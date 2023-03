Mija Robaczywy Księżyc, opada walerianowa gorączka

Badania wykazały, że ludzki sen i aktywność mózgu są zsynchronizowane z fazami Księżyca. Obecnie ma się ku końcowi pierwsza przedwiosenna pełnia, zwana Robaczywą.

Waleriana czy melatonina?

Trudno zasnąć, a snowi towarzyszą ciągłe przebudzenia — to jedno z najczęstszych zaburzeń, które może spotkać niemal każdego. Farmaceutka Jovita Aleknienė z wileńskiej apteki Eurovaistinė zauważa, że ​​w takich przypadkach ludzie poszukują ekstraktów z ziół i suplementów diety, takich jak waleriana i melatonina. Farmaceutka wymienia główne różnice między nimi i zdradza, który z nich jest skuteczniejszy podczas zasypiania.

Waleriana — produkt najbardziej znany i popularny wśród klientów aptek.

— Waleriana od dawna znana jest jako środek nasenny, ale to nie do końca prawda — mówi Jovita Aleknienė i zaznacza, że pomaga się ona uspokoić, ale nie zasnąć. — Prawdopodobnie większość z nas słyszała od rodziny, zwłaszcza osób starszych, że ​​waleriana pomaga zasnąć. Jest to częściowa prawda, ponieważ ekstrakt z korzenia kozłka lekarskiego może zmniejszyć niepokój i uspokoić umysł. Jednak dzięki większej liczbie badań wiemy teraz, że jego działanie jest w rzeczywistości bardziej uspokajające niż nasenne. Kozłek lekarski może mieć skutki uboczne — na przykład, jeśli się go spożywa przed pójściem spać. Człowiek uspokoi się, ale rano może czuć się senny i niespokojny — mówi farmaceutka.

W przypadku trudności z zasypianiem ludzie poszukują ekstraktów z ziół i suplementów diety, takich jak waleriana i melatonina

Melatonina z organizmu

O ile wyciąg z kozłka lekarskiego jest ekstrahowany z korzenia rośliny, o tyle melatonina jest naturalnie wytwarzana przez nasz organizm. I to właśnie ona odpowiada za jakość snu.

Melatonina jest naturalnym hormonem wydzielanym przez nasz mózg, który pomaga regulować rytm dobowy człowieka. Jest bardzo pomocna w zasypianiu w ciemności, ponieważ zarówno naturalne, jak i sztuczne światło spowalnia ilość uwalnianej melatoniny.

Tylko dla dorosłych!

Farmaceutka mówi, że chociaż suplement melatoniny i ekstrakt z waleriany mają pozytywny wpływ na układ nerwowy, to rodzice powinni zachować większą ostrożność, podając je dzieciom poniżej 13. roku życia. Według niej dzieciom poniżej tego wieku w ogóle nie zaleca się podawania melatoniny, a walerianę — tylko po konsultacji z lekarzem lub farmaceutą.

— Jeśli dorosły ma trudności z zasypianiem, powinien przyjmować suplement melatoniny 30 minut lub godzinę przed snem, kiedy organizm zaczyna stopniowo wytwarzać ten hormon naturalnie. Aby mieć jakościowy i głęboki sen oraz budzić się rano wypoczętym, ważne, aby wiedzieć, jakie jej ilości spożywać dla różnych grup wiekowych — mówi Jovita Aleknienė.

Ceny ekstraktów

Walerianowa nalewka (Valerijonų tinktūra) 50 ml — jest tanim preparatem, bo kosztuje 1,63 euro. Trzeba też wiedzieć, że ekstrakt z waleriany zawiera niewielkie ilości alkoholu. Suplement melatoniny jest względnie drogi. Opakowanie 90 kapsułek, które wystarczają na trzy miesiące, kosztuje 14,30 euro, ale nie wywołuje skutków ubocznych.