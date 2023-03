Rośnie zapotrzebowanie na pomoc żywnościową

Zwiększenie tej liczby był spowodowany zarówno wzrostem cen, jak i obecnością uchodźców z Ukrainy, którzy także znaleźli się wśród potrzebujących pomocy. Ministerstwo Opieki Socjalnej i Pracy poinformowało „Kurier Wileński”, że na Litwie pomoc żywnościowa z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) udzielana jest 6 razy do roku; podczas jednego rozdania wsparcie otrzymuje średnio 180–210 tys. osób. Liczba ta się zmienia, ponieważ osoby fizyczne mogą ubiegać się o wsparcie przez cały rok.

Jak nas poinformowało Ministerstwo Opieki Socjalnej i Pracy, wsparcie to przysługuje osobom, których średni miesięczny dochód na członka rodziny nie przekracza 235,50 euro. W przypadku przyczyn obiektywnych, zgodnie z procedurą ustaloną przez administrację samorządu, wsparcie może zostać przyznane, gdy dochód przekracza określoną kwotę miesięcznie. Wyjątki i stosowane do nich kwoty są ustalane indywidualnie przez każdy samorząd.

Liczba osób ubiegających się o pomoc wzrosła

— Liczba osób ubiegających się o pomoc na pewno w tym roku wzrosła. Szacujemy, że obecnie każdego miesiąca wsparcie organizacji charytatywnej Bank Żywności (lit. Maisto Bankas) dociera średnio do 180 tys. mieszkańców Litwy. W porównaniu do analogicznego miesiąca roku ubiegłego liczba beneficjentów wzrosła o prawie 20 tys. osób. Jest prawdopodobne, że ma na to wpływ wzrost cen żywności oraz usług — mówi „Kurierowi Wileńskiemu” Simonas Gurevičius, szef Banku Żywności.

Reklama (dobiera algorytm zewnętrzny na podst. ustawień czytelnika)

Czytaj więcej: Blisko 185 tys. ubogich mieszkańców otrzyma pomoc żywnościową

Niektórzy proszą o pomoc tylko tymczasowo

Niektórzy proszą o pomoc tylko tymczasowo — do czasu znalezienia pracy, do końca sezonu grzewczego. Zauważamy również, że rodzice wychowujący dzieci pilnie potrzebują pomocy podczas wakacji, kiedy dzieci nie chodzą do szkoły i nie otrzymują tam bezpłatnych posiłków. Dla niektórych święta to czas radosny, kiedy mogą cieszyć się bogato zastawionym stołem, a dla innych święta są smutne, bo nie mają co na nim położyć.

Wśród potrzebujących są uchodźcy z Ukrainy

— Oprócz wspomnianych już 180 tys. mieszkańców Litwy Bank Żywności wspiera także ukraińskich uchodźców wojennych, którzy otrzymują karty na zakup żywności. Część z nich stanęła na nogi, z powodzeniem znalazła pracę na Litwie, ale część dołączyła do grona naszych beneficjentów — zaznacza Simonas Gurevičius.

Jak mówi, trudno mówić o niedoborach żywności, wiedząc, że na Litwie wyrzuca się setki tysięcy ton żywności, która nie trafia do ludzi. Ta żywność pozostaje u rolników, producentów, handlowców. Bank Żywności stara się zebrać całą żywność i przekazać ją ludziom, którzy żyją w ciężkich warunkach, ale jego możliwości też nie są nieskończone; zbieranie żywności wymaga środków finansowych, które pozwalają utrzymać magazyny, zakupić paliwo do samochodów dostawczych, naprawić je, kupić narzędzia do pracy.

Czytaj więcej: NATO i wolontariat: żołnierze USA i Litwy wspólnie wsparli Bank Żywności [GALERIA]

185 tys. osób otrzymało wsparcie do połowy marca

Prawie 185 tys. mieszkańców otrzymało wsparcie do połowy marca, a w planach Banku Żywności jest jeszcze rozdanie około 94 tys. paczek żywnościowych.

Simonas Gurevičius mówi, że wzrost liczby potrzebujących w tym roku wynikał z przyczyn ekonomicznych i geopolitycznych.