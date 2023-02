Produkty spożywcze a chemia

Prof. Emilia Iwaszkiewicz, znana na Litwie i w Europie chemiczka z Instytutu Chemii i Technologii Chemicznych, przybliżyła naszym słuchaczom zagadnienie chemii i jej obecności w niektórych produktach w naszym pożywieniu.

Ogólnie mówiąc, w naszym dzisiejszym życiu prawie zawsze narażeni jesteśmy na działanie chemii w żywności. Chemia konserwuje produkty, chroni przed grzybiczno-bakteryjnymi zarazkami, ale jej nadmierna obecność w produktach może ujemne wpływać na nasz organizm. Należy więc dokładnie sprawdzać, ile i jakie składniki chemiczne są obecne w naszym pożywieniu.

Najlepsze są produkty z własnego ogródka, gdzie my sami regulujemy obecność nawozów w naszych uprawach. Bez chemii obecnie trudno się obejść, ale co za dużo, to niezdrowo. Stosujmy więc chemię, ale z rozumem, a jeżeli można, to jak najmniej. Zamieniajmy ją ziołami i innymi specjałami naturalnymi, które dała nam przyroda i Bóg.

Na wykładzie był obecny kapelan PUTW w Wilnie, ojciec franciszkanin Józef Makarczyk. Kapelan pobłogosławił naszych słuchaczy z okazji pierwszego wykładu w Nowym 2023 r., pomodlił się wspólnie ze słuchaczami. Zwieńczeniem wykładu był występ zespołu „Rodacy” pod kierownictwem pana Hieronima Czernisa, który pięknie zaśpiewał kolędy i pastorałki. Zespół tworzą również nasze słuchaczki — Teresa Młyńska i Maria Rondomańska.

Jak nakazuje tradycja, nasze gosposie zaprosiły wszystkich obecnych do świątecznego stołu, gdzie przy wspólnej biesiadzie słuchacze PUTW spędzili bardzo miły wieczór.

Rektor PUTW

prof. Ryszard Jan Kuźmo