Europa w szponach szalejących cen warzyw

Wskaźnik cen konsumpcyjnych wzrósł w lutym w Estonii o 17,6 proc. Ceny cebuli wzrosły o 59 proc., pomidorów i kapusty — 17 proc., marchwi — niecałe 20 proc., a jabłek — 23 proc. Na Łotwie ceny owoców w styczniu br. wzrosły o 20 proc., a ceny warzyw o 13,4 proc. Ziemniaki zdrożały o 50 proc. Jako przyczynę podaje się również słabe zbiory.

„Kartki” na Wyspach

Cztery brytyjskie sieci supermarketów wprowadziły ograniczenia w sprzedaży niektórych owoców i warzyw. W sieci Asda jedna osoba mogła kupić maksymalnie po trzy sztuki pomidorów, ogórków, papryki, sałaty, brokułów, kalafiora oraz trzy opakowania malin, zaś w Morrisons restrykcje dotyczyły ogórków, pomidorów, sałaty i papryki — po dwie sztuki na klienta.

Z kolei w Hiszpanii warzywa są uprawiane w szklarniach zasilanych gazem, a rolnicy oszczędzają energię ze względu na rosnące koszty. Do tego rzeczywiście doszły niekorzystne warunki klimatyczne w rolniczej południowej Hiszpanii — ciepły początek zimy i mroźne ostatnie tygodnie, co spowodowało wzrost cen u źródła.

W Niemczech narzekają na ceny ogórków

W Niemczech niektóre owoce i warzywa znacznie zdrożały, w tym pomidory, papryka, ogórki, jak również mandarynki i klementynki. Powodem jest przede wszystkim chłodna pogoda na głównych obszarach upraw we Włoszech i Hiszpanii, ale także ograniczona ilość zbiorów w Maroku i Turcji.

Klienci w Niemczech skarżą się szczególnie na ceny ogórków. Konsumenci musieli w 2022 r. zapłacić za warzywa o 10,7 proc. więcej niż rok wcześniej, a szczególnie mocno podrożały ogórki (o 26,2 proc.) i pomidory (o 16,9 proc.).

W Szwecji po raz pierwszy doszło do sytuacji, że w miejscowościach przygranicznych to Szwedzi kupowali warzywa w Norwegii, a nie odwrotnie, jak ma to zwykle miejsce, z uwagi na wyższe ceny norweskiej żywności. W ciągu ostatnich dwóch miesięcy ceny porów wzrosły o 37 proc., ogórków o 14 proc., a pomidorów oraz marchwi o 11 proc. Jest to spowodowane pogodą na południu Europy oraz w Maroku, skąd do zimnej Skandynawii sprowadzane są warzywa oraz owoce, a dodatkowo część szwedzkich producentów zrezygnowała lub ograniczyła uprawy szklarniowe z uwagi na wysokie ceny energii.

Dwie papryki na klienta

Także w Holandii ceny warzyw i owoców gwałtownie wzrosły. Znaczna część warzyw takich jak kalafiory, brokuły, sałaty, pomidory pochodzi o tej porze roku z Hiszpanii, gdzie zbiory są mniejsze niż zakładano. Doprowadziło to do cen wyższych o 25 do 50 proc. Z tego powodu niektóre sklepy ustaliły limit maksymalnie dwóch papryk na klienta.

Truskawki po 43 euro!

Na Węgrzech wzrost cen owoców i warzyw w ostatnim czasie związany jest z najwyższą od prawie 30 lat inflacją (od listopada najwyższą w UE). W lutym br. wskaźnik inflacji wyniósł 25,4 proc., przy czym ceny żywności w porównaniu z lutym 2022 r. wzrosły o 43,3 proc. Pomimo że obniżono podatek VAT na niektóre produkty spożywcze, to na owoce i warzywa wciąż obowiązuje 27-procentowa stawka. Sprawia to, że prawie wszystkie owoce i warzywa są droższe niż w krajach sąsiednich. Np. cena sałatki owocowej (jagoda i truskawka) kosztuje ponad 43 euro za kilogram.

W Słowacji ceny cebuli wzrosły o 20 proc. Niedobór warzyw, w tym cebuli, wynika z napięć geopolitycznych i niekorzystnej pogody związanej z powodziami w Pakistanie, przymrozkami w Azji Środkowej i suszą w Afryce Północnej. Niektóre gatunki papryki kosztują 7 euro za kilogram.

