Projekt zakłada, że obywatel Litwy nie traciłby swojego obywatelstwa po nabyciu obywatelstwa państw należących do UE, NATO. Natomiast wybierając obywatelstwo Rosji czy Białorusi — nie można byłoby już zachować podwójnego obywatelstwa.

Warunki zapisane w Konstytucji

W zgłoszonym projekcie proponuje się usunięcie z Konstytucji zapisu o zakazie posiadania podwójnego obywatelstwa i wniesienie do ustawy zasadniczej zapisu, iż „obywatelstwo Republiki Litewskiej nabywa się przez urodzenie oraz na innej podstawie w sposób określony w Konstytucji”. Według projektu wszystkie szczegółowe warunki, procedury i inne sprawy związane z nabyciem i utratą podwójnego obywatelstwa musiałyby być zapisane w Konstytucji.

W referendum głosowano by nad poprawką do Konstytucji.

— Według propozycji w referendum głosowano by nad poprawką do Konstytucji usuwającą zakaz podwójnego obywatelstwa z ustawy zasadniczej kraju. Warunki jej uzyskania i zakazy byłyby określone w Konstytucji. Proponuje się ustalenie, że obywatel Litwy nie traci swojego obywatelstwa po nabyciu obywatelstwa Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego, NATO oraz państw należących do Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju — powiedziała w rozmowie z „Kurierem Wileńskim” przewodnicząca sejmowej grupy roboczej Dalia Asanavičiūtė.

Ustanowienia podwójnego obywatelstwa domagają się przede wszystkim ci, którzy wyjechali z kraju po odzyskaniu niepodległości 11 marca 1990 r. Sąd Konstytucyjny wyjaśnił, że jedynie referendum zmieniające Konstytucję może otworzyć możliwość posiadania podwójnego obywatelstwa.

Ograniczenia podwójnego obywatelstwa

— Konstytucja określałaby, że ograniczenia dotyczące podwójnego obywatelstwa byłyby nakładane na tych, którzy wybierają obywatelstwo państw, które nie spełniają kryteriów integracji europejskiej i euroatlantyckiej. Będą to członkowie państw sojuszniczych Białorusi i Rosji, organizacji traktatów o bezpieczeństwie zbiorowym Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej, Wspólnoty Niepodległych Państw, Szanghajskiej Organizacji Współpracy, innych związków lub wspólnot państw politycznych, gospodarczych i innych utworzonych przez były ZSRS — zaznaczyła Dalia Asanavičiūtė.

Nieudane referendum w 2019 roku

Referendum w sprawie uprawomocnienia podwójnego obywatelstwa zostało zorganizowane w 2019 r. jednocześnie w wyborami prezydenckimi, ale zabrakło wówczas wystarczającej liczby głosów, by uchwalić takie prawo.

— Referendum jest potrzebne, ponieważ do zmiany zapisu w Konstytucji wymagane jest, by opowiedziała się za tym ponad połowa uprawnionych do głosowania. Ważne jest usłyszeć, co o tym mówi nasze społeczeństwo. Podwójne obywatelstwo to bardzo ważny temat, zwłaszcza dzisiaj, gdy mamy mnóstwo naszych obywateli mieszkających za granicą, gdzie zakładają rodziny z obcokrajowcami i stają przed wyborem obywatelstwa — podkreśliła Dalia Asanavičiūtė.

