— Koncert jest dla nas bardzo ważny. Wojna na Ukrainie trwa, straszna wojna, w wyniku której, niestety, życie i zdrowie tracą Ukraińcy, w większości ludność cywilna. Chcemy im okazać nasze wsparcie, jak tylko potrafimy — mówi „Kurierowi Wileńskiemu” kierująca Instytutem Polskim Dorota Mamaj, I radca Ambasady RP w Wilnie.

Inicjatorem wydarzenia była Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie” we współpracy z Instytutem Polskim w Wilnie.

— Rozmawialiśmy na temat wsparcia mieszkańców Ukrainy w przeddzień rocznicy wybuchu wojny. Stwierdziliśmy, że najbardziej odpowiednią osobą, która jest żywym przykładem wsparcia okazywanego Ukraińcom, jest znakomity artysta Stanisław Łopuszyński, który, poza tym, że wspaniale gra na instrumentach, komponuje, koncertuje, zaangażował się całym sercem i całym sobą w pomoc walczącej Ukrainie. Jeździ swoim samochodem na linię frontu, dowozi dla Ukraińców zakupione sprzęty, materiały opatrunkowe, żywność — wszystko to, co się zmieści do jego słynnego samochodu — mówi Dorota Mamaj.

Stanisław (Stanley) Łopuszyński to polski klawesynista, pianista, kompozytor, współorganizator polskiej odsłony Festiwalu Bach in the Subways. Artysta wykonuje muzykę renesansu, baroku, klasycyzmu, romantyzmu, impresjonizmu, muzykę współczesną, piosenkę aktorską, poezję śpiewaną, jazz, improwizację oraz muzykę filmową.

Stanley jest również aktywnym wolontariuszem, zaangażowanym w niesienie pomocy humanitarnej dla Ukrainy. Muzyk odłożył na drugi plan grę na klawesynie, a prywatny samochód, który służył do przewożenia instrumentu, przeznaczył na transport żywności, leków czy środków opatrunkowych. Samodzielnie lub z lokalnymi organizacjami realizuje przewozy i dystrybucję pomocy, jeździ na front i pomaga potrzebującym, organizuje i uczestniczy w ewakuacjach ludności cywilnej z miejscowości położonych bezpośrednio przy linii frontu. Do tej pory zrealizował ponad 40 wyjazdów.

— 80 tys. km pokonał w konwojach humanitarnych, wożąc pomoc, którą sam organizuje. Wszystkie zarobione pieniądze przekazuje na wsparcie dla Ukrainy. I to jest przykład okazywanego, w najlepszym wydaniu, człowieczeństwa — wskazuje Dorota Mamaj.

W ten wyjątkowy wieczór w wileńskim Ratuszu Stanley wykona utwory m.in. Johanna Sebastiana Bacha, Carla Philippa Emanuela Bacha, Domenico Scarlattiego, Miroslava Skoryka, Francoisa Couperina oraz własne improwizacje. Polskiemu artyście towarzyszyć będzie Alla Cheres — pochodząca z Irpienia (obwód kijowski), obecnie mieszkająca w Wilnie, bandurzystka, laureatka ogólnoukraińskich i międzynarodowych konkursów muzycznych.

Podczas koncertu będą zbierane fundusze na dalsze niesienie pomocy ludności dotkniętej wojną. Uzbierane środki finansowe zostaną przekazane dla Litewskiego Czerwonego Krzyża — partnera koordynującego zbiórkę pieniężną. Litewski Czerwony Krzyż jest najstarszą litewską organizacją humanitarną, będącą częścią Międzynarodowego Ruchu Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca.

— Wszyscy ludzie dobrej woli, którzy przyjdą na koncert a będą chcieli okazać wsparcie dla Ukrainy, będą mieli taką możliwość. Ważna będzie każda cegiełka. Tu nie chodzi o to, żeby ktoś dał 100, 500, 1 000 euro. Chodzi tu o otwarcie serca. Tu się liczy nasze serce, otwartość, zrozumienie tragicznej sytuacji — mówi Dorota Mamaj.

Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny. Obowiązuje wcześniejsza rejestracja: kvietimas@instytutpolski.pl

Wydarzenie odbędzie się w językach: angielskim i litewskim. Bez tłumaczenia.

Stanisław Łopuszyński

Urodził się w Lille we Francji w 1993 r. Jest absolwentem Uniwersytetu Muzycznego F. Chopina w Warszawie w klasie prof. Lilianny Stawarz. Pracował z wieloma wybitnymi polskimi i zagranicznymi klawesynistami, czego wynikiem są nagrody na wielu konkursach w Polsce i poza jej granicami. W 2017 r. rozpoczął współpracę z Filharmonią Narodową w Warszawie. W czasie swojej kariery zagrał ponad 300 koncertów z różnorodnym repertuarem. Wielokrotnie występował z recitalami solowymi, w duetach oraz jako jedyny klawesynista w Polsce w swoim repertuarze posiada koncert jazzowy na klawesyn i orkiestrę. W swoim repertuarze wykonuje utwory m.in. kompozytorów: polskich, francuskich, włoskich, hiszpańskich, angielskich, niderlandzkich, austriackich, niemieckich i portugalskich.

Alla Cheres

Bandurzystka, laureatka ogólnoukraińskich i międzynarodowych konkursów. Absolwentka Ukraińskiej Narodowej Akademii Muzycznej im. P. Czajkowskiego. Gra na unikalnym ukraińskim instrumencie ludowym — bandurze. Nauczycielka Kijowskiej Szkoły Artystycznej w klasie bandury i śpiewu. Występuje solo i w zespołach. Koncertowała w Europie Zachodniej i na Bliskim Wschodzie. Pochodzi z Irpienia w obwodzie kijowskim. Obecnie mieszka w Wilnie i aktywnie uczestniczy w życiu kulturalnym Litwy.