Są już listy poborowych. Służba potrwa 9 miesięcy

Młodzi ludzie w wieku od 18 do 23 lat mogą już sprawdzić, czy trafili na listę osób wezwanych w tym roku do zasadniczej służby wojskowej. Łącznie do służby w różnych jednostkach Litewskich Sił Zbrojnych planowane jest powołanie około 3,8 tys. osób.

Listy będą aktualizowane

„Jak co roku, każdy, kto trafił na listę, znajdzie tutaj instrukcje, jakie działania należy wykonać i do kiedy skontaktować się z regionalną jednostką poborową. Planuje się, że w tym roku do służby wojskowej w pierwszej kolejności będą zapraszane niekoniecznie osoby posiadające numer porządkowy na tegorocznej liście poborowych — przede wszystkim wezwania otrzymają osoby, które już znalazły się wcześniej na liście i które zakończyły procedury wezwania w 2022 r., następnie kolejno pójdą nowi poborowi dodani do listy. Dlatego bardzo ważne jest, aby stale sprawdzać informacje, które są aktualizowane raz w tygodniu, i postępować zgodnie z instrukcjami w odpowiednim czasie” — mówi Arūnas Balčiūnas, dyrektor Wojskowej Służby Poborowej i Obsady Załogowej Litewskich Sił Zbrojnych.

Na tegorocznej liście poborowych zabraknie studentów studiujących w uczelniach wyższych — dla nich na czas studiów służba zostanie przełożona. Natomiast ci, którzy chcą spełnić konstytucyjny obowiązek, mają prawo zawiesić studia na okres zasadniczej służby wojskowej lub kontynuować studia i w ciągu trzech lat ukończyć szkolenia dla młodszych oficerów lub służyć w Ochotniczych Siłach Ochrony Kraju.

Pierwsi poborowi rozpoczną służbę pod koniec lutego, ostatni na początku grudnia. Najliczniej poborowi zapełnią jednostki w kwietniu, wrześniu i październiku. Ogółem, zgodnie z rocznym planem poboru, do służby zostanie zaproszonych ponad 3,8 tys. osób ze sporządzonej listy, którzy będą pełnić służbę w 18 jednostkach Litewskich Sił Zbrojnych.

Do wojska na ochotnika

Służba poborowa przypomina, że po opublikowaniu list poborowych chłopcy i dziewczęta w wieku od 18 do 38 lat, którzy nie są w nich uwzględnieni, mogą dobrowolnie ubiegać się o odbywanie zasadniczej służby wojskowej. Będą mogli wybrać pożądane miejsce służby, datę rozpoczęcia służby i otrzymać o 30 proc. większe świadczenie. Podania o pierwszeństwo w odbyciu służby mogą składać również osoby znajdujące się na listach poborowych. Preferowane przez nich miejsca służby będą brane pod uwagę, a świadczenia dla nich będą wyższe o 15 proc.

Od 1 stycznia 2023 r., wraz ze wzrostem wysokości świadczeń, żołnierze, którzy dobrowolnie zgłosili się do zasadniczej służby wojskowej i dobrze ją wykonali, mają możliwość otrzymania świadczenia w wysokości ponad 3 900 euro.

Lista poborowych na rok 2023 dostępna jest na stronie: https://sauktiniai.karys.lt

Bezpłatna infolinia na Litwie: 8 800 12340, w przypadku połączeń z zagranicy: +370 706 76 854.

Minister ochrony kraju Arvydas Anušauskas zapewnił, że dziewięciomiesięczny okres służby pozostaje, ale na innych warunkach

Fot. Marian Paluszkiewicz



Służba potrwa 9 miesięcy

Minister ochrony kraju Arvydas Anušauskas odniósł się do krytycznych komentarzy na temat planowanych zmian w odbywaniu służby wojskowej, które zostały przedstawione na początku stycznia. Zapewnił w czwartek, 12 stycznia, że dziewięciomiesięczny okres służby pozostaje, ale na innych warunkach.

Arvydas Anušauskas podkreślił, że 9 miesięcy służby wojskowej nie zostanie zniesione. Według niego dłuższy okres zasadniczej służby wojskowej pozostanie, ale stanie się ona dobrowolna. Jak zapewnił, poborowi, którzy zdecydują się służyć dłużej, będą szkoleni jako żołnierze zawodowej służby wojskowej, zdolni do udziału w manewrach wojskowych i operowania złożonymi systemami uzbrojenia.

„Zwrócę uwagę, że sześciomiesięczna służba nie anuluje dziewięciomiesięcznej służby, tylko zmienia się system poboru. Tyle, że nie wszyscy będą służyć przez dziewięć miesięcy, będą służyć tylko ochotnicy, ale przez tych kilku miesięcy pełniąc służbę wojskową jak żołnierze w zawodowej służbie wojskowej i otrzymując wynagrodzenie żołnierza w zawodowej służbie wojskowej” — we czwartek w wywiadzie dla rozgłośni „Žinių radijas” twierdził minister Anušauskas.

„Przeprowadziliśmy badania i widać, że około połowa poborowych, gdyby istniał taki system, wybrałaby zawodową służbę wojskową. To z pewnością pozwoliłoby na zwiększenie liczby osób w niej służących” — powiedział Arvydas Anušauskas.

„Wraz ze wzrostem ogólnej liczby poborowych, te liczby służących przez 9 miesięcy zbliżą się do liczby obecnie służących” — dodał.

Żołnierze, którzy dobrowolnie zgłoszą się do zasadniczej służby wojskowej, mają możliwość otrzymania świadczenia w wysokości ponad 3 900 euro

Fot. Marian Paluszkiewicz

Nowy model służby

Na początku stycznia minister ochrony kraju Arvydas Anušauskas przedstawił plan reformy służby wojskowej, która przewiduje skrócenie okresu służby do pół roku, zwiększenie liczby poborowych i czynnej rezerwy wojskowej.

Jak wskazał minister, w 2027 r. reforma pozwoli osiągnąć zwiększenie liczby poborowych z 3,8 tys. do 5 tys. Połowa poborowych, którzy odbyli sześciomiesięczną służbę, przeszłaby do rezerwy, druga połowa kontynuowałaby służbę dobrowolnie przez kolejne trzy miesiące, uzyskałaby specjalizację, a za ten ostatni okres otrzymywałaby wynagrodzenie żołnierza w zawodowej służbie wojskowej. Nowy model przewiduje również alternatywy, takie jak trzymiesięczny pobór dla młodych ludzi, którzy ukończyli studia, lub trzyletnią służbę w Ochotniczych Siłach Ochrony Kraju.

Dowódca armii Valdemaras Rupšys wskazał z kolei, że reforma poboru pomoże osiągnąć cel, jakim jest posiadanie aktywnej rezerwy 40 tys. osób w siłach zbrojnych.