Krystyna Adamowicz odebrała odznaczenie oraz przyjęła życzenia od organizatorów, gości, nominatów i rodziny. „Tytuł Polaka Roku jest dla mnie bardzo zaszczytny. Polskość jest dla mnie rzeczą podstawową. Dziękuję serdecznie »Kurierowi Wileńskiemu«, czytelnikom. Dziękuję bardzo moim przyjaciołom z piątej szkoły i z »Wilii«, z którymi dzielę ten tytuł. Za dawnych lat trzymaliśmy się polskości, kiedy nie bardzo można było jej się trzymać. Każdy z dziesiątki finalistów zasługuje na ten tytuł, każdy zrobił wiele dla polskości. Filarami polskości zawsze były szkoła polska, kościół polski, kultura polska i gazeta polska. Na nich trzyma się nasza polskość” — przemawiała do publiczności Krystyna Adamowicz.

Uroczysta gala odbyła się w Domu Kultury Polskiej w Wilnie

Robert Mickiewicz, redaktor naczelny „Kuriera Wileńskiego” zaznaczył, że każda kolejna edycja plebiscytu jest ważna, ale tak się złożyło, że tegoroczna jest wyjątkowa.

„Po raz pierwszy w dziejach plebiscytu nagroda zostaje, powiedziałbym, w rodzinie, w redakcji. Obowiązuje u nas pewna zasada, że aktualni pracownicy redakcyjni czy członkowie ich rodzin nie mogą być zgłaszani do udziału w konkursie. Symboliczne jest to, że w roku naszego wielkiego jubileuszu 70-lecia ten tytuł przyznano naszej byłej wieloletniej koleżance redakcyjnej, pani Krystynie Adamowicz. Panią Krystynę poznałem w pierwszym roku swojej pracy w redakcji, w 1993 r. Wielu rzeczy można było od niej nauczyć się, ale chyba najważniejszą lekcję, jaką dawała, to była lekcja nieobojętności. Pani Krystyna jest osobą nieobojętną w sprawie, którą robimy i tego uczyła wszystkich, kto był wokół niej. Trudno więc znaleźć w redakcji osobę bardziej godną tego tytułu. Pani Krystyno, w imieniu redakcji ogromne dzięki za to, co pani robiła i robi nadal. Także ogromne dzięki dla innego naszego byłego kolegi redakcyjnego, pana Henryka Mażula, który również znalazł się w finałowej dziesiątce kandydatów do tytułu »Polak Roku 2022«. To jest nasza stara gwardia, która jeszcze pracowała, gdy redakcja mieściła się przy ulicy Mostowej, potem w Domu Prasy. Z całego serca chciałbym podziękować, że jesteście dziś razem z nami, jest to także symboliczne podziękowanie dla tych, których dziś nie ma z nami, którzy już odeszli. Przez redakcję przewinęło się paręset osób, które tworzyły gazetę w ciągu tych 70 lat” — powiedział Robert Mickiewicz.

Robert Mickiewicz i Zygmunt Klonowski gratulują finaliście plebiscytu Jarosławowi Narkiewiczowi, przewodniczącemu Rady Polonii Świata, wiceprezesowi AWPL-ZChR i ZPL, prezesowi Oddziału Trockiego ZPL

Zygmunt Klonowski, prezes i wydawca „Kuriera Wileńskiego” podkreślił, że pani Krystyna jest osobą symboliczną dla gazety. Przeszło 50 lat pracowała w jednej gazecie. „Większość osób z dziesiątki nominowanych też jest powiązana z »Kurierem Wileńskim«. W tym roku będziemy obchodzili 70-lecie dziennika. Patrząc wstecz, zasługi są bardzo duże, chociażby to, że Związek Polaków powstał w redakcji. Z dziesięciu założycieli osiem stanowili pracownicy redakcji, wówczas jeszcze »Czerwonego Sztandaru«. »Kurier Wileński«, który został już jedynym polskim dziennikiem poza granicami Polski, trzyma się dzięki takim dziennikarzom jak pani Krystyna Adamowicz, która wniosła ogromny wkład w pracę gazety, zawsze była nieobojętna, zawsze swoim przykładem zachęcała do pracy innych. Jeszcze raz chciałbym podziękować pani Krystynie za to, co zrobiła. Nieprzypadkowo została doceniona przez naszych czytelników, przez Polaków Wileńszczyzny” — powiedział Zygmunt Klonowski.

Dorota Mamaj, I Radca Ambasady RP, kierująca IP w Wilnie w imieniu ambasador RP Urszuli Doroszewskiej pogratulowała wszystkim finalistom plebiscytu Polak Roku 2022

Podczas gali wypowiedziała się także Dorota Mamaj, I Radca Ambasady RP, kierująca Instytutem Polskim w Wilnie. Zaznaczyła, że wszyscy finaliści plebiscytu są poniekąd zwycięzcami. „W imieniu pani ambasador Urszuli Doroszewskiej i swoim własnym chciałam serdecznie pogratulować wszystkim nominowanym. Dla nas jesteście Państwo wszyscy zwycięzcami. Oczywiście, chylimy czoło najbardziej i czapkę przed panią Krystyną. Życzymy, ażeby nigdy nie zaprzestała nosić Polski w swoim sercu. Myślę, że to nie jest możliwe. Jest pani najlepszą ambasadorką, jaką sobie nasz wspaniały kraj mógł wymarzyć” — powiedziała Dorota Mamaj.

Uroczystą galę tradycyjnie poprowadziła Anna Adamowicz. Wieczór swym występem uświetnili Ewelina Gancewska oraz Zbigniew Lewicki, finaliści tej edycji plebiscytu. Zabrzmiały też piosenki w wykonaniu młodej piosenkarki z Wileńszczyzny, Gabrieli Ždanavičiūtė.

Puchar, który tradycyjnie zostaje wręczany dla zwycięzcy plebiscytu podczas uroczystej gali, w tym roku nie został na czas dostarczony do Wilna. Został wykonany w Holandii, na zamówienie, specjalnie dla Krystyny Adamowicz. Autorem jest pochodzący z Wilna artysta, malarz Władysław Mickiewicz, mieszkający obecnie w Hadze. Nagroda zostanie wręczona pani Krystynie w redakcji 1 lipca br., w dniu jubileuszu 70-lecia „Kuriera Wileńskiego”.