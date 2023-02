Rusza budowa nowoczesnego kompleksu sportowego w rejonie wileńskim

Kompleks sportowy, o wartości ponad 3,763 mln euro, będzie miał uniwersalną halę sportową o powierzchnię 1517 metrów kwadratowych, która będzie przystosowana do gry w siatkówkę, piłkę ręczną, halową piłkę nożną i koszykówkę. Znajdzie się tam również siłownia, sale do zajęć sztuk walki i aerobiku, przebieralnie z toaletami i prysznicami oraz pomieszczenie do odpoczynku.

Do uprawiania sportu i aktywnego spędzania czasu na świeżym powietrzu zaproszą urządzone w pobliżu budynku przestrzenie: boiska do gry w piłkę nożną, koszykówkę, tenisa, siatkówkę plażową, pole do minigolfa, skatepark, plenerowa siłownia, plac zabaw dla dzieci.

Wokół kompleksu sportowego pojawią się ścieżki dla pieszych, parking na 44 miejsca, z czego 2 będą zarezerwowane dla osób niepełnosprawnych, będą też zasadzone drzewa.

Roboty budowlane prowadzone będą w dwóch etapach. W pierwszym etapie budowy projektowany jest budynek sportowy w południowo-wschodniej części działki, wjazd od ul. św. Faustyny, ścieżka dla pieszych, biegnąca równolegle do ul. św. Faustyny, urządzany parking i prowadzone prace porządkowe działki.

Podczas drugiego etapu budowy powstaną boiska sportowe, pole do minigolfa, skatepark, plac zabaw dla dzieci, siłownia plenerowa, sieci elektryczne itp.

Samorząd Rejonu Wileńskiego podkreśla, że zrealizowane inwestycje w rozwój infrastruktury usług sportowo-rekreacyjnych przyczynią się do zwiększenia aktywności fizycznej mieszkańców rejonu wileńskiego.

