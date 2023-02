Honorata Adamowicz: Czy może Pan przypomnieć naszym czytelnikom historię powstania BM TV?

Roman Gorecki-Mickiewicz: BM TV powstała w 2020 r. w celu zjednoczenia kultur Rzeczypospolitej Obojga Narodów, w tym Wielkiego Księstwa Litewskiego, integracji narodu zgodnie z ideą dobra wspólnego. Telewizja rozpoczęła swoją działalność w 2020 r. w Trokach, Elektrenach i Wiłkomierzu. W maju 2021 r. można nas było już zobaczyć w Poniewieżu, a w lipcu — w Kiejdanach. Od listopada 2022 r. nadajemy w Wilnie i na Wileńszczyźnie, w Niemenczynie. Główną ideą BM TV jest pokazywanie historycznych języków i kultur Litwy z językiem polskim jako lingua franca. BM TV to regionalny kanał telewizyjny na Litwie, który nadaje programy w języku polskim, ukraińskim, białoruskim i litewskim. Większość programów, które kręcimy w naszym studiu, jest w języku polskim i jest finansowana przez Fundację „Pomoc Polakom na Wschodzie”. Jesteśmy za to bardzo wdzięczni.

„Przegląd” — program publicystyczny w języku polskim, obejmujący tematy polityczne, zwłaszcza te, które rzadziej pojawiają się w litewskich mediach

Jakie polskie programy można obejrzeć w waszej telewizji? Kogo widzowie mogą zobaczyć?

Można obejrzeć program „Tautų kiemas” prowadzony przez litewskiego kapelana, księdza Algirdasa Toliatasa (transmitujemy także jego Msze św.). Co prawda jest to program w języku litewskim, ale cieszy się dużą popularnością, ponieważ prowadzącym jest znany ksiądz Toliatas.

W naszej ramówce obecny jest też „Przegląd” — program publicystyczny w języku polskim, obejmujący tematy polityczne, zwłaszcza te, które rzadziej pojawiają się w litewskich mediach. Prowadzący — publicysta Rajmund Klonowski znany z łamów „Kuriera Wileńskiego” oraz Jerry Meijer, urodzony we Francji Polak wenezuelskiego pochodzenia, od lat mieszkający w Wilnie — wykorzystują znajomość języków i szeroki wachlarz źródeł, by przybliżyć widzom politykę zagraniczną, a do studia zapraszają ciekawych, oryginalnych gości: naukowców, polityków, działaczy społecznych i specjalistów z innych dziedzin.

„Dialogi Wileńskie” — program o kulturze, edukacji i tradycjach Wileńszczyzny oraz wywiady z osobami działającymi w tych obszarach

Są też „Dialogi Wileńskie” — program w języku polskim prezentujący bieżące sprawy Polonii. Mówimy w nim o kulturze, edukacji i tradycjach Wileńszczyzny oraz prezentujemy wywiady z osobami działającymi w tych obszarach. Prowadzącą jest Agnieszka Skinder, znana wileńska dziennikarka i prezenterka.

Jest też program gastronomiczny w języku polskim — „Le Cuisine de Roman” (pol. „Kuchnia Romana”). Prezentujemy w nim przepisy z różnych części Europy, zwłaszcza z Francji — kraju, w którym urodził się gospodarz Roman Gorecki-Mickiewicz, czyli ja. W programie pojawiają się również goście.

Skąd wziął się pomysł na nadawanie w czterech językach?

W czasach Wielkiego Księstwa Litewskiego bycie Litwinem nie oznaczało narodowości, ale obywatelstwo. Był to kraj o różnych religiach i językach. Chcemy pokazać, że mieszkają tu jeszcze potomkowie Wielkiego Księstwa Litewskiego, którzy mówią różnymi językami i reprezentują różne kultury. Wszyscy oni są potomkami kraju, który w XV w. był największym państwem w Europie.

Pomimo 600-letniej wspólnej historii poglądy historycznie na temat tego, co jest Litwą, różnią się.

Dla Polski Litwa jest częścią kresów, polskich kresów a dla Litwinów — Litwa jest państwem etnocentrycznym, w którym inne narody nie są mile widziane. Historia Wielkiego Księstwa Litewskiego to wspólna historia, która powinna nas do siebie zbliżać.

Czym wyróżnia się BM TV?

BM TV jest pierwszą regionalną stacją telewizyjną w Wilnie. Do tej pory Wilno nie miało telewizji regionalnej. Tak się składa, że jest to również telewizja regionalna, która produkuje głównie polskie programy. Aby móc nadawać, trzeba wynająć fale telewizyjne. Okazuje się, że w Wilnie jest państwowy monopolista — Telecentras.

Kiedy zaczynaliśmy działalność, sprawdziliśmy ceny, które ten monopolista proponował — były one dla nas nie do przyjęcia. Wtedy zdaliśmy sobie sprawę, że nie będziemy mogli zrealizować naszych planów, jeśli nie będziemy mieli własnej fali telewizyjnej. Postanowiliśmy stworzyć falę telewizyjną z drugą stacją telewizyjną — Trakų TV. Po raz pierwszy w Wilnie nadaje stacja telewizyjna bez państwowego monopolisty Telecentras. Aby zaistnieć, musieliśmy też zainwestować w sprzęt, wygrać konkurs, co z pewnością zajęło więcej czasu niż samo wynajmowanie fal telewizyjnych.

Jeśli widzowie mają problemy ze znalezieniem BM TV, do kogo mogą się zwrócić?

Koszt energii elektrycznej wzrósł czterokrotnie i w związku z tym musieliśmy przełożyć uruchomienie czwartej anteny, która obejmie południową Wileńszczyznę i Stare Miasto, na przyszły rok.

W razie problemów z odnalezieniem nas proszę dzwonić do TVAidas pod numer 8 650 57171.