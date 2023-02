„Stanley” gra również w prowadzonej przez FPPnW orkiestrze MŁODZI — POLSCY

Stanisław Łopuszyński „Stanley” to postać wyjątkowa — urodzony w 1993 r. w Lille we Francji kompozytor, klawesynista i pianista. Absolwent Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie w klasie prof. Lilianny Stawarz.

Nagradzano go na wielu konkursach w Polsce i poza jej granicami. Współpracuje z Filharmonią Narodową w Warszawie, gra również w prowadzonej przez Fundację „Pomoc Polakom na Wschodzie” orkiestrze MŁODZI — POLSCY pod batutą Huberta Kowalskiego. W czasie swojej kariery zagrał ponad 300 koncertów z różnorodnym repertuarem. Wielokrotnie występował z recitalami solowymi i w duetach.

Jest jedynym klawesynistą w Polsce, który w swoim repertuarze posiada koncert jazzowy na klawesyn i orkiestrę. Wykonuje muzykę renesansu, baroku, klasycyzmu, romantyzmu, impresjonizmu, współczesną i piosenkę aktorską, poezję śpiewaną oraz jazz, improwizację i muzykę filmową.

Wolontariusz

Artysta jest również aktywnym wolontariuszem, który od początku rosyjskiej agresji na Ukrainę przejechał ponad 80 tys. kilometrów wożąc pomoc dla ludności cywilnej z miejscowości przy linii frontu i biorąc udział w ewakuacji rannych oraz cywilów, którzy sami nie mogli wydostać się ze strefy walk.

Razem z Fundacją „Pomoc Polakom na Wschodzie” zorganizował i wziął udział w kilkunastu konwojach humanitarnych jeżdżąc do strefy przyfrontowej oraz dostarczających żywność, leki i agregaty prądotwórcze do polskich organizacji na Ukrainie, które przekwalifikowały się w centra pomocy — punkty niezłomności.

Mikołaj Falkowski o swoim przyjacielu

„Stanley z taką samą »lekkością« i wiarą w świat, zakłada kamizelkę kuloodporną z naszywkami, ciemny hełm z napisem Press i z zawadiackim błyskiem w oczach rusza swoim Volvo po zabłoconych bezdrożach Ukrainy, jak i monumentalnie przenika zwinnymi palcami po klawiszach fortepianu, gnając przez tematy muzyczne Paderewskiego i Chopina albo oddając wielopiętrowe brzmienia fug Bacha na klawesynie, który wozi ze sobą w aucie! To prawdziwy człowiek, który żyje w zgodzie ze sobą i szlachetnymi wartościami, który działa i tworzy całym sobą, oddając wszystko co najlepsze kolejnym inicjatywom muzycznym i humanitarnym, akcjom skierowanym dla ludzi. Jego muzyka tak jak on sam, żyje »na całego«, jest autentyczna i znajduje odniesienie do współczesności. Bo choć Stanley gra klasyczne utwory, to pozostawia miejsce na improwizację i ulotną »lekkość«, w której czuć nie tylko muzyczny kunszt, ale również podmuchy wichru dziejowego gdzieś pod Charkowem, Chersoniem, Siewierskiem czy Bachmutem na Ukrainie” — podsumowuje artystę i swojego przyjaciela Mikołaj Falkowski, prezes Zarządu Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie”.

Artyście towarzyszyć będzie Ałła Cheres — pochodząca z ukraińskiego Irpienia

Fortepianowy i klawesynowy koncert Stanisława Łopuszyńskiego będzie miał niepowtarzalną oprawę, uzupełnią go opowieści i prezentacja materiałów wizualnych ze wschodniej Ukrainy, które artysta zgromadził organizując transporty pomocy humanitarnej. W ten niepowtarzalny wieczór Stanley wykona utwory, m.in.: Johanna Sebastiana Bacha, Carla Philippa Emanuela Bacha, Domenico Scarlattiego, Miroslava Skoryka, Francoisa Couperina oraz własne improwizacje.

Artyście towarzyszyć będzie Ałła Cheres — pochodząca z ukraińskiego Irpienia, a obecnie mieszkająca i pracująca w Wilnie, bandurzystka, laureatka ogólnoukraińskich i międzynarodowych konkursów muzycznych. Absolwentka Ukraińskiej Narodowej Akademii Muzycznej im. P. Czajkowskiego.

Artystka gra na unikalnym ukraińskim instrumencie ludowym — bandurze. Jest nauczycielką Kijowskiej Szkoły Artystycznej w klasie bandury i śpiewu. Występuje solo i w zespołach. Koncertowała w Europie Zachodniej i na Bliskim Wschodzie.

Fundusze dla Ukrainy

Podczas koncertu zbierane będą fundusze na niesienie pomocy ludności dotkniętej wojną na Ukrainie.

Uzyskane środki zostaną przekazane Litewskiemu Czerwonemu Krzyżowi — partnerowi inicjatywy solidarnościowej, koordynującemu zbiórkę, który jest najstarszą litewską organizacją humanitarną.

Datki będzie można przekazać na cztery sposoby: wrzucając pieniądze do skarbonek, poprzez płatność kartą, skanując wygenerowany QR kod zbiórki oraz dzwoniąc pod krótki numer przypisany do zbiórki.

Wstęp na koncert jest bezpłatny.

Obowiązuje wcześniejsza rejestracja: kvietimas@instytutpolski.pl

Wydarzenie odbędzie się w językach: angielskim i litewskim, bez tłumaczenia.

Koncert pozwoli zjednoczyć wszystkich ludzi dobrej woli i zebrać dodatkowe środki na dalszą pomoc dla mieszkańców Ukrainy. Łącząc siły możemy pokonać zło. Nie ustajemy w udzielaniu pomocy i wsparcia dla walczącej Ukrainy.

Organizatorzy koncertu

Instytut Polski w Wilnie

Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie”

Partnerzy wydarzenia

Ambasada RP w Wilnie

Ratusz w Wilnie

Partner fundraisingu

Litewski Czerwony Krzyż