowała dyrektor administracji L. Kotłowska.

Samorząd Rejonu Wileńskiego będzie nadal konsekwentnie bronić interesów mieszkańców rejonu wileńskiego, w związku z czym apel do właściwych instytucji został pozytywnie rozpatrzony podczas posiedzenia Rady.

Samorząd Rejonu Wileńskiego i Administracja Samorządu 22 listopada 2022 r. otrzymała prośbę mieszkańców wsi Wołczuny, Dusienięta, Słomianka, Czarny Bór, Kalwiszki i Rudomino oraz członków wspólnot placówek oświatowych znajdujących się w Samorządzie Rejonu Wileńskiego o obronę interesu publicznego oraz praw i prawowitych interesów osób, które złożyły wniosek.

Administracja Samorządu po rozpatrzeniu wniosku dokonała oceny okoliczności określonych w Uchwale Rady oraz zgodnie z art. 11 Ustawy o Administracji Publicznej RL, art. 4 par. 11 Ustawy o Prokuraturze RL, art. 2 pkt 7 cz. 2 Ustawy o kontrolerach Sejmu RL, w pełni popiera stanowisko wyrażone w Decyzji Rady Samorządu oraz w zatwierdzonym przez nią wniosku i przesłał wniosek do Prokuratury Generalnej RL i Urzędu Kontroli Sejmu RL do rozpatrzenia wniosku zgodnie z kompetencjami w zakresie ochrony interesu publicznego i praw człowieka, które mogły zostać naruszone.

1 grudnia przedstawiciele samorządu wraz z przedstawicielami innych instytucji uczestniczyli w posiedzeniu sejmowej Komisji Ochrony Środowiska, gdzie była omówiona powyższa sytuacja.

Zwracamy uwagę, że w 2017 r. SA „Vilniaus paukštynas” wystąpiła do Samorządu Rejonu Wileńskiego w sprawie możliwości rozwoju działalności gospodarczej na farmie drobiu, zlokalizowanej na terenie Dusieniąt i Kalwiszek, ale Rada postanowiła nie zatwierdzać programów wpływu hodowli kurcząt brojlerów na farmie SA „Vilniaus paukštynas” na środowisko, zlokalizowanej na terenie Dusieniąt i Kalwiszek.