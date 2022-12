25 grudnia, odbył się finałowy odcinek muzycznego programu, którego zwyciężczynią została Karolina Lyndo!

„Wetchnij odwagę” Karoliny Lyndo

W eliminacjach ogółem brało udział piętnastu znanych i lubianych polskich wykonawców. Piosenkarze rywalizowali od początku w różnych gatunkach muzycznych o tytuł najlepszego przeboju Wileńszczyzny.

Do wielkiego finału awansowały utwory: „Dwa serduszka cztery oczy” w wykonaniu Małgorzaty Patrycji Minkiel, „Tamagotchi” w wykonaniu Bartka Urbanowicza, „Róbmy swoje” w wykonaniu Katarzyny Parszuty oraz „Wetchnij odwagę” Karoliny Lyndo, która właśnie została zwyciężczynią.

Jak się czujesz będąc zwyciężczynią programu „Czas na Przebój”?

Karolina Lyndo: To jest niesamowite, co się wydarzyło! Nie spodziewałam się, że uda mi się zwyciężyć w programie „Czas na Przebój”. W kilku etapach nie czułam się dobrze, ale zawsze starałam się do każdego odcinka włożyć całe swoje serce, by widz mógł to poczuć. Dla mnie widz–słuchacz w tym momencie jest najważniejszy. Jestem bardzo szczęśliwa — wygrana w tym programie znaczy dla mnie bardzo wiele.

Co było najtrudniejsze w drodze do wielkiego finału?

Najtrudniejsze było to, że w jednym momencie straciłam głos i myślałam, że nie dam rady dobrze wystąpić. Starałam się skupić się, uspokoić i myśleć pozytywnie. Udało mi się trafić dalej, ale nie mogłam do końca w to uwierzyć. Czuję, że wszechświat mi pomaga.

Co sprawiało Ci najwięcej radości?

Każdy odcinek to zupełnie inna historia, która daje możliwość wykazania siebie z różnych stron. Każda piosenka, którą wykonywałam była dla mnie czymś nowym. Chciałam przekazać widzowi emocje, swoje uczucia i muzykę tak, jak ja to czuję. Sądzę, że udało mi się trafić do serc słuchaczy.

Jakie są Twoje plany na przyszłość?

Przyszłość bez wątpliwości chcę związać z muzyką — chcę mówić językiem muzyki. Następny rok zapowiada się bardzo pracowity — szykuję dużo premier i singli. Mam nadzieję, że słuchaczom sprawi to wiele radości.

Czuję ogromną radość i wdzięczność, że od początku drogi moi słuchacze są ze mną — widzą moją podróż w muzyce z wszystkimi wzlotami i upadkami. Dziękuję im za to, że wierzą we mnie, że mnie wspierają. Dla każdego wykonawcy to nie tylko sprawia ogromną radość, ale też jest źródłem motywacji. Będę dla Was, mili słuchacze, i dalej się starać. Dziękuję z całego serca!

